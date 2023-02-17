https://ria.ru/20230217/studenty-1852616065.html

В ГД предложили увеличить квоты и стипендии для студентов из новых регионов

В ГД предложили увеличить квоты и стипендии для студентов из новых регионов - РИА Новости, 17.02.2023

В ГД предложили увеличить квоты и стипендии для студентов из новых регионов

Дополнительные квоты по приему на целевое обучение в вузах необходимо установить для студентов из новых регионов РФ, также нужно повысить для них стипендию, но... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T11:38

2023-02-17T11:38

2023-02-17T11:41

общество

россия

яна лантратова

госдума рф

михаил мишустин

образование - общество

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Дополнительные квоты по приему на целевое обучение в вузах необходимо установить для студентов из новых регионов РФ, также нужно повысить для них стипендию, но с условием отработать по специальности в этих субъектах не менее пяти лет, считает первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. С таким предложением она обратилась к главе правительства Михаилу Мишустину. Как отметила парламентарий в запросе, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, для эффективного решения задачи по восстановлению и развития новых регионов необходимы квалифицированные кадры. "Одним из способов привлечения квалифицированных специалистов могла бы стать программа правительства РФ по установлению дополнительных квот приема на целевое обучение... с выплатой (студентам из новых регионов) повышенной стипендии, которые должны отработать по специальности на территории данных субъектов РФ не менее пяти лет", - сказано в обращении.

https://ria.ru/20230125/fsb-1847397132.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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