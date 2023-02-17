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В ГД предложили увеличить квоты и стипендии для студентов из новых регионов - РИА Новости, 17.02.2023
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В ГД предложили увеличить квоты и стипендии для студентов из новых регионов
В ГД предложили увеличить квоты и стипендии для студентов из новых регионов - РИА Новости, 17.02.2023
В ГД предложили увеличить квоты и стипендии для студентов из новых регионов
Дополнительные квоты по приему на целевое обучение в вузах необходимо установить для студентов из новых регионов РФ, также нужно повысить для них стипендию, но... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T11:38
2023-02-17T11:41
общество
россия
яна лантратова
госдума рф
михаил мишустин
образование - общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Дополнительные квоты по приему на целевое обучение в вузах необходимо установить для студентов из новых регионов РФ, также нужно повысить для них стипендию, но с условием отработать по специальности в этих субъектах не менее пяти лет, считает первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. С таким предложением она обратилась к главе правительства Михаилу Мишустину. Как отметила парламентарий в запросе, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, для эффективного решения задачи по восстановлению и развития новых регионов необходимы квалифицированные кадры. "Одним из способов привлечения квалифицированных специалистов могла бы стать программа правительства РФ по установлению дополнительных квот приема на целевое обучение... с выплатой (студентам из новых регионов) повышенной стипендии, которые должны отработать по специальности на территории данных субъектов РФ не менее пяти лет", - сказано в обращении.
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общество, россия, яна лантратова, госдума рф, михаил мишустин, образование - общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Яна Лантратова, Госдума РФ, Михаил Мишустин, Образование - Общество, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Навигатор абитуриента
11:38 17.02.2023 (обновлено: 11:41 17.02.2023)
 
В ГД предложили увеличить квоты и стипендии для студентов из новых регионов

Депутат Лантратова предложила увеличить квоты и стипендии для студентов из новых регионов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкСтуденческие билеты учеников на традиционном празднике "День первокурсника" в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова
Студенческие билеты учеников на традиционном празднике День первокурсника в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Студенческие билеты учеников на традиционном празднике "День первокурсника" в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Дополнительные квоты по приему на целевое обучение в вузах необходимо установить для студентов из новых регионов РФ, также нужно повысить для них стипендию, но с условием отработать по специальности в этих субъектах не менее пяти лет, считает первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
С таким предложением она обратилась к главе правительства Михаилу Мишустину. Как отметила парламентарий в запросе, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, для эффективного решения задачи по восстановлению и развития новых регионов необходимы квалифицированные кадры.
"Одним из способов привлечения квалифицированных специалистов могла бы стать программа правительства РФ по установлению дополнительных квот приема на целевое обучение... с выплатой (студентам из новых регионов) повышенной стипендии, которые должны отработать по специальности на территории данных субъектов РФ не менее пяти лет", - сказано в обращении.
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ОбществоРоссияЯна ЛантратоваГосдума РФМихаил МишустинОбразование - ОбществоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская областьНавигатор абитуриента
 
 
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