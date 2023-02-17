https://ria.ru/20230217/stoykost-1852562540.html

"Все идет как по маслу". В США восхитились российской стойкостью

"Все идет как по маслу". В США восхитились российской стойкостью - РИА Новости, 17.02.2023

"Все идет как по маслу". В США восхитились российской стойкостью

Слова американских чиновников о России не соответствуют реальности, заявил американский полковник Дуглас Макгрегор в интервью ютуб-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T03:10

2023-02-17T03:10

2023-02-17T10:30

россия

сша

в мире

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Слова американских чиновников о России не соответствуют реальности, заявил американский полковник Дуглас Макгрегор в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.Ранее глава комитета начальников штабов США Марк Милли назвал Россию "мировым изгоем".По его мнению, все те негативные нарративы, что распространяют про русских, нужно адресовать прежде всего украинцам.Санкционное давление на Москву привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин подчеркивал, что Россия спокойно переносит постоянный поток ограничений из-за рубежа. По его словам, основная цель Вашингтона и его союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230217/yad-1852561218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, сша, в мире