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"Все идет как по маслу". В США восхитились российской стойкостью - РИА Новости, 17.02.2023
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"Все идет как по маслу". В США восхитились российской стойкостью
"Все идет как по маслу". В США восхитились российской стойкостью - РИА Новости, 17.02.2023
"Все идет как по маслу". В США восхитились российской стойкостью
Слова американских чиновников о России не соответствуют реальности, заявил американский полковник Дуглас Макгрегор в интервью ютуб-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 17.02.2023
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россия
сша
в мире
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Слова американских чиновников о России не соответствуют реальности, заявил американский полковник Дуглас Макгрегор в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.Ранее глава комитета начальников штабов США Марк Милли назвал Россию "мировым изгоем".По его мнению, все те негативные нарративы, что распространяют про русских, нужно адресовать прежде всего украинцам.Санкционное давление на Москву привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин подчеркивал, что Россия спокойно переносит постоянный поток ограничений из-за рубежа. По его словам, основная цель Вашингтона и его союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, сша, в мире
Россия, США, В мире
03:10 17.02.2023 (обновлено: 10:30 17.02.2023)
 
"Все идет как по маслу". В США восхитились российской стойкостью

Бывший советник Пентагона Макгрегор заявил о готовности всего мира сотрудничать с Россией

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкМосква, Кремль
Москва, Кремль - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Слова американских чиновников о России не соответствуют реальности, заявил американский полковник Дуглас Макгрегор в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.
Ранее глава комитета начальников штабов США Марк Милли назвал Россию "мировым изгоем".
"Россию вряд ли можно назвать изгоем, если бы было так, то ее экономика лежала бы в руинах, однако там все идет как по маслу. Весь мир готов сотрудничать с Россией, кроме нас и некоторых наших европейских союзников. Но даже там, в этой системе (на Западе. — Прим. ред.) полно трещин", — сказал Макгрегор.
По его мнению, все те негативные нарративы, что распространяют про русских, нужно адресовать прежде всего украинцам.
Санкционное давление на Москву привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин подчеркивал, что Россия спокойно переносит постоянный поток ограничений из-за рубежа. По его словам, основная цель Вашингтона и его союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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