03:10 17.02.2023 (обновлено: 10:30 17.02.2023)
"Все идет как по маслу". В США восхитились российской стойкостью
Бывший советник Пентагона Макгрегор заявил о готовности всего мира сотрудничать с Россией
Москва, Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Слова американских чиновников о России не соответствуют реальности, заявил американский полковник Дуглас Макгрегор в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.
Ранее глава комитета начальников штабов США Марк Милли назвал Россию "мировым изгоем".
"Россию вряд ли можно назвать изгоем, если бы было так, то ее экономика лежала бы в руинах, однако там все идет как по маслу. Весь мир готов сотрудничать с Россией, кроме нас и некоторых наших европейских союзников. Но даже там, в этой системе (на Западе. — Прим. ред.) полно трещин", — сказал Макгрегор.
По его мнению, все те негативные нарративы, что распространяют про русских, нужно адресовать прежде всего украинцам.
Санкционное давление на Москву привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин подчеркивал, что Россия спокойно переносит постоянный поток ограничений из-за рубежа. По его словам, основная цель Вашингтона и его союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.