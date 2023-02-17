В Нью-Дели открылась экспозиция лауреатов конкурса имени Андрея Стенина
В Нью-Дели открылась экспозиция лауреатов конкурса имени Андрея Стенина из более 60 работ
© РИА Новости / Гульноз Азизова / Перейти в медиабанкДиректор объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль, скульптор и живописец, глава галереи Биман Дас и посол России в Индии Денис Алипов на открытии выставки работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Нью-Дели
Директор объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль, скульптор и живописец, глава галереи Биман Дас и посол России в Индии Денис Алипов на открытии выставки работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Нью-Дели
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 фев - РИА Новости. Новой международной площадкой выставочного турне работ лауреатов конкурса имени Андрея Стенина стал Нью-Дели - экспозиция из более шести десятков работ открылась в пятницу в одной из художественных галерей индийской столицы AIFACS Gallery, передаёт корреспондент РИА Новости.
© РИА Новости / Гульноз Азизова / Перейти в медиабанкИндийский экономист Ашвани Махаджан, директор объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль, скульптор и живописец, глава галереи Биман Дас, посол России в Индии Денис Алипов, руководитель представительства Sputnik в Нью-Дели Ольга Дычева и телеведущий Судхир Чаудхари (слева направо) на открытии выставки работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в галерее AIFACS Gallery в Нью-Дели. Цель конкурса – поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.
1 из 5
Индийский экономист Ашвани Махаджан, директор объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль, скульптор и живописец, глава галереи Биман Дас, посол России в Индии Денис Алипов, руководитель представительства Sputnik в Нью-Дели Ольга Дычева и телеведущий Судхир Чаудхари (слева направо) на открытии выставки работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в галерее AIFACS Gallery в Нью-Дели. Цель конкурса – поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.
© РИА Новости / Гульноз Азизова / Перейти в медиабанкПосетители на открытии выставки работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в галерее AIFACS Gallery в Нью-Дели. Цель конкурса – поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.
2 из 5
Посетители на открытии выставки работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в галерее AIFACS Gallery в Нью-Дели. Цель конкурса – поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.
© РИА Новости / Гульноз Азизова / Перейти в медиабанкПодготовка к открытию выставки работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Нью-Дели.
3 из 5
Подготовка к открытию выставки работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Нью-Дели.
© РИА Новости / Гульноз Азизова / Перейти в медиабанкПодготовка к открытию выставки работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Нью-Дели.
4 из 5
Подготовка к открытию выставки работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Нью-Дели.
© РИА Новости / Гульноз Азизова / Перейти в медиабанкПодготовка к открытию выставки работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Нью-Дели.
5 из 5
Подготовка к открытию выставки работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Нью-Дели.
1 из 5
Индийский экономист Ашвани Махаджан, директор объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль, скульптор и живописец, глава галереи Биман Дас, посол России в Индии Денис Алипов, руководитель представительства Sputnik в Нью-Дели Ольга Дычева и телеведущий Судхир Чаудхари (слева направо) на открытии выставки работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в галерее AIFACS Gallery в Нью-Дели. Цель конкурса – поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.
2 из 5
Посетители на открытии выставки работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в галерее AIFACS Gallery в Нью-Дели. Цель конкурса – поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.
3 из 5
Подготовка к открытию выставки работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Нью-Дели.
4 из 5
Подготовка к открытию выставки работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Нью-Дели.
5 из 5
Подготовка к открытию выставки работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Нью-Дели.
В торжественной церемонии открытия выставки в галерее участвовали глава представительства Sputnik (входит в группу "Россия сегодня") в Индии Ольга Дычева, исполнительный директор международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина Александр Штоль, посол России в Индии Денис Алипов, соучередитель политического и культурного общеиндийского движения Swadeshi Jagaran Manch Ашвани Махаджан и известный индийский журналист Судхир Чаудхари.
Как отметила Дычева, в этом году на выставку пришло больше молодых людей и гости.
"Сейчас индийская молодежь забросала вопросами - как подавать заявки на конкурс следующего года. У нас каждый год из Индии много заявок на участие в этом конкурсе и каждый год - среди победителей есть житель Индии", - сказала Дычева.
По словам исполнительного директор международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина Александра Штоля, Индия является достаточно интересной площадкой.
"Во-первых, у нас есть здесь прекрасные партнеры, которые нас всегда поддерживают. Мы понимаем друг друга и прекраснейшим образом у нас все это дело происходит. И люди в Индии удивительные. У нас не на всяких выставках бывает такой энтузиазм", - сказал Штоль.
Он отметил, что Индия – это духовно богатая страна.
14 февраля, 11:00Гана стала новой участницей конкурса фотожурналистики имени Стенина
"Даже если мы получаем из нее фотографии не очень технически хорошо обработанные, они всегда настолько переполнены чувствами и красками, что мимо них пройти просто невозможно. И они всегда выползают в верхние строчки наших чартов… Мы существуем уже восьмой год и надеемся, что в регионе Центральной и Юго-Восточной Азии мы зайдем в информационное поле и к нам пойдут люди", - добавил исполнительный директор конкурса.
Как отметил посол России в Индии Денис Алипов, инициатива конкурса была поддержана уполномоченным Российской Федерации по делам ЮНЕСКО в 2014 году и стала уникальной площадкой для начинающих фотографов.
"На выставке представлены избранные работы молодых фотожурналистов со всего мира, в том числе и из Индии. Через их творчество мы способны увидеть то, что одновременно очевидно и невидимо", - сказал посол.
До Нью-Дели роуд-шоу, стартовавшее в Москве в октябре 2022 года, также проходило в Претории (ЮАР) и Шардже (ОАЭ). Конкурс также планируют провести выставки и в других городах мира, в том числе в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.
Прием работ на конкурс 2023 года открылся по традиции 22 декабря - в день рождения Андрея Стенина.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов - талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
29 октября 2022, 12:33КультураРаботы конкурса имени Андрея Стенина впервые покажут в Иране