https://ria.ru/20230217/stenin-1852778235.html

В Нью-Дели открылась экспозиция лауреатов конкурса имени Андрея Стенина

В Нью-Дели открылась экспозиция лауреатов конкурса имени Андрея Стенина - РИА Новости, 17.02.2023

В Нью-Дели открылась экспозиция лауреатов конкурса имени Андрея Стенина

Новой международной площадкой выставочного турне работ лауреатов конкурса имени Андрея Стенина стал Нью-Дели - экспозиция из более шести десятков работ... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T19:52

2023-02-17T19:52

2023-02-17T19:52

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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 фев - РИА Новости. Новой международной площадкой выставочного турне работ лауреатов конкурса имени Андрея Стенина стал Нью-Дели - экспозиция из более шести десятков работ открылась в пятницу в одной из художественных галерей индийской столицы AIFACS Gallery, передаёт корреспондент РИА Новости. Выставка организована при поддержке представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Нью-Дели и посольства России в Индии. Одиночные работы и серии репортеров из Индии, России, Китая, Ирана, Италии, Бангладеш, Гватемалы, Филиппин и других стран можно увидеть в AIFACS Gallery до 23 февраля. В торжественной церемонии открытия выставки в галерее участвовали глава представительства Sputnik (входит в группу "Россия сегодня") в Индии Ольга Дычева, исполнительный директор международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина Александр Штоль, посол России в Индии Денис Алипов, соучередитель политического и культурного общеиндийского движения Swadeshi Jagaran Manch Ашвани Махаджан и известный индийский журналист Судхир Чаудхари. Как отметила Дычева, в этом году на выставку пришло больше молодых людей и гости. По словам исполнительного директор международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина Александра Штоля, Индия является достаточно интересной площадкой. "Во-первых, у нас есть здесь прекрасные партнеры, которые нас всегда поддерживают. Мы понимаем друг друга и прекраснейшим образом у нас все это дело происходит. И люди в Индии удивительные. У нас не на всяких выставках бывает такой энтузиазм", - сказал Штоль. Он отметил, что Индия – это духовно богатая страна. "Даже если мы получаем из нее фотографии не очень технически хорошо обработанные, они всегда настолько переполнены чувствами и красками, что мимо них пройти просто невозможно. И они всегда выползают в верхние строчки наших чартов… Мы существуем уже восьмой год и надеемся, что в регионе Центральной и Юго-Восточной Азии мы зайдем в информационное поле и к нам пойдут люди", - добавил исполнительный директор конкурса. Как отметил посол России в Индии Денис Алипов, инициатива конкурса была поддержана уполномоченным Российской Федерации по делам ЮНЕСКО в 2014 году и стала уникальной площадкой для начинающих фотографов. До Нью-Дели роуд-шоу, стартовавшее в Москве в октябре 2022 года, также проходило в Претории (ЮАР) и Шардже (ОАЭ). Конкурс также планируют провести выставки и в других городах мира, в том числе в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Прием работ на конкурс 2023 года открылся по традиции 22 декабря - в день рождения Андрея Стенина. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов - талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами. Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия). Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан). В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).

https://ria.ru/20230214/konkurs-1851707539.html

https://ria.ru/20230216/nagrada-1852408812.html

https://ria.ru/20221029/konkurs-1827740595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, индия, андрей стенин, культура, в мире, нью-дели