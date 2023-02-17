https://ria.ru/20230217/ssha-1852802510.html
США заявили, что не ставят задачи добиваться смены власти в России
США заявили, что не ставят задачи добиваться смены власти в России - РИА Новости, 17.02.2023
США заявили, что не ставят задачи добиваться смены власти в России
США по-прежнему не ставят задачи добиваться смены руководства России, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T23:07
2023-02-17T23:07
2023-02-17T23:07
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сша
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джон кирби
владимир путин
россия
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ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. США по-прежнему не ставят задачи добиваться смены руководства России, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби. В ходе прошлогоднего визита в Польшу президент США Джо Байден в публичном выступлении заявил, что президент РФ Владимир Путин не должен оставаться во главе России, после чего Белый дом призвал не искать в его словах призывов к смене власти. . В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по этому поводу заявил, что не Байдену, а народу России решать, кто будет руководить государством. "В нашей политике в отношении российского правительства изменений нет", - сказал Кирби на брифинге в Белом доме. Байден на следующей неделе вновь едет в Польшу, где выступит с речью.
https://ria.ru/20230217/rossiya-1852654015.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, польша, джо байден, джон кирби, владимир путин, россия
В мире, США, Польша, Джо Байден, Джон Кирби, Владимир Путин, Россия
США заявили, что не ставят задачи добиваться смены власти в России
Белый дом: США по-прежнему не ставят задачи добиваться смены власти в России