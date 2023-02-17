https://ria.ru/20230217/ssha-1852802510.html

США заявили, что не ставят задачи добиваться смены власти в России

США заявили, что не ставят задачи добиваться смены власти в России - РИА Новости, 17.02.2023

США заявили, что не ставят задачи добиваться смены власти в России

США по-прежнему не ставят задачи добиваться смены руководства России, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T23:07

2023-02-17T23:07

2023-02-17T23:07

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сша

польша

джо байден

джон кирби

владимир путин

россия

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ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. США по-прежнему не ставят задачи добиваться смены руководства России, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби. В ходе прошлогоднего визита в Польшу президент США Джо Байден в публичном выступлении заявил, что президент РФ Владимир Путин не должен оставаться во главе России, после чего Белый дом призвал не искать в его словах призывов к смене власти. . В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по этому поводу заявил, что не Байдену, а народу России решать, кто будет руководить государством. "В нашей политике в отношении российского правительства изменений нет", - сказал Кирби на брифинге в Белом доме. Байден на следующей неделе вновь едет в Польшу, где выступит с речью.

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852654015.html

сша

польша

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, польша, джо байден, джон кирби, владимир путин, россия