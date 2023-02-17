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США заявили, что не ставят задачи добиваться смены власти в России - РИА Новости, 17.02.2023
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США заявили, что не ставят задачи добиваться смены власти в России
США заявили, что не ставят задачи добиваться смены власти в России - РИА Новости, 17.02.2023
США заявили, что не ставят задачи добиваться смены власти в России
США по-прежнему не ставят задачи добиваться смены руководства России, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T23:07
2023-02-17T23:07
в мире
сша
польша
джо байден
джон кирби
владимир путин
россия
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ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. США по-прежнему не ставят задачи добиваться смены руководства России, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби. В ходе прошлогоднего визита в Польшу президент США Джо Байден в публичном выступлении заявил, что президент РФ Владимир Путин не должен оставаться во главе России, после чего Белый дом призвал не искать в его словах призывов к смене власти. . В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по этому поводу заявил, что не Байдену, а народу России решать, кто будет руководить государством. "В нашей политике в отношении российского правительства изменений нет", - сказал Кирби на брифинге в Белом доме. Байден на следующей неделе вновь едет в Польшу, где выступит с речью.
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в мире, сша, польша, джо байден, джон кирби, владимир путин, россия
В мире, США, Польша, Джо Байден, Джон Кирби, Владимир Путин, Россия
23:07 17.02.2023
 
США заявили, что не ставят задачи добиваться смены власти в России

Белый дом: США по-прежнему не ставят задачи добиваться смены власти в России

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. США по-прежнему не ставят задачи добиваться смены руководства России, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби.
В ходе прошлогоднего визита в Польшу президент США Джо Байден в публичном выступлении заявил, что президент РФ Владимир Путин не должен оставаться во главе России, после чего Белый дом призвал не искать в его словах призывов к смене власти. . В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по этому поводу заявил, что не Байдену, а народу России решать, кто будет руководить государством.
"В нашей политике в отношении российского правительства изменений нет", - сказал Кирби на брифинге в Белом доме.
Байден на следующей неделе вновь едет в Польшу, где выступит с речью.
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В миреСШАПольшаДжо БайденДжон КирбиВладимир ПутинРоссия
 
 
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