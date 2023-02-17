https://ria.ru/20230217/ssha-1852731280.html

Сотрудники Пентагона при Трампе следили за объектами над США, пишут СМИ

Сотрудники Пентагона при Трампе следили за объектами над США, пишут СМИ - РИА Новости, 17.02.2023

Сотрудники Пентагона при Трампе следили за объектами над США, пишут СМИ

Несколько сотрудников Пентагона, работавших при бывшем президенте США Дональде Трампе, следили за мистическими объектами, которые теперь, предположительно,... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T16:59

2023-02-17T16:59

2023-02-17T17:05

в мире

сша

китай

калифорния

дональд трамп

марк эспер

министерство обороны сша

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Несколько сотрудников Пентагона, работавших при бывшем президенте США Дональде Трампе, следили за мистическими объектами, которые теперь, предположительно, считаются "воздушными шарами", однако Белому дому об инцидентах не сообщали, поскольку было не ясно, что это за объекты, пишет газета Wall Street Journal. Ранее власти США сообщили, что в прошлом уже происходили инциденты с "воздушными шарами", однако где именно они происходили, не заявляли. По их словам, администрация бывшего президента Трампа, вероятно, не заметила их. Теперь, по данным газеты, выясняется, что в Пентагоне были осведомлены об инцидентах и даже имели обеспокоенности, что они связаны с Китаем, который якобы использовал их для тестирования систем создания помех для радаров над секретными военными объектами США. При этом данные, собранные об инцидентах, произошедших во времена президентства Трампа, ограничены базовыми оценками, поэтому их не распространяли более широко среди руководства США. По данным издания, обнаруженные в то время шары были меньше и летали на более низкой высоте и меньшее количество времени, чем тот, который был сбит 4 февраля этого года. Те шары были зафиксированы над Калифорнией, Виргинией и Гуамом и, в отличие от сбитого шара, они не летали над всей страной, пишет газета. После того, как в феврале был сбит аэростат, военные заявили, что по меньшей мере три воздушных шара залетали в Америку во времена президентства Дональда Трампа, который это опровергает. Находившийся в то время на посту главы Пентагона Марк Эспер заявил, что не помнит, чтобы ему когда-либо докладывали о китайских воздушных шарах или чем-то связанном с этими инцидентами. Представитель Пентагона подтвердил, что специалисты по анализу разведанных, работающие в Пентагоне, действительно следили на инцидентами, но руководству ведомства об этом не докладывалось. Американские военные за последние дни сбили четыре воздушных объекта, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены.

https://ria.ru/20230217/shar-1852600220.html

https://ria.ru/20230217/ogayo-1852642478.html

https://ria.ru/20230217/kitay-1852486049.html

сша

китай

калифорния

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в мире, сша, китай, калифорния, дональд трамп, марк эспер, министерство обороны сша