Рейтинг@Mail.ru
Захарова обвинила США и НАТО в трусости и цинизме - РИА Новости, 17.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230217/ssha-1852622491.html
Захарова обвинила США и НАТО в трусости и цинизме
Захарова обвинила США и НАТО в трусости и цинизме - РИА Новости, 17.02.2023
Захарова обвинила США и НАТО в трусости и цинизме
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала верхом цинизма и трусости непризнание США и другие стран НАТО стороной конфликта на Украине. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T11:53
2023-02-17T11:53
специальная военная операция на украине
в мире
россия
мария захарова
нато
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849146216_130:393:3072:2048_1920x0_80_0_0_307bcbdb11286ed924323a5003b13362.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала верхом цинизма и трусости непризнание США и другие стран НАТО стороной конфликта на Украине. "Штатам, натовцам в целом безразлично то, что мишенями являются жилые кварталы, школы, больницы, детские сады. Молчат и их прикормленные карманные неправительственные организации: очень редко позволят себе что-то сказать, но тоже получают от доноров по голове и тихо замолкают. Даже после этого натовские страны с невинным видом пытаются доказать мировому сообществу, что они не являются стороной конфликта. Самое главное - непонятно, почему", - сказала Захарова на брифинге в Москве. "Вовлеченность максимальная: провокационная деятельность на протяжении многих лет, сейчас прямое руководство киевским режимом, связка по полной - и коррупция, и деньги, и оружие. А почему-то все равно не сторона конфликта, - отметила она. - Это, конечно, вверх цинизма и трусости - сознаться в собственной причастности к преступлениям, которые совершаются руками украинской военщины".
https://ria.ru/20230217/ukraina-1852577207.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849146216_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_3320753e76ac7c616f61c1e65180f486.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, мария захарова, нато, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Мария Захарова, НАТО, США, Украина
11:53 17.02.2023
 
Захарова обвинила США и НАТО в трусости и цинизме

Захарова назвала верхом трусости непризнание США и НАТО стороной конфликта на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала верхом цинизма и трусости непризнание США и другие стран НАТО стороной конфликта на Украине.
"Штатам, натовцам в целом безразлично то, что мишенями являются жилые кварталы, школы, больницы, детские сады. Молчат и их прикормленные карманные неправительственные организации: очень редко позволят себе что-то сказать, но тоже получают от доноров по голове и тихо замолкают. Даже после этого натовские страны с невинным видом пытаются доказать мировому сообществу, что они не являются стороной конфликта. Самое главное - непонятно, почему", - сказала Захарова на брифинге в Москве.
"Вовлеченность максимальная: провокационная деятельность на протяжении многих лет, сейчас прямое руководство киевским режимом, связка по полной - и коррупция, и деньги, и оружие. А почему-то все равно не сторона конфликта, - отметила она. - Это, конечно, вверх цинизма и трусости - сознаться в собственной причастности к преступлениям, которые совершаются руками украинской военщины".
Артиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
08:58Специальная военная операция на Украине
Экс-советник ЦРУ: Байден готовит жуткую концовку для конфликта на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМария ЗахароваНАТОСШАУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала