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Захарова обвинила США и НАТО в трусости и цинизме
Захарова обвинила США и НАТО в трусости и цинизме - РИА Новости, 17.02.2023
Захарова обвинила США и НАТО в трусости и цинизме
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала верхом цинизма и трусости непризнание США и другие стран НАТО стороной конфликта на Украине. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T11:53
2023-02-17T11:53
2023-02-17T11:53
специальная военная операция на украине
в мире
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мария захарова
нато
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала верхом цинизма и трусости непризнание США и другие стран НАТО стороной конфликта на Украине. "Штатам, натовцам в целом безразлично то, что мишенями являются жилые кварталы, школы, больницы, детские сады. Молчат и их прикормленные карманные неправительственные организации: очень редко позволят себе что-то сказать, но тоже получают от доноров по голове и тихо замолкают. Даже после этого натовские страны с невинным видом пытаются доказать мировому сообществу, что они не являются стороной конфликта. Самое главное - непонятно, почему", - сказала Захарова на брифинге в Москве. "Вовлеченность максимальная: провокационная деятельность на протяжении многих лет, сейчас прямое руководство киевским режимом, связка по полной - и коррупция, и деньги, и оружие. А почему-то все равно не сторона конфликта, - отметила она. - Это, конечно, вверх цинизма и трусости - сознаться в собственной причастности к преступлениям, которые совершаются руками украинской военщины".
https://ria.ru/20230217/ukraina-1852577207.html
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в мире, россия, мария захарова, нато, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Мария Захарова, НАТО, США, Украина
Захарова обвинила США и НАТО в трусости и цинизме
Захарова назвала верхом трусости непризнание США и НАТО стороной конфликта на Украине