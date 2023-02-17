17:37 17.02.2023 (обновлено: 18:08 17.02.2023)
В Крыму участнику украинского нацбата дали 8,5 года колонии
В Крыму участнику украинской террористической организации дали 8,5 года колонии
Статуя Фемиды. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Участник украинской террористической организации "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* приговорен к 8,5 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
"Решением суда Алексею Киселеву назначено наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием первого года в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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Решение вынес Джанкойский районный суд. Киселев, по данным спецслужб, родился в Севастополе, служил в украинской армии, капитан первого ранга в отставке. В 2016 году добровольно вступил в украинский нацбат, где обучал его участников управлению морскими судами и занимался их подготовкой к морской блокаде Крыма. В частности, речь шла о растягивании стальных тросов в Керченском проливе для недопуска морских судов. Задержали Киселева в июле прошлого года.
"Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* был основан организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым. ФСБ неоднократно сообщала о задержании в Крыму членов батальона и возбуждении против них уголовных дел.
Верховный суд РФ признал батальон террористической структурой и запретил его в России. Батальон имел своей целью нарушение территориальной целостности России и вооруженный захват Крыма, сообщили ранее в Генеральной прокуратуре РФ.
*Запрещенная в России террористическая организация
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