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В Крыму участнику украинского нацбата дали 8,5 года колонии - РИА Новости, 17.02.2023
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В Крыму участнику украинского нацбата дали 8,5 года колонии
В Крыму участнику украинского нацбата дали 8,5 года колонии - РИА Новости, 17.02.2023
В Крыму участнику украинского нацбата дали 8,5 года колонии
Участник украинской террористической организации "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* приговорен к 8,5 годам лишения... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T17:37
2023-02-17T18:08
россия
республика крым
ленур ислямов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Участник украинской террористической организации "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* приговорен к 8,5 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. "Решением суда Алексею Киселеву назначено наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием первого года в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Решение вынес Джанкойский районный суд. Киселев, по данным спецслужб, родился в Севастополе, служил в украинской армии, капитан первого ранга в отставке. В 2016 году добровольно вступил в украинский нацбат, где обучал его участников управлению морскими судами и занимался их подготовкой к морской блокаде Крыма. В частности, речь шла о растягивании стальных тросов в Керченском проливе для недопуска морских судов. Задержали Киселева в июле прошлого года. "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* был основан организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым. ФСБ неоднократно сообщала о задержании в Крыму членов батальона и возбуждении против них уголовных дел. Верховный суд РФ признал батальон террористической структурой и запретил его в России. Батальон имел своей целью нарушение территориальной целостности России и вооруженный захват Крыма, сообщили ранее в Генеральной прокуратуре РФ.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20221121/natsionalisty-1833085849.html
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россия
республика крым
севастополь
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россия, республика крым, ленур ислямов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), севастополь
Россия, Республика Крым, Ленур Ислямов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Севастополь
17:37 17.02.2023 (обновлено: 18:08 17.02.2023)
 
В Крыму участнику украинского нацбата дали 8,5 года колонии

В Крыму участнику украинской террористической организации дали 8,5 года колонии

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Участник украинской террористической организации "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* приговорен к 8,5 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
"Решением суда Алексею Киселеву назначено наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием первого года в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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В РИО нашли доказательства связи язычества и идеологии украинских нацбатов
Решение вынес Джанкойский районный суд. Киселев, по данным спецслужб, родился в Севастополе, служил в украинской армии, капитан первого ранга в отставке. В 2016 году добровольно вступил в украинский нацбат, где обучал его участников управлению морскими судами и занимался их подготовкой к морской блокаде Крыма. В частности, речь шла о растягивании стальных тросов в Керченском проливе для недопуска морских судов. Задержали Киселева в июле прошлого года.
"Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* был основан организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым. ФСБ неоднократно сообщала о задержании в Крыму членов батальона и возбуждении против них уголовных дел.
Верховный суд РФ признал батальон террористической структурой и запретил его в России. Батальон имел своей целью нарушение территориальной целостности России и вооруженный захват Крыма, сообщили ранее в Генеральной прокуратуре РФ.
*Запрещенная в России террористическая организация
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В Крыму осудили участника нацбата, пытавшегося въехать под видом беженца
 
РоссияРеспублика КрымЛенур ИслямовФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Севастополь
 
 
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