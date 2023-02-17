https://ria.ru/20230217/srok-1852744755.html

В Крыму участнику украинского нацбата дали 8,5 года колонии

В Крыму участнику украинского нацбата дали 8,5 года колонии - РИА Новости, 17.02.2023

В Крыму участнику украинского нацбата дали 8,5 года колонии

Участник украинской террористической организации "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* приговорен к 8,5 годам лишения... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T17:37

2023-02-17T17:37

2023-02-17T18:08

россия

республика крым

ленур ислямов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Участник украинской террористической организации "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* приговорен к 8,5 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. "Решением суда Алексею Киселеву назначено наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием первого года в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Решение вынес Джанкойский районный суд. Киселев, по данным спецслужб, родился в Севастополе, служил в украинской армии, капитан первого ранга в отставке. В 2016 году добровольно вступил в украинский нацбат, где обучал его участников управлению морскими судами и занимался их подготовкой к морской блокаде Крыма. В частности, речь шла о растягивании стальных тросов в Керченском проливе для недопуска морских судов. Задержали Киселева в июле прошлого года. "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* был основан организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым. ФСБ неоднократно сообщала о задержании в Крыму членов батальона и возбуждении против них уголовных дел. Верховный суд РФ признал батальон террористической структурой и запретил его в России. Батальон имел своей целью нарушение территориальной целостности России и вооруженный захват Крыма, сообщили ранее в Генеральной прокуратуре РФ.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20221121/natsionalisty-1833085849.html

https://ria.ru/20221026/prigovor-1826860945.html

россия

республика крым

севастополь

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, республика крым, ленур ислямов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), севастополь