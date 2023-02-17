https://ria.ru/20230217/srok-1852725768.html
В Новгородской области осудили полицейских из Калмыкии
В Новгородской области осудили полицейских из Калмыкии - РИА Новости, 17.02.2023
В Новгородской области осудили полицейских из Калмыкии
Полицейских из Калмыкии осудили в Новгородской области за незаконный обыск квартир двух жителей города Чудово, в результате которого были изъяты 465 тысяч... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T16:41
2023-02-17T16:41
2023-02-17T16:41
происшествия
жилье
новгородская область
чудово
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 фев – РИА Новости. Полицейских из Калмыкии осудили в Новгородской области за незаконный обыск квартир двух жителей города Чудово, в результате которого были изъяты 465 тысяч рублей, сообщает прокуратура Новгородской области. В январе 2021 года двое оперуполномоченных Санджураев и Гордеев, а также следователь по Калмыкии Мучкаев, прибыв в Чудово для расследования уголовного дела по факту мошенничества, незаконно провели обыски в машине и квартирах двоих граждан, которых они подозревали в причастности к преступлению. При этом во время обыска в одной из квартир местной жительницы Гордеев избил ее. После этого, под угрозой насилия, высказанной Санджураевым, они совместно с Гордеевым вывезли потерпевшую в одну из квартир, где также провели незаконные следственные действия. Затем полицейские втроем приехали к местному жителю, у которого провели незаконный обыск и забрали деньги на общую сумму более 460 тысяч рублей и 1000 долларов. Вину в преступлениях подсудимые не признали. "Суд назначил Мучкаеву наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно, Санджураеву и Гордееву назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима", - сообщает прокуратура. Все трое лишены права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителей власти в правоохранительных органах на 2 года.
https://ria.ru/20230217/moshennichestvo-1852679213.html
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происшествия, жилье, новгородская область, чудово
Происшествия, Жилье, Новгородская область, Чудово
В Новгородской области осудили полицейских из Калмыкии
В Новгородской области полицейские из Калмыкии получили сроки за незаконный обыск квартир
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 фев – РИА Новости.
Полицейских из Калмыкии осудили в Новгородской области за незаконный обыск квартир двух жителей города Чудово, в результате которого были изъяты 465 тысяч рублей, сообщает
прокуратура Новгородской области.
В январе 2021 года двое оперуполномоченных Санджураев и Гордеев, а также следователь по Калмыкии Мучкаев, прибыв в Чудово для расследования уголовного дела по факту мошенничества, незаконно провели обыски в машине и квартирах двоих граждан, которых они подозревали в причастности к преступлению.
При этом во время обыска в одной из квартир местной жительницы Гордеев избил ее. После этого, под угрозой насилия, высказанной Санджураевым, они совместно с Гордеевым вывезли потерпевшую в одну из квартир, где также провели незаконные следственные действия. Затем полицейские втроем приехали к местному жителю, у которого провели незаконный обыск и забрали деньги на общую сумму более 460 тысяч рублей и 1000 долларов.
Вину в преступлениях подсудимые не признали.
"Суд назначил Мучкаеву наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно, Санджураеву и Гордееву назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима", - сообщает прокуратура.
Все трое лишены права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителей власти в правоохранительных органах на 2 года.