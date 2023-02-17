https://ria.ru/20230217/spetsoperatsiya-1852674846.html

Российские войска нанесли удар по предприятиям, снабжавшим ВСУ

Российские войска нанесли удар по предприятиям, снабжавшим ВСУ - РИА Новости, 17.02.2023

Российские войска нанесли удар по предприятиям, снабжавшим ВСУ

Российские войска нанесли ракетный удар по предприятиям, снабжавшим украинскую армию топливом и боеприпасами, заявили в Минобороны. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T14:05

2023-02-17T14:05

2023-02-17T14:41

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российские войска нанесли ракетный удар по предприятиям, снабжавшим украинскую армию топливом и боеприпасами, заявили в Минобороны.В результате, отметили в министерстве, удалось нарушить снабжение украинских группировок горючим и значительно сократить возможности производства на Украине взрывчатых веществ, пороха и твердого ракетного топлива.В военном ведомстве рассказали также о боевых действиях на различных участках фронта. Так, на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск за сутки уничтожили около 200 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы Д-30 и одну Д-20, а также склад боеприпасов 36-й бригады морской пехоты ВСУ.На Купянском направлении Западная группировка нанесла противнику поражение в районах сел Гряниковка, Лиман Первый, Берестовое (Харьковская область) и Новоселовское (ЛНР). Там ВСУ потеряли около 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей. На Краснолиманском направлении группировка "Центр" в районе Терн (ДНР), Стельмаховки, Невского и Червоной Дибровы (ЛНР) уничтожила порядка 90 бойцов ВСУ, БМП, две бронемашины, установку РСЗО "Град" и две самоходные гаубицы "Акация".На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка "Восток" наносила удары в районах Угледара, а также сел Ольговское и Магдалиновка (Запорожская область). Там украинская армия потеряла свыше 70 человек, БМП, две бронемашины, два пикапа, РСЗО "Ураган", две гаубицы Д-20 и американскую гаубицу М777. В окрестностях Угледара разбит cклад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.На Херсонском направлении противник потерял примерно 35 военнослужащих, 12 автомобилей, две самоходные гаубицы "Акация" и установку РСЗО HIMARS. В районе Херсона и Высшетарасовки (Днепропетровская область) уничтожены два склада с боеприпасами.Армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и технике в 106 районах. Подразделения ПВО сбили украинский вертолет Ми-8, девять беспилотников, три снаряда HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM.

https://ria.ru/20230216/spetsoperatsiya-1852552687.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)