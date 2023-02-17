https://ria.ru/20230217/sochi-1852683284.html
В аэропорту Сочи открылся капсульный отель
В аэропорту Сочи открылся капсульный отель - РИА Новости, 17.02.2023
В аэропорту Сочи открылся капсульный отель
В аэропорту Сочи открылся капсульный отель Aero Hotel, сообщается на сайте воздушной гавани. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T15:22
2023-02-17T15:22
2023-02-17T15:22
туризм
туризм
новости - туризм
сочи
отели
аэропорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794313494_0:200:3283:2047_1920x0_80_0_0_6e2ddfa5f16c98f5298575337eae2c34.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В аэропорту Сочи открылся капсульный отель Aero Hotel, сообщается на сайте воздушной гавани.Аэропорт Сочи — первый в России, где реализован проект для здорового сна из 12 капсул. Гостиница расположена в центре терминала за стойкой информации в секторе В.Пассажирам предоставляется комната размерами 1,2 на два метра с личным пространством и спальным местом, розеткой, USB-зарядкой, лампой для чтения книг, полочками. Есть вентиляция и кондиционер.Стоимость капсулы — от 700 рублей за час при долгосрочном размещении. Дети до семи лет проживают бесплатно.Если пассажиры путешествуют с чемоданами и горнолыжным оборудованием, то для них предусмотрены места для багажа, в том числе негабаритного.Отель работает полностью в автономном режиме, но, если потребуется помощь, сотрудники ответят на все вопросы.
https://ria.ru/20230215/sochi-1851677025.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794313494_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_3be0895f3236904432e1e16c1fc4fb96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сочи, отели, аэропорт
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Отели, Аэропорт
В аэропорту Сочи открылся капсульный отель
В аэропорту Сочи открылся капсульный отель на 12 номеров
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости.
В аэропорту Сочи открылся капсульный отель Aero Hotel, сообщается
на сайте воздушной гавани.
Аэропорт Сочи — первый в России, где реализован проект для здорового сна из 12 капсул. Гостиница расположена в центре терминала за стойкой информации в секторе В.
Пассажирам предоставляется комната размерами 1,2 на два метра с личным пространством и спальным местом, розеткой, USB-зарядкой, лампой для чтения книг, полочками. Есть вентиляция и кондиционер.
Стоимость капсулы — от 700 рублей за час при долгосрочном размещении. Дети до семи лет проживают бесплатно.
Если пассажиры путешествуют с чемоданами и горнолыжным оборудованием, то для них предусмотрены места для багажа, в том числе негабаритного.
Отель работает полностью в автономном режиме, но, если потребуется помощь, сотрудники ответят на все вопросы.