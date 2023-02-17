https://ria.ru/20230217/sochi-1852683284.html

В аэропорту Сочи открылся капсульный отель

В аэропорту Сочи открылся капсульный отель - РИА Новости, 17.02.2023

В аэропорту Сочи открылся капсульный отель

В аэропорту Сочи открылся капсульный отель Aero Hotel, сообщается на сайте воздушной гавани. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T15:22

2023-02-17T15:22

2023-02-17T15:22

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В аэропорту Сочи открылся капсульный отель Aero Hotel, сообщается на сайте воздушной гавани.Аэропорт Сочи — первый в России, где реализован проект для здорового сна из 12 капсул. Гостиница расположена в центре терминала за стойкой информации в секторе В.Пассажирам предоставляется комната размерами 1,2 на два метра с личным пространством и спальным местом, розеткой, USB-зарядкой, лампой для чтения книг, полочками. Есть вентиляция и кондиционер.Стоимость капсулы — от 700 рублей за час при долгосрочном размещении. Дети до семи лет проживают бесплатно.Если пассажиры путешествуют с чемоданами и горнолыжным оборудованием, то для них предусмотрены места для багажа, в том числе негабаритного.Отель работает полностью в автономном режиме, но, если потребуется помощь, сотрудники ответят на все вопросы.

https://ria.ru/20230215/sochi-1851677025.html

сочи

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2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, сочи, отели, аэропорт