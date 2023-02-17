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В аэропорту Сочи открылся капсульный отель - РИА Новости, 17.02.2023
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Туризм
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В аэропорту Сочи открылся капсульный отель
В аэропорту Сочи открылся капсульный отель - РИА Новости, 17.02.2023
В аэропорту Сочи открылся капсульный отель
В аэропорту Сочи открылся капсульный отель Aero Hotel, сообщается на сайте воздушной гавани. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T15:22
2023-02-17T15:22
туризм
туризм
новости - туризм
сочи
отели
аэропорт
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В аэропорту Сочи открылся капсульный отель Aero Hotel, сообщается на сайте воздушной гавани.Аэропорт Сочи — первый в России, где реализован проект для здорового сна из 12 капсул. Гостиница расположена в центре терминала за стойкой информации в секторе В.Пассажирам предоставляется комната размерами 1,2 на два метра с личным пространством и спальным местом, розеткой, USB-зарядкой, лампой для чтения книг, полочками. Есть вентиляция и кондиционер.Стоимость капсулы — от 700 рублей за час при долгосрочном размещении. Дети до семи лет проживают бесплатно.Если пассажиры путешествуют с чемоданами и горнолыжным оборудованием, то для них предусмотрены места для багажа, в том числе негабаритного.Отель работает полностью в автономном режиме, но, если потребуется помощь, сотрудники ответят на все вопросы.
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туризм, новости - туризм, сочи, отели, аэропорт
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Отели, Аэропорт
15:22 17.02.2023
 
В аэропорту Сочи открылся капсульный отель

В аэропорту Сочи открылся капсульный отель на 12 номеров

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкПассажиры в Международном аэропорту Сочи
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В аэропорту Сочи открылся капсульный отель Aero Hotel, сообщается на сайте воздушной гавани.
Аэропорт Сочи — первый в России, где реализован проект для здорового сна из 12 капсул. Гостиница расположена в центре терминала за стойкой информации в секторе В.
Пассажирам предоставляется комната размерами 1,2 на два метра с личным пространством и спальным местом, розеткой, USB-зарядкой, лампой для чтения книг, полочками. Есть вентиляция и кондиционер.
Стоимость капсулы — от 700 рублей за час при долгосрочном размещении. Дети до семи лет проживают бесплатно.
Если пассажиры путешествуют с чемоданами и горнолыжным оборудованием, то для них предусмотрены места для багажа, в том числе негабаритного.
Отель работает полностью в автономном режиме, но, если потребуется помощь, сотрудники ответят на все вопросы.
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