https://ria.ru/20230217/sochi-1852516249.html
Туроператор назвал самые популярные развлечения в Сочи весной
Туроператор назвал самые популярные развлечения в Сочи весной - РИА Новости, 17.02.2023
Туроператор назвал самые популярные развлечения в Сочи весной
Названы самые востребованные развлечения для гостей в Сочи в межсезонье, сообщает национальный туроператор "Алеан". РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T04:18
2023-02-17T04:18
2023-02-17T10:24
туризм
туризм
новости - туризм
сочи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774376936_0:327:3060:2048_1920x0_80_0_0_d3c8ac82920b44a0ff5927402a132a18.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Названы самые востребованные развлечения для гостей в Сочи в межсезонье, сообщает национальный туроператор "Алеан".Специалисты компании проанализировали данные по продажам путевок и отзывы клиентов, и составили рейтинг занятий, а также отелей, которые особенно интересны путешественникам в низкий сезон.Выяснилось, что в 2023 году спрос на зимние и весенние поездки на курорт вырос на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной поток туристов, выбирающих отдых на побережье, сосредоточен в Центральном Сочи и поселке Сириус.На территории Сириуса чаще всего бронируют жилье активные туристы, что обусловлено развитой развлекательной и спортивной инфраструктурой, близостью к Адлеру, дельфинарию и океанариуму. Самое популярное место тут — Имеретинская набережная, по которой гости курорта гуляют, катаются на велосипедах, посещают расположенные вдоль нее кафе и рестораны.На второй строке списка — Олимпийский парк. Там можно посетить объекты олимпийского наследия, а вечером сходить на светомузыкальное шоу фонтанов.Посещение парка развлечений "Сочи Парк" — на третьем месте рейтинга.Кроме того, большое впечатление на туристов производят экскурсии по парку науки и искусства "Сириус", наблюдение за жизнью морских животных в океанариуме Sochi Discovery World Aquarium.Среди самых популярных отелей путешественники чаще всего называли Radisson Collection Paradise Resort & Spa, чей спа-комплекс считается одним из лучших на побережье, и Sport inn hotel & wellness, в котором есть большое число площадок для занятий разными видами спорта и банный комплекс с подогреваемым бассейном. "Сочи Парк Отель" расположен рядом с одноименным парком развлечений, а гостиница "Богатырь" — прямо на его территории, что привлекает семьи с детьми.Центральный Сочи выбирают для респектабельного отдыха в непосредственной близости от объектов городской туристической инфраструктуры: магазинов, ресторанов, гостиниц.Туристы рассказали, что тут чаще всего гуляют по набережной, отправляются в Дендрарий или в парк "Ривьера". Шопинг, посещение ресторанов с авторской кухней, мастер-классов — второй по популярности ответ. Также отсюда удобно добираться на концерты и спектакли в Зимний или Новый театр Сочи.Самые востребованные объекты размещения в межсезонье в Центральном Сочи те, в которых есть спа-комплексы (они важны для 52 процентов гостей). Это, например, Pullman Sochi Centr, Alean family Sputnik, Гранд Отель "Жемчужина", Swissotel Resort Sochi Kamelia.Центральный Сочи также привлекает туристов большим выбором санаториев с огромными парковыми территориями. Этот вид размещения интересует 29 процентов гостей. Самые востребованные — "Заполярье", "Черноморье", "Октябрьский", "Актер", "Металлург", "Авангард".
https://ria.ru/20230215/sochi-1851677025.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774376936_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_a002239dfdbb5425a1979c8070cb5c77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сочи
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи
04:18 17.02.2023 (обновлено: 10:24 17.02.2023)
Туроператор назвал самые популярные развлечения в Сочи весной
Туроператор назвал самые популярные отели и развлечения в Сочи в межсезонье
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Названы самые востребованные развлечения для гостей в Сочи в межсезонье, сообщает национальный туроператор "Алеан".
Специалисты компании проанализировали данные по продажам путевок и отзывы клиентов, и составили рейтинг занятий, а также отелей, которые особенно интересны путешественникам в низкий сезон.
Выяснилось, что в 2023 году спрос на зимние и весенние поездки на курорт вырос на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной поток туристов, выбирающих отдых на побережье, сосредоточен в Центральном Сочи и поселке Сириус.
На территории Сириуса чаще всего бронируют жилье активные туристы, что обусловлено развитой развлекательной и спортивной инфраструктурой, близостью к Адлеру, дельфинарию и океанариуму. Самое популярное место тут — Имеретинская набережная, по которой гости курорта гуляют, катаются на велосипедах, посещают расположенные вдоль нее кафе и рестораны.
На второй строке списка — Олимпийский парк. Там можно посетить объекты олимпийского наследия, а вечером сходить на светомузыкальное шоу фонтанов.
Посещение парка развлечений "Сочи Парк" — на третьем месте рейтинга.
Кроме того, большое впечатление на туристов производят экскурсии по парку науки и искусства "Сириус", наблюдение за жизнью морских животных в океанариуме Sochi Discovery World Aquarium.
Среди самых популярных отелей путешественники чаще всего называли Radisson Collection Paradise Resort & Spa, чей спа-комплекс считается одним из лучших на побережье, и Sport inn hotel & wellness, в котором есть большое число площадок для занятий разными видами спорта и банный комплекс с подогреваемым бассейном. "Сочи Парк Отель" расположен рядом с одноименным парком развлечений, а гостиница "Богатырь" — прямо на его территории, что привлекает семьи с детьми.
Центральный Сочи выбирают для респектабельного отдыха в непосредственной близости от объектов городской туристической инфраструктуры: магазинов, ресторанов, гостиниц.
Туристы рассказали, что тут чаще всего гуляют по набережной, отправляются в Дендрарий или в парк "Ривьера". Шопинг, посещение ресторанов с авторской кухней, мастер-классов — второй по популярности ответ. Также отсюда удобно добираться на концерты и спектакли в Зимний или Новый театр Сочи.
Самые востребованные объекты размещения в межсезонье в Центральном Сочи те, в которых есть спа-комплексы (они важны для 52 процентов гостей). Это, например, Pullman Sochi Centr, Alean family Sputnik, Гранд Отель "Жемчужина", Swissotel Resort Sochi Kamelia.
Центральный Сочи также привлекает туристов большим выбором санаториев с огромными парковыми территориями. Этот вид размещения интересует 29 процентов гостей. Самые востребованные — "Заполярье", "Черноморье", "Октябрьский", "Актер", "Металлург", "Авангард".