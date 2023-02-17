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Путин разрешил дочке "Газпром нефти" купить долю, принадлежащую Shell - РИА Новости, 17.02.2023
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Путин разрешил дочке "Газпром нефти" купить долю, принадлежащую Shell
Путин разрешил дочке "Газпром нефти" купить долю, принадлежащую Shell - РИА Новости, 17.02.2023
Путин разрешил дочке "Газпром нефти" купить долю, принадлежащую Shell
Президент РФ Владимир Путин разрешил дочернему предприятию "Газпром нефти" купить 50-процентную долю, принадлежащую Shell в совместном предприятии "Салым... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T23:02
2023-02-17T23:33
экономика
газпром
shell
владимир путин
россия
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин разрешил дочернему предприятию "Газпром нефти" купить 50-процентную долю, принадлежащую Shell в совместном предприятии "Салым Петролеум Девелопмент", говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации."Разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью "ГПН - Ближневосточные проекты" сделок по приобретению 50% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Салым Петролеум Девелопмент", принадлежащих Шелл Салым Девелопмент Б.В.", - говорится в документе.Также этим расположением предприятию "Газпром нефти" разрешено приобрести 50-процентную долю Shell в ЗАО "Ханты-Мансийский нефтегазовой союз". В документе уточняется, что для совершения обеих сделок дополнительных разрешений и согласований не требуется.Арбитражный суд Московской области в августе по заявлению "Газпром нефти" перевел совместное с Shell предприятие Salym Petroleum Development из нидерландской юрисдикции в российскую и преобразовал его в ООО "Салым Петролеум Девелопмент". Доли в нем оставались прежними: по 50% у ООО "ГПН - Салымские проекты" и Shell Salym Development B.V. Основанием для обращения в суд предприятие "Газпром нефти" называло совершение Shell действий, препятствующих функционированию иностранного юрлица в РФ, подразумевая февральское заявление Shell о приостановке деятельности в России.Одновременно своим решением суд до конца 2023 года приостановил ряд корпоративных прав Shell в новом совместном предприятии, в частности, право распоряжаться своей долей в ООО "Салым Петролеум Девелопмент" и требовать ее выкупа. В конце 2022 года решением того же суда Shell было разрешено продать ее долю в "Салым Петролеум Девелопмент", чтобы российская нефтекомпания могла ее выкупить через свою структуру "ГПН - Ближневосточные проекты".Shell сообщала, что 22 декабря 2022 года подписала документы с "Газпром нефтью" о продаже доли в СП, добавив, что завершение сделки ожидается после ряда согласований в РФ.
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экономика, газпром, shell, владимир путин, россия
Экономика, Газпром, Shell, Владимир Путин, Россия
23:02 17.02.2023 (обновлено: 23:33 17.02.2023)
 
Путин разрешил дочке "Газпром нефти" купить долю, принадлежащую Shell

Путин разрешил дочке "Газпром нефти" купить долю, принадлежащую Shell в Cалымском СП

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин разрешил дочернему предприятию "Газпром нефти" купить 50-процентную долю, принадлежащую Shell в совместном предприятии "Салым Петролеум Девелопмент", говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
"Разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью "ГПН - Ближневосточные проекты" сделок по приобретению 50% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Салым Петролеум Девелопмент", принадлежащих Шелл Салым Девелопмент Б.В.", - говорится в документе.
Также этим расположением предприятию "Газпром нефти" разрешено приобрести 50-процентную долю Shell в ЗАО "Ханты-Мансийский нефтегазовой союз". В документе уточняется, что для совершения обеих сделок дополнительных разрешений и согласований не требуется.
Арбитражный суд Московской области в августе по заявлению "Газпром нефти" перевел совместное с Shell предприятие Salym Petroleum Development из нидерландской юрисдикции в российскую и преобразовал его в ООО "Салым Петролеум Девелопмент". Доли в нем оставались прежними: по 50% у ООО "ГПН - Салымские проекты" и Shell Salym Development B.V. Основанием для обращения в суд предприятие "Газпром нефти" называло совершение Shell действий, препятствующих функционированию иностранного юрлица в РФ, подразумевая февральское заявление Shell о приостановке деятельности в России.
Одновременно своим решением суд до конца 2023 года приостановил ряд корпоративных прав Shell в новом совместном предприятии, в частности, право распоряжаться своей долей в ООО "Салым Петролеум Девелопмент" и требовать ее выкупа. В конце 2022 года решением того же суда Shell было разрешено продать ее долю в "Салым Петролеум Девелопмент", чтобы российская нефтекомпания могла ее выкупить через свою структуру "ГПН - Ближневосточные проекты".
Shell сообщала, что 22 декабря 2022 года подписала документы с "Газпром нефтью" о продаже доли в СП, добавив, что завершение сделки ожидается после ряда согласований в РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
Вчера, 23:13
Путин разрешил VK приобрести сто процентов компании "Деньги.Мэйл.Ру"
 
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