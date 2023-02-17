https://ria.ru/20230217/shar-1852800602.html

США не нашли один из объектов, который может оказаться шаром за 12 долларов

США не нашли один из объектов, который может оказаться шаром за 12 долларов - РИА Новости, 17.02.2023

США не нашли один из объектов, который может оказаться шаром за 12 долларов

Американские военные, сбив неопознанный воздушный объект, поступили правильно, при этом этот объект может оказаться шаром любительского клуба, хотя установить... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T22:55

2023-02-17T22:55

2023-02-17T22:55

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ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Американские военные, сбив неопознанный воздушный объект, поступили правильно, при этом этот объект может оказаться шаром любительского клуба, хотя установить точно, что это, пока не представляется возможным, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. "Военные беспокоились о том, что это может быть, куда оно направляется, и рекомендовали сбить в интересах безопасности, президент (США Джо Байден) воспользовался этой рекомендацией, потому что он серьезно относится к обязанности защищать страну, ее секреты и граждан", - сказал Кирби журналистам. По его словам, реакция властей не была чрезмерной, решение сбить объект было правильным. Кирби подчеркнул, что власти пока не могут подтвердить озвученную информацию о том, что сбитым объектом был шар за 12 долларов, поскольку пока не нашли обломки и могут не найти их вовсе. "Поставьте себя на место президента, особенно в контексте китайского шпионского шара, который был реальным, довольно крупным и ощутимой угрозой безопасности в плане разведки. После обновления параметров радаров, заметных объектов стало больше. Увидели эти три. Они неопознанные, не отвечают на попытки связаться. Они летают над суверенным воздушном пространством на высоте, которая может повлиять на гражданские полеты, а также потенциально могут двигаться над чувствительными с точки зрения разведки объектами", - объяснил Кирби решение сбить объекты. Ранее издание об авиации Aviation Week сообщило, что одним из сбитых ранее в США летающих объектов мог быть шар стоимостью от 12 долларов, который запустили члены любительского кружка из штата Иллинойс. Отмечается, что в кружке NIBBB (Northern Illinois bottlecamp baloon brigade) сообщили о "пропаже" их находящегося в воздухе шара 15 февраля. Последний раз шар с приспособлениями, в частности, для отслеживания частиц воздуха, был зафиксирован над Аляской примерно 10 февраля после более чем четырех месяцев полета. В эти же дни власти США сообщали о сбитом "объекте" над штатом. Отмечается, что стоимость подобных созданных любителями шаров с микросхемами может составлять от 12 до 180 долларов. Американские военные за последние дни сбили четыре воздушных объекта, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены.

https://ria.ru/20230216/bayden-1852542107.html

https://ria.ru/20230215/politika-1851997512.html

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в мире, сша, иллинойс, аляска, джон кирби, джо байден