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Сбитый в США объект мог быть шаром любительского кружка, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.02.2023
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Сбитый в США объект мог быть шаром любительского кружка, сообщили СМИ
Сбитый в США объект мог быть шаром любительского кружка, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.02.2023
Сбитый в США объект мог быть шаром любительского кружка, сообщили СМИ
Одним из сбитых в США летающих объектов мог быть шар стоимостью от 12 долларов, который запустили члены любительского кружка из штата Иллинойс, сообщает издание РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T10:45
2023-02-17T11:38
в мире
сша
иллинойс
аляска
федеральное бюро расследований сша
ввс сша
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Одним из сбитых в США летающих объектов мог быть шар стоимостью от 12 долларов, который запустили члены любительского кружка из штата Иллинойс, сообщает издание Aviation Week. В кружке NIBBB (Northern Illinois bottlecamp baloon brigade) сообщили о "пропаже" их находящегося в воздухе шара 15 февраля. В последний раз шар с приспособлениями в том числе для отслеживания частиц воздуха, был зафиксирован над Аляской примерно 10 февраля после более чем четырех месяцев полета. В эти же дни американские власти сообщили о сбитом "объекте" над штатом. "Маленький летающий по миру шар объявлен "пропавшим без вести" кружком из Иллинойса, он стал кандидатом, способным объяснить появление одного из трех загадочных объектов, сбитых четырьмя ракетами с тепловым наведением, запущенными самолетами ВВС США", — сказано в статье. Стоимость подобных предметов с микросхемами может составлять от 12 до 180 долларов. В кружке пока не обвиняют власти в связи с пропажей шара. Однако эксперты в этой сфере отмечают, что пытались связаться с американскими военными и ФБР, чтобы сообщить о существовании в воздухе подобных объектов радиолюбителей. Десятого февраля сообщалось, что американские военные сбили "высотный объект", вошедший в воздушное пространство страны над штатом Аляска. Специалисты за последние дни сбили четыре воздушных объекта, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены. Военные обнаружили в обломках первого сбитого китайского аэростата электронный механизм и датчики, делая предположение, что это оборудование могли использовать для сбора разведданных.
https://ria.ru/20230216/bayden-1852542107.html
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в мире, сша, иллинойс, аляска, федеральное бюро расследований сша, ввс сша
В мире, США, Иллинойс, Аляска, Федеральное бюро расследований США, ВВС США
10:45 17.02.2023 (обновлено: 11:38 17.02.2023)
 
Сбитый в США объект мог быть шаром любительского кружка, сообщили СМИ

Aviation Week: сбитый в США объект мог быть шаром любительского кружка за 12 долларов

© Фото : Scientific Balloon SolutionsУченики средней школы Forestview, расположенной в Бакстере, штат Миннесота, во время занятия по полетам на высотных воздушных шарах
Ученики средней школы Forestview, расположенной в Бакстере, штат Миннесота, во время занятия по полетам на высотных воздушных шарах - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© Фото : Scientific Balloon Solutions
Ученики средней школы Forestview, расположенной в Бакстере, штат Миннесота, во время занятия по полетам на высотных воздушных шарах. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Одним из сбитых в США летающих объектов мог быть шар стоимостью от 12 долларов, который запустили члены любительского кружка из штата Иллинойс, сообщает издание Aviation Week.
В кружке NIBBB (Northern Illinois bottlecamp baloon brigade) сообщили о "пропаже" их находящегося в воздухе шара 15 февраля. В последний раз шар с приспособлениями в том числе для отслеживания частиц воздуха, был зафиксирован над Аляской примерно 10 февраля после более чем четырех месяцев полета. В эти же дни американские власти сообщили о сбитом "объекте" над штатом.
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"Маленький летающий по миру шар объявлен "пропавшим без вести" кружком из Иллинойса, он стал кандидатом, способным объяснить появление одного из трех загадочных объектов, сбитых четырьмя ракетами с тепловым наведением, запущенными самолетами ВВС США", — сказано в статье.
Стоимость подобных предметов с микросхемами может составлять от 12 до 180 долларов.
В кружке пока не обвиняют власти в связи с пропажей шара. Однако эксперты в этой сфере отмечают, что пытались связаться с американскими военными и ФБР, чтобы сообщить о существовании в воздухе подобных объектов радиолюбителей.
Десятого февраля сообщалось, что американские военные сбили "высотный объект", вошедший в воздушное пространство страны над штатом Аляска.
Специалисты за последние дни сбили четыре воздушных объекта, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены.
Военные обнаружили в обломках первого сбитого китайского аэростата электронный механизм и датчики, делая предположение, что это оборудование могли использовать для сбора разведданных.
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