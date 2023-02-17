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Пилотный перевод денег в Белоруссию через СБП успешно состоялся в декабре

Пилотный перевод денег в Белоруссию через СБП успешно состоялся в декабре - РИА Новости, 17.02.2023

Пилотный перевод денег в Белоруссию через СБП успешно состоялся в декабре

Пилот по запуску переводов в Белоруссию через Систему быстрых платежей (СБП) прошёл успешно в декабре, сейчас создаётся дорожная карта по масштабированию работы РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T11:52

2023-02-17T11:52

2023-02-17T12:02

экономика

технологии

белоруссия

ольга скоробогатова

россия

центральный банк рф (цб рф)

система быстрых платежей (сбп)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев - РИА Новости. Пилот по запуску переводов в Белоруссию через Систему быстрых платежей (СБП) прошёл успешно в декабре, сейчас создаётся дорожная карта по масштабированию работы систем двух стран, сообщила журналистам первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в кулуарах Уральского форума по кибербезопасности. "Пилот прошел успешно, он был в декабре, сейчас мы с коллегами из Белоруссии делаем дорожную карту уже по масштабированию работы наших двух систем", - ответила она на вопрос, удалось ли запустить переводы в Белоруссию через Систему быстрых платежей.Банк России в середине октября заявил, что хочет упростить взаимодействие российских банков с иностранными партнерами при трансграничных переводах через СБП, а ещё ранее анонсировал, что через Систему быстрых платежей деньги можно будет отправлять в Белоруссию.

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белоруссия

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

экономика, технологии, белоруссия, ольга скоробогатова, россия, центральный банк рф (цб рф), система быстрых платежей (сбп)