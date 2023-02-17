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Пилотный перевод денег в Белоруссию через СБП успешно состоялся в декабре
Пилотный перевод денег в Белоруссию через СБП успешно состоялся в декабре - РИА Новости, 17.02.2023
Пилотный перевод денег в Белоруссию через СБП успешно состоялся в декабре
Пилот по запуску переводов в Белоруссию через Систему быстрых платежей (СБП) прошёл успешно в декабре, сейчас создаётся дорожная карта по масштабированию работы РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T11:52
2023-02-17T11:52
2023-02-17T12:02
экономика
технологии
белоруссия
ольга скоробогатова
россия
центральный банк рф (цб рф)
система быстрых платежей (сбп)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев - РИА Новости. Пилот по запуску переводов в Белоруссию через Систему быстрых платежей (СБП) прошёл успешно в декабре, сейчас создаётся дорожная карта по масштабированию работы систем двух стран, сообщила журналистам первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в кулуарах Уральского форума по кибербезопасности. "Пилот прошел успешно, он был в декабре, сейчас мы с коллегами из Белоруссии делаем дорожную карту уже по масштабированию работы наших двух систем", - ответила она на вопрос, удалось ли запустить переводы в Белоруссию через Систему быстрых платежей.Банк России в середине октября заявил, что хочет упростить взаимодействие российских банков с иностранными партнерами при трансграничных переводах через СБП, а ещё ранее анонсировал, что через Систему быстрых платежей деньги можно будет отправлять в Белоруссию.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, белоруссия, ольга скоробогатова, россия, центральный банк рф (цб рф), система быстрых платежей (сбп)
Экономика, Технологии, Белоруссия, Ольга Скоробогатова, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Система быстрых платежей (СБП)
11:52 17.02.2023 (обновлено: 12:02 17.02.2023)
Пилотный перевод денег в Белоруссию через СБП успешно состоялся в декабре
Зампред ЦБ Скоробогатова: в декабре успешно прошел пилотный перевод в Белоруссию через СБП
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев - РИА Новости. Пилот по запуску переводов в Белоруссию через Систему быстрых платежей (СБП) прошёл успешно в декабре, сейчас создаётся дорожная карта по масштабированию работы систем двух стран, сообщила журналистам первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в кулуарах Уральского форума по кибербезопасности.
"Пилот прошел успешно, он был в декабре, сейчас мы с коллегами из Белоруссии делаем дорожную карту уже по масштабированию работы наших двух систем", - ответила она на вопрос, удалось ли запустить переводы в Белоруссию через Систему быстрых платежей.
Банк России в середине октября заявил, что хочет упростить взаимодействие российских банков с иностранными партнерами при трансграничных переводах через СБП, а ещё ранее анонсировал, что через Систему быстрых платежей деньги можно будет отправлять в Белоруссию.