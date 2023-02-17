https://ria.ru/20230217/sbp-1852607210.html

ЦБ может пересмотреть лимит для бесплатных переводов в СБП

ЦБ может пересмотреть лимит для бесплатных переводов в СБП - РИА Новости, 17.02.2023

ЦБ может пересмотреть лимит для бесплатных переводов в СБП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев - РИА Новости/Прайм. Банк России видит запрос на пересмотр лимита для бесплатных переводов в Системе быстрых платежей (СБП), относится к... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T11:10

2023-02-17T11:10

2023-02-17T12:12

россия

центральный банк рф (цб рф)

система быстрых платежей (сбп)

ольга скоробогатова

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев - РИА Новости/Прайм. Банк России видит запрос на пересмотр лимита для бесплатных переводов в Системе быстрых платежей (СБП), относится к нему позитивно, думает на эту тему, сообщила журналистам первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в кулуарах Уральского форума по кибербезопасности."У нас есть такой запрос, мы к нему позитивно относимся, мы думаем на эту тему", - ответила она на вопрос, планируется ли пересматривать лимит для бесплатных переводов через СБП.Система быстрых платежей - сервис, с помощью которого можно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона круглосуточно и в любой день.На данный момент лимит бесплатных переводов между гражданами в Системе быстрых платежей составляет 100 тысяч рублей в месяц. За переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей в месяц комиссия составит не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тысяч рублей за перевод. Суточный лимит банков по переводам с банковских счетов не может быть ниже 150 тысяч рублей.

https://ria.ru/20221123/sbp-1833593334.html

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россия, центральный банк рф (цб рф), система быстрых платежей (сбп), ольга скоробогатова