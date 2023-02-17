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ЦБ может пересмотреть лимит для бесплатных переводов в СБП - РИА Новости, 17.02.2023
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ЦБ может пересмотреть лимит для бесплатных переводов в СБП
ЦБ может пересмотреть лимит для бесплатных переводов в СБП - РИА Новости, 17.02.2023
ЦБ может пересмотреть лимит для бесплатных переводов в СБП
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев - РИА Новости/Прайм. Банк России видит запрос на пересмотр лимита для бесплатных переводов в Системе быстрых платежей (СБП), относится к... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T11:10
2023-02-17T12:12
россия
центральный банк рф (цб рф)
система быстрых платежей (сбп)
ольга скоробогатова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев - РИА Новости/Прайм. Банк России видит запрос на пересмотр лимита для бесплатных переводов в Системе быстрых платежей (СБП), относится к нему позитивно, думает на эту тему, сообщила журналистам первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в кулуарах Уральского форума по кибербезопасности."У нас есть такой запрос, мы к нему позитивно относимся, мы думаем на эту тему", - ответила она на вопрос, планируется ли пересматривать лимит для бесплатных переводов через СБП.Система быстрых платежей - сервис, с помощью которого можно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона круглосуточно и в любой день.На данный момент лимит бесплатных переводов между гражданами в Системе быстрых платежей составляет 100 тысяч рублей в месяц. За переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей в месяц комиссия составит не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тысяч рублей за перевод. Суточный лимит банков по переводам с банковских счетов не может быть ниже 150 тысяч рублей.
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россия, центральный банк рф (цб рф), система быстрых платежей (сбп), ольга скоробогатова
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Система быстрых платежей (СБП), Ольга Скоробогатова
11:10 17.02.2023 (обновлено: 12:12 17.02.2023)
 
ЦБ может пересмотреть лимит для бесплатных переводов в СБП

ЦБ позитивно относится к идее пересмотреть лимит для бесплатных переводов в СБП

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЛоготип Системы быстрых платежей на экране смартфона
Логотип Системы быстрых платежей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Логотип Системы быстрых платежей на экране смартфона. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев - РИА Новости/Прайм. Банк России видит запрос на пересмотр лимита для бесплатных переводов в Системе быстрых платежей (СБП), относится к нему позитивно, думает на эту тему, сообщила журналистам первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в кулуарах Уральского форума по кибербезопасности.
"У нас есть такой запрос, мы к нему позитивно относимся, мы думаем на эту тему", - ответила она на вопрос, планируется ли пересматривать лимит для бесплатных переводов через СБП.
Система быстрых платежей - сервис, с помощью которого можно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона круглосуточно и в любой день.
На данный момент лимит бесплатных переводов между гражданами в Системе быстрых платежей составляет 100 тысяч рублей в месяц. За переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей в месяц комиссия составит не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тысяч рублей за перевод. Суточный лимит банков по переводам с банковских счетов не может быть ниже 150 тысяч рублей.
Логотип Системы быстрых платежей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
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