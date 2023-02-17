https://ria.ru/20230217/sanktsii-1852767037.html

Глава парламента Молдавии допустил возможность ввода санкций против России

Глава парламента Молдавии допустил возможность ввода санкций против России - РИА Новости, 17.02.2023

Глава парламента Молдавии допустил возможность ввода санкций против России

Спикер парламента Молдавии и глава правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что власти страны могут вернуться к вопросу введения санкций... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T19:02

2023-02-17T19:02

2023-02-17T19:02

в мире

молдавия

россия

кишинев

игорь гросу

майя санду

снг

евразийский экономический союз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601536950_0:290:1357:1053_1920x0_80_0_0_1baea8eef266bf1626e0fdaddceadb0d.jpg

КИШИНЕВ, 17 фев - РИА Новости. Спикер парламента Молдавии и глава правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что власти страны могут вернуться к вопросу введения санкций против России, который ранее был отложен ради интересов страны. Ранее молдавский президент Майя Санду заявила, что Молдавия частично присоединилась к санкциям против России, особенно это касается банковского сектора. При этом страна не стала применять все антироссийвкие меры, предложенные Евросоюзом, ради защиты интересов граждан. "Мы уже присоединились к некоторым санкциям Евросоюза (против России - ред.), объяснили, к каким не смогли присоединиться и почему, но это не значит, что мы не вернемся к этим коллективным обязательствам", - заявил Гросу в эфире телеканала TV8. Также он обратил внимание, что республика анализирует, какие из соглашений с СНГ стоит сохранить, а из каких выйти. Анализ соглашений пока проводится на уровне профильных министерств. Ранее власти страны уже говорили о необходимости обсудить, есть ли смысл стране оставаться в СНГ. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу в июле заявил, что Кишинев должен будет серьезно проанализировать выход из организации. Молдавия в последнее время игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем.

https://ria.ru/20230217/sanktsii-1852624931.html

https://ria.ru/20230216/sanktsii-1852528102.html

молдавия

россия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, россия, кишинев, игорь гросу, майя санду, снг, евразийский экономический союз