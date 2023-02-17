https://ria.ru/20230217/sanktsii-1852767037.html
Глава парламента Молдавии допустил возможность ввода санкций против России
Глава парламента Молдавии допустил возможность ввода санкций против России - РИА Новости, 17.02.2023
Глава парламента Молдавии допустил возможность ввода санкций против России
Спикер парламента Молдавии и глава правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что власти страны могут вернуться к вопросу введения санкций... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T19:02
2023-02-17T19:02
2023-02-17T19:02
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игорь гросу
майя санду
снг
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КИШИНЕВ, 17 фев - РИА Новости. Спикер парламента Молдавии и глава правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что власти страны могут вернуться к вопросу введения санкций против России, который ранее был отложен ради интересов страны. Ранее молдавский президент Майя Санду заявила, что Молдавия частично присоединилась к санкциям против России, особенно это касается банковского сектора. При этом страна не стала применять все антироссийвкие меры, предложенные Евросоюзом, ради защиты интересов граждан. "Мы уже присоединились к некоторым санкциям Евросоюза (против России - ред.), объяснили, к каким не смогли присоединиться и почему, но это не значит, что мы не вернемся к этим коллективным обязательствам", - заявил Гросу в эфире телеканала TV8. Также он обратил внимание, что республика анализирует, какие из соглашений с СНГ стоит сохранить, а из каких выйти. Анализ соглашений пока проводится на уровне профильных министерств. Ранее власти страны уже говорили о необходимости обсудить, есть ли смысл стране оставаться в СНГ. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу в июле заявил, что Кишинев должен будет серьезно проанализировать выход из организации. Молдавия в последнее время игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем.
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в мире, молдавия, россия, кишинев, игорь гросу, майя санду, снг, евразийский экономический союз
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Игорь Гросу, Майя Санду, СНГ, Евразийский экономический союз
Глава парламента Молдавии допустил возможность ввода санкций против России
Глава парламента Молдавии Гросу допустил возможность ввода санкций против России