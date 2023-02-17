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ЕС рассчитывает принять новый пакет санкций до 24 февраля, сообщил источник - РИА Новости, 17.02.2023
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ЕС рассчитывает принять новый пакет санкций до 24 февраля, сообщил источник
ЕС рассчитывает принять новый пакет санкций до 24 февраля, сообщил источник - РИА Новости, 17.02.2023
ЕС рассчитывает принять новый пакет санкций до 24 февраля, сообщил источник
Главы МИД ЕС на заседании 20 февраля обсудят завершение согласования 10-го пакета санкций против РФ, рассчитывают принять его до 24 февраля, сообщил журналистам РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T11:56
2023-02-17T12:15
россия
евросоюз
в мире
украина
санкции в отношении россии
санкции
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Главы МИД ЕС на заседании 20 февраля обсудят завершение согласования 10-го пакета санкций против РФ, рассчитывают принять его до 24 февраля, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Министры обсудят завершение согласования 10-го пакета санкций против России, мы рассчитываем, что он будет принят к годовщине (начала спецоперации на Украине 24 февраля - ред.)", - сказал он."Министры будут обсуждать, как мы должны дальше оказывать военную поддержку Украине, а также использование для этих целей Европейского фонда мира… Будет также обсуждаться идея совместных закупок боеприпасов", - добавил источник.
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россия, евросоюз, в мире, украина, санкции в отношении россии, санкции
Россия, Евросоюз, В мире, Украина, Санкции в отношении России, Санкции
11:56 17.02.2023 (обновлено: 12:15 17.02.2023)
 
ЕС рассчитывает принять новый пакет санкций до 24 февраля, сообщил источник

Главы МИД стран ЕС рассчитывают принять десятый пакет санкций против России до 24 февраля

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Главы МИД ЕС на заседании 20 февраля обсудят завершение согласования 10-го пакета санкций против РФ, рассчитывают принять его до 24 февраля, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Министры обсудят завершение согласования 10-го пакета санкций против России, мы рассчитываем, что он будет принят к годовщине (начала спецоперации на Украине 24 февраля - ред.)", - сказал он.
"Министры будут обсуждать, как мы должны дальше оказывать военную поддержку Украине, а также использование для этих целей Европейского фонда мира… Будет также обсуждаться идея совместных закупок боеприпасов", - добавил источник.
Флаги - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
09:25Специальная военная операция на Украине
Конфликт на Украине вынудил мир переоценить все, пишут СМИ
 
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