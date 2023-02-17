https://ria.ru/20230217/sanktsii-1852624931.html
ЕС рассчитывает принять новый пакет санкций до 24 февраля, сообщил источник
ЕС рассчитывает принять новый пакет санкций до 24 февраля, сообщил источник - РИА Новости, 17.02.2023
ЕС рассчитывает принять новый пакет санкций до 24 февраля, сообщил источник
Главы МИД ЕС на заседании 20 февраля обсудят завершение согласования 10-го пакета санкций против РФ, рассчитывают принять его до 24 февраля, сообщил журналистам РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T11:56
2023-02-17T11:56
2023-02-17T12:15
россия
евросоюз
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украина
санкции в отношении россии
санкции
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Главы МИД ЕС на заседании 20 февраля обсудят завершение согласования 10-го пакета санкций против РФ, рассчитывают принять его до 24 февраля, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Министры обсудят завершение согласования 10-го пакета санкций против России, мы рассчитываем, что он будет принят к годовщине (начала спецоперации на Украине 24 февраля - ред.)", - сказал он."Министры будут обсуждать, как мы должны дальше оказывать военную поддержку Украине, а также использование для этих целей Европейского фонда мира… Будет также обсуждаться идея совместных закупок боеприпасов", - добавил источник.
https://ria.ru/20230217/konflikt-1852586056.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, в мире, украина, санкции в отношении россии, санкции
Россия, Евросоюз, В мире, Украина, Санкции в отношении России, Санкции
11:56 17.02.2023 (обновлено: 12:15 17.02.2023)
ЕС рассчитывает принять новый пакет санкций до 24 февраля, сообщил источник
Главы МИД стран ЕС рассчитывают принять десятый пакет санкций против России до 24 февраля