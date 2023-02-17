https://ria.ru/20230217/sanktsii-1852624931.html

ЕС рассчитывает принять новый пакет санкций до 24 февраля, сообщил источник

ЕС рассчитывает принять новый пакет санкций до 24 февраля, сообщил источник - РИА Новости, 17.02.2023

ЕС рассчитывает принять новый пакет санкций до 24 февраля, сообщил источник

Главы МИД ЕС на заседании 20 февраля обсудят завершение согласования 10-го пакета санкций против РФ, рассчитывают принять его до 24 февраля, сообщил журналистам РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T11:56

2023-02-17T11:56

2023-02-17T12:15

россия

евросоюз

в мире

украина

санкции в отношении россии

санкции

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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Главы МИД ЕС на заседании 20 февраля обсудят завершение согласования 10-го пакета санкций против РФ, рассчитывают принять его до 24 февраля, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Министры обсудят завершение согласования 10-го пакета санкций против России, мы рассчитываем, что он будет принят к годовщине (начала спецоперации на Украине 24 февраля - ред.)", - сказал он."Министры будут обсуждать, как мы должны дальше оказывать военную поддержку Украине, а также использование для этих целей Европейского фонда мира… Будет также обсуждаться идея совместных закупок боеприпасов", - добавил источник.

https://ria.ru/20230217/konflikt-1852586056.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, евросоюз, в мире, украина, санкции в отношении россии, санкции