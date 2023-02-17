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Белоруссия заявила о готовности производить штурмовики - РИА Новости, 17.02.2023
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Белоруссия заявила о готовности производить штурмовики
Белоруссия заявила о готовности производить штурмовики - РИА Новости, 17.02.2023
Белоруссия заявила о готовности производить штурмовики
Белоруссия готовится производить самолеты-штурмовики при небольшой поддержке РФ, заявил в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T15:40
2023-02-17T18:32
белоруссия
россия
александр лукашенко
миг-25
безопасность
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НОВО-ОГАРЕВО, 17 фев – РИА Новости. Белоруссия готовится производить самолеты-штурмовики при небольшой поддержке РФ, заявил в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко. "Белорусы делают для МС21 Sukhoi Superjet до тысячи комплектующих. И, как мне доложили в правительстве, готовы выйти на производство самолета МиГ-25, по-моему, который себя хорошо в Украине показывал… Штурмовик, рабочая лошадка. Готовы даже в Беларуси производить при соответствующей небольшой поддержке Российской Федерации", - рассказал белорусский лидер российскому коллеге Владимиру Путину."То есть, углубляемся. Всё делаем для того, чтобы как-то преодолеть те барьеры, которые нам искусственно создают", - резюмировал Лукашенко.Он также упомянул достижение обеспеченности товарами продовольствия и легкой промышленности. "Положительные сдвиги приличные. Нам будет что сказать народам Беларуси и России на Высшем государственном совете", - подытожил белорусский президент.
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белоруссия, россия, александр лукашенко, миг-25, безопасность
Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, МиГ-25, Безопасность
15:40 17.02.2023 (обновлено: 18:32 17.02.2023)
 
Белоруссия заявила о готовности производить штурмовики

Лукашенко: Белоруссия готова производить самолеты-штурмовики при поддержке России

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Читать ria.ru в
НОВО-ОГАРЕВО, 17 фев – РИА Новости. Белоруссия готовится производить самолеты-штурмовики при небольшой поддержке РФ, заявил в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко.
"Белорусы делают для МС21 Sukhoi Superjet до тысячи комплектующих. И, как мне доложили в правительстве, готовы выйти на производство самолета МиГ-25, по-моему, который себя хорошо в Украине показывал… Штурмовик, рабочая лошадка. Готовы даже в Беларуси производить при соответствующей небольшой поддержке Российской Федерации", - рассказал белорусский лидер российскому коллеге Владимиру Путину.
"То есть, углубляемся. Всё делаем для того, чтобы как-то преодолеть те барьеры, которые нам искусственно создают", - резюмировал Лукашенко.
Он также упомянул достижение обеспеченности товарами продовольствия и легкой промышленности. "Положительные сдвиги приличные. Нам будет что сказать народам Беларуси и России на Высшем государственном совете", - подытожил белорусский президент.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
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БелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоМиГ-25Безопасность
 
 
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