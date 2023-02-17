https://ria.ru/20230217/samolety-1852706949.html

Белоруссия заявила о готовности производить штурмовики

Белоруссия заявила о готовности производить штурмовики - РИА Новости, 17.02.2023

Белоруссия заявила о готовности производить штурмовики

Белоруссия готовится производить самолеты-штурмовики при небольшой поддержке РФ, заявил в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T15:40

2023-02-17T15:40

2023-02-17T18:32

белоруссия

россия

александр лукашенко

миг-25

безопасность

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НОВО-ОГАРЕВО, 17 фев – РИА Новости. Белоруссия готовится производить самолеты-штурмовики при небольшой поддержке РФ, заявил в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко. "Белорусы делают для МС21 Sukhoi Superjet до тысячи комплектующих. И, как мне доложили в правительстве, готовы выйти на производство самолета МиГ-25, по-моему, который себя хорошо в Украине показывал… Штурмовик, рабочая лошадка. Готовы даже в Беларуси производить при соответствующей небольшой поддержке Российской Федерации", - рассказал белорусский лидер российскому коллеге Владимиру Путину."То есть, углубляемся. Всё делаем для того, чтобы как-то преодолеть те барьеры, которые нам искусственно создают", - резюмировал Лукашенко.Он также упомянул достижение обеспеченности товарами продовольствия и легкой промышленности. "Положительные сдвиги приличные. Нам будет что сказать народам Беларуси и России на Высшем государственном совете", - подытожил белорусский президент.

https://ria.ru/20230217/belorussiya-1852697286.html

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Ольга Фомченкова

белоруссия, россия, александр лукашенко, миг-25, безопасность