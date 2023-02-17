15:40 17.02.2023 (обновлено: 18:32 17.02.2023)
Белоруссия заявила о готовности производить штурмовики
Лукашенко: Белоруссия готова производить самолеты-штурмовики при поддержке России
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
НОВО-ОГАРЕВО, 17 фев – РИА Новости. Белоруссия готовится производить самолеты-штурмовики при небольшой поддержке РФ, заявил в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко.
"Белорусы делают для МС21 Sukhoi Superjet до тысячи комплектующих. И, как мне доложили в правительстве, готовы выйти на производство самолета МиГ-25, по-моему, который себя хорошо в Украине показывал… Штурмовик, рабочая лошадка. Готовы даже в Беларуси производить при соответствующей небольшой поддержке Российской Федерации", - рассказал белорусский лидер российскому коллеге Владимиру Путину.
"То есть, углубляемся. Всё делаем для того, чтобы как-то преодолеть те барьеры, которые нам искусственно создают", - резюмировал Лукашенко.
Он также упомянул достижение обеспеченности товарами продовольствия и легкой промышленности. "Положительные сдвиги приличные. Нам будет что сказать народам Беларуси и России на Высшем государственном совете", - подытожил белорусский президент.