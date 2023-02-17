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В США подняли на смех заявление об уже проигравшей России - РИА Новости, 17.02.2023
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В США подняли на смех заявление об уже проигравшей России
В США подняли на смех заявление об уже проигравшей России - РИА Новости, 17.02.2023
В США подняли на смех заявление об уже проигравшей России
Читатели издания The Washington Post высмеяли статью аналитика Ишаана Тароора, заявившего, что Россия уже проиграла Украине, а ее экономика полностью разрушена... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T13:10
2023-02-17T13:32
в мире
китай
украина
владимир путин
россия
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Читатели издания The Washington Post высмеяли статью аналитика Ишаана Тароора, заявившего, что Россия уже проиграла Украине, а ее экономика полностью разрушена санкциями."Эта гипотеза абсурдна. Россию поддерживают Африка к югу от Сахары, Китай, Индия", — написал участник дискуссии."Путин, хорошо знающий историю России, очень умен. В отличие от многих западных политиков, он имеет тесные связи с различными этническими группами. Он грозный противник для нынешних политиков, и они не в состоянии справиться с ним", — заметил комментатор."Зачем создавать иллюзию безопасности? Запад по-прежнему закупает российский газ. А уж поддержка Китая и Индии…" — напомнил читатель."Россия может и будет изматывать Украину. На ее стороне время, расходные материалы и люди. Вспомните их победу над Наполеоном и нацистами", — отметили в комментариях."Вы все время задаетесь вопросом, проиграла ли Россия, но никогда не можете ответить на него", — подвели итог дискуссии.Владимир Путин подчеркивал, что Россия спокойно переносит постоянное санкционное давление из-за рубежа. По его словам, основная цель Вашингтона и его союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230216/peregovory-1852349910.html
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в мире, китай, украина, владимир путин, россия
В мире, Китай, Украина, Владимир Путин, Россия
13:10 17.02.2023 (обновлено: 13:32 17.02.2023)
 
В США подняли на смех заявление об уже проигравшей России

Читатели The Washington Post высмеяли слова аналитика Тароора о проигрыше России

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВооруженные силы России в южном секторе специальной военной операции
Вооруженные силы России в южном секторе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
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Вооруженные силы России в южном секторе специальной военной операции
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Читатели издания The Washington Post высмеяли статью аналитика Ишаана Тароора, заявившего, что Россия уже проиграла Украине, а ее экономика полностью разрушена санкциями.
"Эта гипотеза абсурдна. Россию поддерживают Африка к югу от Сахары, Китай, Индия", — написал участник дискуссии.
"Путин, хорошо знающий историю России, очень умен. В отличие от многих западных политиков, он имеет тесные связи с различными этническими группами. Он грозный противник для нынешних политиков, и они не в состоянии справиться с ним", — заметил комментатор.
"Зачем создавать иллюзию безопасности? Запад по-прежнему закупает российский газ. А уж поддержка Китая и Индии…" — напомнил читатель.
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"Россия может и будет изматывать Украину. На ее стороне время, расходные материалы и люди. Вспомните их победу над Наполеоном и нацистами", — отметили в комментариях.
"Вы все время задаетесь вопросом, проиграла ли Россия, но никогда не можете ответить на него", — подвели итог дискуссии.
Владимир Путин подчеркивал, что Россия спокойно переносит постоянное санкционное давление из-за рубежа. По его словам, основная цель Вашингтона и его союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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