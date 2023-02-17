https://ria.ru/20230217/rossiya-1852597783.html

Немецкий политик призвала Запад предложить России мир

Немецкий политик призвала Запад предложить России мир - РИА Новости, 17.02.2023

Немецкий политик призвала Запад предложить России мир

Запад должен сделать все возможное, чтобы положить конец конфликту на Украине вместо того, чтобы постоянно накачивать ее оружием, приводит издание Exxpress... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T10:35

2023-02-17T10:35

2023-02-17T13:56

в мире

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генеральная ассамблея оон

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Запад должен сделать все возможное, чтобы положить конец конфликту на Украине вместо того, чтобы постоянно накачивать ее оружием, приводит издание Exxpress слова немецкого политика Сары Вагенкнехт.Давать Киеву надежду на членство в альянсе было неразумно и подпитывало конфликт, признала Вагенкнехт.Политик также раскритиковала размещение 4000 солдат НАТО на Украине в 2021 году, а также совместные маневры Вашингтона и Киева в Черном море. Однако стране также необходимы гарантии безопасности, но не связанные со вступлением в Североатлантический альянс.В Генассамблее ООН Украина и ее сторонники готовят резолюцию, в которой будет говориться о необходимости как можно скорее достичь прочного мира, обеспечивающего независимость, суверенитет государства, его единство и территориальную целостность, писали ранее в этом месяце СМИ. Документ также будет содержать призыв к России немедленно вывести войска. При этом резолюции Генассамблеи носят декларативный, а не обязательный характер.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Украинский лидер Владимир Зеленский утверждал, что "не будет никакого "Минска-3". Подобные слова подтверждают позицию соседней страны о нежелании вести мирный диалог, заявил на это РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20230217/myunkhen-1852570507.html

https://ria.ru/20230216/soglasheniya-1852386528.html

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в мире, украина, нато, генеральная ассамблея оон, россия, киев, оон