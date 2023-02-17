10:35 17.02.2023 (обновлено: 13:56 17.02.2023)
Немецкий политик призвала Запад предложить России мир
Немецкий политик Сара Вагенкнехт: Запад должен сделать первый шаг к миру с Россией
© РИА Новости / Сергей Карпухин/Pool / Перейти в медиабанкСтол, за которым прошли российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле
Стол, за которым прошли российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Запад должен сделать все возможное, чтобы положить конец конфликту на Украине вместо того, чтобы постоянно накачивать ее оружием, приводит издание Exxpress слова немецкого политика Сары Вагенкнехт.
"Всегда ссылаться на нежелание Путина вести переговоры неправильно, по крайней мере, до тех пор, пока России не будет сделано серьезное предложение по миру и проявлена определенная готовность к компромиссу — например, по вопросу о членстве Украины в НАТО; украинский нейтралитет остается ключом к миру", — объяснила она.
Давать Киеву надежду на членство в альянсе было неразумно и подпитывало конфликт, признала Вагенкнехт.
Политик также раскритиковала размещение 4000 солдат НАТО на Украине в 2021 году, а также совместные маневры Вашингтона и Киева в Черном море. Однако стране также необходимы гарантии безопасности, но не связанные со вступлением в Североатлантический альянс.
В Генассамблее ООН Украина и ее сторонники готовят резолюцию, в которой будет говориться о необходимости как можно скорее достичь прочного мира, обеспечивающего независимость, суверенитет государства, его единство и территориальную целостность, писали ранее в этом месяце СМИ. Документ также будет содержать призыв к России немедленно вывести войска.
При этом резолюции Генассамблеи носят декларативный, а не обязательный характер.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Украинский лидер Владимир Зеленский утверждал, что "не будет никакого "Минска-3". Подобные слова подтверждают позицию соседней страны о нежелании вести мирный диалог, заявил на это РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.