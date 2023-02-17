https://ria.ru/20230217/reestr-1852789258.html
Минюст включил в реестр иноагентов журналиста Лошака* и публициста Зубова*
Минюст включил в реестр иноагентов журналиста Лошака* и публициста Зубова* - РИА Новости, 17.02.2023
Минюст включил в реестр иноагентов журналиста Лошака* и публициста Зубова*
Журналист Андрей Лошак*, публицист Андрей Зубов*, а также НПО "Школа свободной мысли"** включены минюстом в реестр иноагентов, следует из соответствующего... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T21:11
2023-02-17T21:11
2023-02-17T21:19
общество
андрей лошак
андрей зубов
россия
возрождение
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Журналист Андрей Лошак*, публицист Андрей Зубов*, а также НПО "Школа свободной мысли"** включены минюстом в реестр иноагентов, следует из соответствующего перечня министерства юстиции РФ."Семнадцатого февраля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.Б. Зубов*, А.Б. Лошак*, а также школа свободной общественной мысли "Возрождение"**, - говорится в сообщении.Согласно данным министерства, Зубов* участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, а также распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти. Живет за границей, где преподает в одном из вузов.Лошак*, согласно информации Минюста РФ, участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, негативной информации о принимаемых государственными органами РФ решениях и проводимой ими политике, в том числе о деятельности Минобороны, высказывался против специальной военной операции на Украине, а также активно взаимодействовал с иностранными структурами.Школа свободной общественной мысли "Возрождение"** выступала с призывами к борьбе с действующей государственной властью России, изменению конституционного строя, указывает минюст. Большая часть лекторов школы включена в реестр иностранных агентов и проживает на территории иностранных государств, поясняется в релизе.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.** СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20230130/inoagent-1848433116.html
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общество, андрей лошак, андрей зубов, россия, возрождение
Общество, Андрей Лошак, Андрей Зубов, Россия, Возрождение
21:11 17.02.2023 (обновлено: 21:19 17.02.2023)
Минюст включил в реестр иноагентов журналиста Лошака* и публициста Зубова*
Минюст России включил в реестр иноагентов журналиста Лошака и публициста Зубова
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости.
Журналист Андрей Лошак*, публицист Андрей Зубов*, а также НПО "Школа свободной мысли"** включены минюстом в реестр иноагентов, следует из соответствующего перечня
министерства юстиции РФ.
"Семнадцатого февраля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.Б. Зубов*, А.Б. Лошак*, а также школа свободной общественной мысли "Возрождение
"**, - говорится в сообщении.
Согласно данным министерства, Зубов* участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, а также распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти. Живет за границей, где преподает в одном из вузов.
Лошак*, согласно информации Минюста РФ, участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, негативной информации о принимаемых государственными органами РФ решениях и проводимой ими политике, в том числе о деятельности Минобороны, высказывался против специальной военной операции на Украине, а также активно взаимодействовал с иностранными структурами.
Школа свободной общественной мысли "Возрождение"** выступала с призывами к борьбе с действующей государственной властью России, изменению конституционного строя, указывает минюст. Большая часть лекторов школы включена в реестр иностранных агентов и проживает на территории иностранных государств, поясняется в релизе.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
** СМИ, выполняющее функции иноагента