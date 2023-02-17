https://ria.ru/20230217/rebenok-1852797299.html
В Ингушетии ребенок попал в реанимацию после отравления угарным газом
В Ингушетии ребенок попал в реанимацию после отравления угарным газом - РИА Новости, 17.02.2023
В Ингушетии ребенок попал в реанимацию после отравления угарным газом
Два человека: взрослый и ребенок отравились угарным газом в селе в Назрановском районе Ингушетии, в результате ребенок попал в реанимацию, сообщает региональное РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T22:21
2023-02-17T22:21
2023-02-17T22:21
происшествия
назрановский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839667044_0:49:3554:2048_1920x0_80_0_0_69b08c4ae1fad33d6c56dd52b7bf233d.jpg
НАЛЬЧИК, 17 фев - РИА Новости. Два человека: взрослый и ребенок отравились угарным газом в селе в Назрановском районе Ингушетии, в результате ребенок попал в реанимацию, сообщает региональное ГУ МЧС РФ. "В 17.20 мск в пятницу из-за отсутствия тяги дымохода проточного водонагревателя произошло отравление угарным газом в селении Долаково. В результате пострадало два человека, из них один ребенок", - говорится в сообщении. Уточняется, что ребенок находится в реанимации Ингушской республиканской клинической больницы, состояние взрослого стабильное. "Утечка устранена дежурной службой "Газпром межрегионгаз Назрань", угрозы безопасности здоровья жильцов нет", - отмечает ведомство.
https://ria.ru/20230217/dtp-1852658903.html
назрановский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839667044_823:0:3554:2048_1920x0_80_0_0_2c4056d7daa62f3a970c958917bc0bb8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, назрановский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), газпром
Происшествия, Назрановский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Газпром
В Ингушетии ребенок попал в реанимацию после отравления угарным газом
МЧС: в Ингушетии ребенок попал в реанимацию после отравления угарным газом