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В Ингушетии ребенок попал в реанимацию после отравления угарным газом - РИА Новости, 17.02.2023
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В Ингушетии ребенок попал в реанимацию после отравления угарным газом
В Ингушетии ребенок попал в реанимацию после отравления угарным газом - РИА Новости, 17.02.2023
В Ингушетии ребенок попал в реанимацию после отравления угарным газом
Два человека: взрослый и ребенок отравились угарным газом в селе в Назрановском районе Ингушетии, в результате ребенок попал в реанимацию, сообщает региональное РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T22:21
2023-02-17T22:21
происшествия
назрановский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
газпром
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НАЛЬЧИК, 17 фев - РИА Новости. Два человека: взрослый и ребенок отравились угарным газом в селе в Назрановском районе Ингушетии, в результате ребенок попал в реанимацию, сообщает региональное ГУ МЧС РФ. "В 17.20 мск в пятницу из-за отсутствия тяги дымохода проточного водонагревателя произошло отравление угарным газом в селении Долаково. В результате пострадало два человека, из них один ребенок", - говорится в сообщении. Уточняется, что ребенок находится в реанимации Ингушской республиканской клинической больницы, состояние взрослого стабильное. "Утечка устранена дежурной службой "Газпром межрегионгаз Назрань", угрозы безопасности здоровья жильцов нет", - отмечает ведомство.
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назрановский район
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происшествия, назрановский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), газпром
Происшествия, Назрановский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Газпром
22:21 17.02.2023
 
В Ингушетии ребенок попал в реанимацию после отравления угарным газом

МЧС: в Ингушетии ребенок попал в реанимацию после отравления угарным газом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 17 фев - РИА Новости. Два человека: взрослый и ребенок отравились угарным газом в селе в Назрановском районе Ингушетии, в результате ребенок попал в реанимацию, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.
"В 17.20 мск в пятницу из-за отсутствия тяги дымохода проточного водонагревателя произошло отравление угарным газом в селении Долаково. В результате пострадало два человека, из них один ребенок", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ребенок находится в реанимации Ингушской республиканской клинической больницы, состояние взрослого стабильное.
"Утечка устранена дежурной службой "Газпром межрегионгаз Назрань", угрозы безопасности здоровья жильцов нет", - отмечает ведомство.
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ПроисшествияНазрановский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Газпром
 
 
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