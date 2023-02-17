https://ria.ru/20230217/rebenok-1852797299.html

В Ингушетии ребенок попал в реанимацию после отравления угарным газом

В Ингушетии ребенок попал в реанимацию после отравления угарным газом - РИА Новости, 17.02.2023

В Ингушетии ребенок попал в реанимацию после отравления угарным газом

Два человека: взрослый и ребенок отравились угарным газом в селе в Назрановском районе Ингушетии, в результате ребенок попал в реанимацию, сообщает региональное РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T22:21

2023-02-17T22:21

2023-02-17T22:21

происшествия

назрановский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

газпром

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НАЛЬЧИК, 17 фев - РИА Новости. Два человека: взрослый и ребенок отравились угарным газом в селе в Назрановском районе Ингушетии, в результате ребенок попал в реанимацию, сообщает региональное ГУ МЧС РФ. "В 17.20 мск в пятницу из-за отсутствия тяги дымохода проточного водонагревателя произошло отравление угарным газом в селении Долаково. В результате пострадало два человека, из них один ребенок", - говорится в сообщении. Уточняется, что ребенок находится в реанимации Ингушской республиканской клинической больницы, состояние взрослого стабильное. "Утечка устранена дежурной службой "Газпром межрегионгаз Назрань", угрозы безопасности здоровья жильцов нет", - отмечает ведомство.

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назрановский район

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, назрановский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), газпром