https://ria.ru/20230217/rakety-1852774335.html

Франция передала Украине противотанковые управляемые ракеты Akeron

Франция передала Украине противотанковые управляемые ракеты Akeron - РИА Новости, 17.02.2023

Франция передала Украине противотанковые управляемые ракеты Akeron

Франция поставила Украине противотанковые управляемые ракеты Akeron, сообщил вице-президент комиссии по национальной обороне и вооруженным силам Нацсобрания... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T19:37

2023-02-17T19:37

2023-02-17T19:37

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ПАРИЖ, 17 фев - РИА Новости. Франция поставила Украине противотанковые управляемые ракеты Akeron, сообщил вице-президент комиссии по национальной обороне и вооруженным силам Нацсобрания Франции Жан-Луи Тьерио в интервью изданию OpexNews. "Сегодня ясно, что вооружения, которые мы поставляем, хороши, и они работают. Гаубицы CAESAR, (ПЗРК) Mistral и ракеты Akeron, которые мы поставили, выполняют отличную работу", - цитирует Тьерио издание. Франция ранее не сообщала о том, что направила ракеты Akeron Киеву. Противотанковые управляемые ракеты Akeron разработаны европейским концерном MBDA и предназначены для замены франко-германского ПРТК Milan и американского Javelin. Дальность стрельбы составляет 5 километров. Париж уже направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. Украине также были направлены ПЗРК Mistral и ПРТК Milan, около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты. Ранее в МИД страны также сообщили о планах Парижа направить Киеву дополнительные 12 гаубиц CAESAR. Также Италия и Франция согласовали поставки Киеву системы ПВО совместной разработки Samp/T-Mamba этой весной. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230217/istrebiteli-1852721914.html

https://ria.ru/20230217/auditory-1852745159.html

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в мире, украина, франция, россия, сергей лавров, дмитрий песков, нато, javelin (птрк)