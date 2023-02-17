Рейтинг@Mail.ru
Франция передала Украине противотанковые управляемые ракеты Akeron - РИА Новости, 17.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230217/rakety-1852774335.html
Франция передала Украине противотанковые управляемые ракеты Akeron
Франция передала Украине противотанковые управляемые ракеты Akeron - РИА Новости, 17.02.2023
Франция передала Украине противотанковые управляемые ракеты Akeron
Франция поставила Украине противотанковые управляемые ракеты Akeron, сообщил вице-президент комиссии по национальной обороне и вооруженным силам Нацсобрания... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T19:37
2023-02-17T19:37
в мире
украина
франция
россия
сергей лавров
дмитрий песков
нато
javelin (птрк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852762038_0:20:948:553_1920x0_80_0_0_a1330e63eaa3a98382e3204fb7697a8e.jpg
ПАРИЖ, 17 фев - РИА Новости. Франция поставила Украине противотанковые управляемые ракеты Akeron, сообщил вице-президент комиссии по национальной обороне и вооруженным силам Нацсобрания Франции Жан-Луи Тьерио в интервью изданию OpexNews. "Сегодня ясно, что вооружения, которые мы поставляем, хороши, и они работают. Гаубицы CAESAR, (ПЗРК) Mistral и ракеты Akeron, которые мы поставили, выполняют отличную работу", - цитирует Тьерио издание. Франция ранее не сообщала о том, что направила ракеты Akeron Киеву. Противотанковые управляемые ракеты Akeron разработаны европейским концерном MBDA и предназначены для замены франко-германского ПРТК Milan и американского Javelin. Дальность стрельбы составляет 5 километров. Париж уже направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. Украине также были направлены ПЗРК Mistral и ПРТК Milan, около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты. Ранее в МИД страны также сообщили о планах Парижа направить Киеву дополнительные 12 гаубиц CAESAR. Также Италия и Франция согласовали поставки Киеву системы ПВО совместной разработки Samp/T-Mamba этой весной. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230217/istrebiteli-1852721914.html
https://ria.ru/20230217/auditory-1852745159.html
украина
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852762038_85:0:849:573_1920x0_80_0_0_968adf362dd7768a92432019be7965a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, россия, сергей лавров, дмитрий песков, нато, javelin (птрк)
В мире, Украина, Франция, Россия, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, Javelin (ПТРК)
19:37 17.02.2023
 
Франция передала Украине противотанковые управляемые ракеты Akeron

OpexNews: Франция передала Украине противотанковые управляемые ракеты Akeron

© Фото : MBDA / Laurent GuichardonФранцузский противотанковый ракетный комплекс Akeron MP
Французский противотанковый ракетный комплекс Akeron MP - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© Фото : MBDA / Laurent Guichardon
Французский противотанковый ракетный комплекс Akeron MP . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 17 фев - РИА Новости. Франция поставила Украине противотанковые управляемые ракеты Akeron, сообщил вице-президент комиссии по национальной обороне и вооруженным силам Нацсобрания Франции Жан-Луи Тьерио в интервью изданию OpexNews.
"Сегодня ясно, что вооружения, которые мы поставляем, хороши, и они работают. Гаубицы CAESAR, (ПЗРК) Mistral и ракеты Akeron, которые мы поставили, выполняют отличную работу", - цитирует Тьерио издание.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon пролетает над озером Гурон - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
Вчера, 16:29
Конгрессмены попросили Байдена передать Украине истребители F-16
Франция ранее не сообщала о том, что направила ракеты Akeron Киеву.
Противотанковые управляемые ракеты Akeron разработаны европейским концерном MBDA и предназначены для замены франко-германского ПРТК Milan и американского Javelin. Дальность стрельбы составляет 5 километров.
Париж уже направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. Украине также были направлены ПЗРК Mistral и ПРТК Milan, около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты.
Ранее в МИД страны также сообщили о планах Парижа направить Киеву дополнительные 12 гаубиц CAESAR. Также Италия и Франция согласовали поставки Киеву системы ПВО совместной разработки Samp/T-Mamba этой весной.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Отправка американских БМП Bradley на Украину - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
Вчера, 17:41Специальная военная операция на Украине
Пентагон направит на Украину аудиторов для контроля за выделяемой помощью
 
В миреУкраинаФранцияРоссияСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТОJavelin (ПТРК)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала