06:47 17.02.2023 (обновлено: 09:11 17.02.2023)
Конфликт на Украине раскрыл ахиллесову пяту США, пишет WP
WP: конфликт на Украине показал необходимость модернизировать промышленный потенциал США
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкАмериканский противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin и ракеты UN 0182
Американский противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin и ракеты UN 0182. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Конфликт на Украине показал необходимость модернизировать американский промышленный потенциал, заявил обозреватель Washington Post Роджер Закхейм.
"Промышленный потенциал может стать ахиллесовой пятой Соединенных Штатов при реализации ими своей стратегии национальной обороны. Производство "точно в срок", при котором продукция изготавливается только для удовлетворения существующего, сиюминутного спроса, может иметь смысл для крупных магазинов и их поставщиков. Но конфликт на Украине ясно показывает, что подобный подход — это верный путь к катастрофе на поле боя", — написал он.
По его мнению, Вашингтону необходимо увеличить расходы на оборону, чтобы выиграть конкуренцию у России и Китая. Рост финансирования необходим не только для выполнения существующих обязательств, это также обеспечит капитал, который потребуется на случай "военных непредвиденных обстоятельств", отметил обозреватель.
"Будь то строительство большего количества подводных лодок класса "Вирджиния", увеличение производства боеприпасов или наращивание запасов ракет, "точно в срок" будет означать "время истекло". Оборудование должно быть готово задолго до того, как угроза станет неизбежной", — добавил Закхейм.
Ранее стало известно, что Пентагон пересмотрит запасы оружия из-за Украины.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие. Стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений лишь затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.