https://ria.ru/20230217/pyata-1852567867.html

Конфликт на Украине раскрыл ахиллесову пяту США, пишет WP

Конфликт на Украине раскрыл ахиллесову пяту США, пишет WP - РИА Новости, 17.02.2023

Конфликт на Украине раскрыл ахиллесову пяту США, пишет WP

Конфликт на Украине показал необходимость модернизировать американский промышленный потенциал, заявил обозреватель Washington Post Роджер Закхейм. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T06:47

2023-02-17T06:47

2023-02-17T09:11

украина

россия

нато

пентагон

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Конфликт на Украине показал необходимость модернизировать американский промышленный потенциал, заявил обозреватель Washington Post Роджер Закхейм.По его мнению, Вашингтону необходимо увеличить расходы на оборону, чтобы выиграть конкуренцию у России и Китая. Рост финансирования необходим не только для выполнения существующих обязательств, это также обеспечит капитал, который потребуется на случай "военных непредвиденных обстоятельств", отметил обозреватель.Ранее стало известно, что Пентагон пересмотрит запасы оружия из-за Украины.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие. Стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений лишь затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230217/podgotovka-1852560357.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, россия, нато, пентагон, в мире, сша