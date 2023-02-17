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Система ПВО сбила украинский Ми-8 в Херсонской области
Система ПВО сбила украинский Ми-8 в Херсонской области - РИА Новости, 17.02.2023
Система ПВО сбила украинский Ми-8 в Херсонской области
Российская противовоздушная оборона сбила украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области, заявили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T14:03
2023-02-17T14:03
2023-02-17T14:09
херсонская область
россия
ми-8 амтш
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области, заявили в пятницу в Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Никольское Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также уничтожены девять беспилотников в Луганской и Донецкой народных республиках, а также перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM.
https://ria.ru/20230214/ukraina-1851946656.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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14:03 17.02.2023 (обновлено: 14:09 17.02.2023)
Система ПВО сбила украинский Ми-8 в Херсонской области
Минобороны: российская система ПВО сбила украинский Ми-8 в Херсонской области