https://ria.ru/20230217/pvo-1852674281.html

Система ПВО сбила украинский Ми-8 в Херсонской области

Система ПВО сбила украинский Ми-8 в Херсонской области - РИА Новости, 17.02.2023

Система ПВО сбила украинский Ми-8 в Херсонской области

Российская противовоздушная оборона сбила украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области, заявили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T14:03

2023-02-17T14:03

2023-02-17T14:09

херсонская область

россия

ми-8 амтш

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области, заявили в пятницу в Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Никольское Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также уничтожены девять беспилотников в Луганской и Донецкой народных республиках, а также перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM.

https://ria.ru/20230214/ukraina-1851946656.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

херсонская область , россия, ми-8 амтш, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр