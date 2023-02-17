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Система ПВО сбила украинский Ми-8 в Херсонской области - РИА Новости, 17.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230217/pvo-1852674281.html
Система ПВО сбила украинский Ми-8 в Херсонской области
Система ПВО сбила украинский Ми-8 в Херсонской области - РИА Новости, 17.02.2023
Система ПВО сбила украинский Ми-8 в Херсонской области
Российская противовоздушная оборона сбила украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области, заявили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T14:03
2023-02-17T14:09
херсонская область
россия
ми-8 амтш
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области, заявили в пятницу в Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Никольское Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также уничтожены девять беспилотников в Луганской и Донецкой народных республиках, а также перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM.
https://ria.ru/20230214/ukraina-1851946656.html
херсонская область
россия
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херсонская область , россия, ми-8 амтш, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Херсонская область , Россия, Ми-8 АМТШ, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:03 17.02.2023 (обновлено: 14:09 17.02.2023)
 
Система ПВО сбила украинский Ми-8 в Херсонской области

Минобороны: российская система ПВО сбила украинский Ми-8 в Херсонской области

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкБойцы противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России с переносным зенитным ракетным комплексом в зоне проведения СВО
Бойцы противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России с переносным зенитным ракетным комплексом в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бойцы противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России с переносным зенитным ракетным комплексом в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области, заявили в пятницу в Минобороны РФ.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Никольское Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что также уничтожены девять беспилотников в Луганской и Донецкой народных республиках, а также перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM.
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14 февраля, 14:42Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияМи-8 АМТШБезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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