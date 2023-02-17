https://ria.ru/20230217/putin-1852737320.html
На Мюнхенской конференции назвали главный грех Путина
На Мюнхенской конференции назвали главный грех Путина - РИА Новости, 17.02.2023
На Мюнхенской конференции назвали главный грех Путина
Председатель проходящей второй год подряд без участи России Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген упрекнул российскую сторону в том, что теперь РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T17:22
2023-02-17T17:22
2023-02-17T17:22
в мире
россия
украина
владимир путин
европа
мюнхенская конференция по безопасности
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БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. Председатель проходящей второй год подряд без участи России Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген упрекнул российскую сторону в том, что теперь Запад вынужден тратить свои денежные средства для поддержки Украины вместе того, чтобы потратить их на борьбу с последствиями изменения климата. "Главный грех, который совершил (президент России - ред.) Владимир Путин, что он прямо сейчас в ситуации... (в этот момент повисла пауза - ред.) что мы в ситуации, в которой мы должны находить миллиарды долларов для поддержки Украины, покупать оружие, чтобы защитить демократию, главенство закона. Деньги, которые можно было намного лучше потратить на фонд "потерь и ущерба" - помогая всем партнерам бороться с эффектами глобального потепления", - заявил он в своей вступительной речи на открытии конференции в пятницу. Речь Хойсгена транслировалась на сайте форума. Мюнхенская конференция открылась в пятницу, в ней второй год подряд не будет участвовать РФ, несмотря на опасения ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральная тема конференции - кризис на Украине, сообщил ранее председатель форума Кристоф Хойсген.
https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html
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РИА Новости
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в мире, россия, украина, владимир путин, европа, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Европа, Мюнхенская конференция по безопасности
На Мюнхенской конференции назвали главный грех Путина
Глава Мюнхенской конференции Хойсген упрекнул Россию, что Запад тратит деньги на Украину
БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости.
Председатель проходящей второй год подряд без участи России Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген упрекнул
российскую сторону в том, что теперь Запад вынужден тратить свои денежные средства для поддержки Украины вместе того, чтобы потратить их на борьбу с последствиями изменения климата.
"Главный грех, который совершил (президент России - ред.) Владимир Путин, что он прямо сейчас в ситуации... (в этот момент повисла пауза - ред.) что мы в ситуации, в которой мы должны находить миллиарды долларов для поддержки Украины, покупать оружие, чтобы защитить демократию, главенство закона. Деньги, которые можно было намного лучше потратить на фонд "потерь и ущерба" - помогая всем партнерам бороться с эффектами глобального потепления", - заявил он в своей вступительной речи на открытии конференции в пятницу.
Речь Хойсгена транслировалась на сайте форума.
Мюнхенская конференция открылась в пятницу, в ней второй год подряд не будет участвовать РФ, несмотря на опасения ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральная тема конференции - кризис на Украине, сообщил ранее председатель форума Кристоф Хойсген.