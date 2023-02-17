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Путину доверяют более 79 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 17.02.2023
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Путину доверяют более 79 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Путину доверяют более 79 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 17.02.2023
Путину доверяют более 79 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Президенту России Владимиру Путину доверяют 79,1 процента россиян, одобряют его работу 76 процентов, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T10:26
2023-02-17T13:45
политика
владимир путин
россия
вциом
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 79,1 процента россиян, одобряют его работу 76 процентов, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Согласно исследованию, 79,1% россиян выразили своё непосредственное доверие Путину, с ними не согласились 16,7% опрошенных. Деятельность президента одобряют 76% граждан, не одобряют - 14,3% респондентов. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 6-12 февраля 2023 года среди 1,6 тысячи человек от 18 лет. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
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политика, владимир путин, россия, вциом
Политика, Владимир Путин, Россия, ВЦИОМ
10:26 17.02.2023 (обновлено: 13:45 17.02.2023)
 
Путину доверяют более 79 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ

ВЦИОМ: уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину достиг 79,1 процента

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 79,1 процента россиян, одобряют его работу 76 процентов, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Согласно исследованию, 79,1% россиян выразили своё непосредственное доверие Путину, с ними не согласились 16,7% опрошенных.
Деятельность президента одобряют 76% граждан, не одобряют - 14,3% респондентов.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 6-12 февраля 2023 года среди 1,6 тысячи человек от 18 лет. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
Домашний телефон - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 10:54
Россияне в опросе назвали политика 2022 года
 
ПолитикаВладимир ПутинРоссияВЦИОМ
 
 
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