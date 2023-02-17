https://ria.ru/20230217/putin-1852595843.html
Путину доверяют более 79 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Путину доверяют более 79 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 17.02.2023
Путину доверяют более 79 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Президенту России Владимиру Путину доверяют 79,1 процента россиян, одобряют его работу 76 процентов, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T10:26
2023-02-17T10:26
2023-02-17T13:45
политика
владимир путин
россия
вциом
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 79,1 процента россиян, одобряют его работу 76 процентов, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Согласно исследованию, 79,1% россиян выразили своё непосредственное доверие Путину, с ними не согласились 16,7% опрошенных. Деятельность президента одобряют 76% граждан, не одобряют - 14,3% респондентов. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 6-12 февраля 2023 года среди 1,6 тысячи человек от 18 лет. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
https://ria.ru/20230111/putin-1844055566.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия, вциом
Политика, Владимир Путин, Россия, ВЦИОМ
10:26 17.02.2023 (обновлено: 13:45 17.02.2023)
Путину доверяют более 79 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
ВЦИОМ: уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину достиг 79,1 процента