https://ria.ru/20230217/putin-1852595843.html

Путину доверяют более 79 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ

Путину доверяют более 79 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 17.02.2023

Путину доверяют более 79 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ

Президенту России Владимиру Путину доверяют 79,1 процента россиян, одобряют его работу 76 процентов, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T10:26

2023-02-17T10:26

2023-02-17T13:45

политика

владимир путин

россия

вциом

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794892732_239:0:2814:1448_1920x0_80_0_0_f836093783049301bceecfee9242d3ec.jpg

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 79,1 процента россиян, одобряют его работу 76 процентов, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Согласно исследованию, 79,1% россиян выразили своё непосредственное доверие Путину, с ними не согласились 16,7% опрошенных. Деятельность президента одобряют 76% граждан, не одобряют - 14,3% респондентов. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 6-12 февраля 2023 года среди 1,6 тысячи человек от 18 лет. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

https://ria.ru/20230111/putin-1844055566.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, владимир путин, россия, вциом