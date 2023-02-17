https://ria.ru/20230217/puteshestviya-1852424890.html

Названы самые популярные города для путешествий на праздничные выходные

Названы самые популярные города для путешествий на праздничные выходные - РИА Новости, 17.02.2023

Названы самые популярные города для путешествий на праздничные выходные

Определены города, в которых туристы чаще всего бронируют гостиницы на длинные выходные в конце февраля, сообщает Туту. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T06:00

2023-02-17T06:00

2023-02-17T06:00

туризм

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Определены города, в которых туристы чаще всего бронируют гостиницы на длинные выходные в конце февраля, сообщает Туту.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали заявки пользователей на период с 23 по 26 февраля и выяснили, что 95 процентов оплаченных номеров приходится на РФ. В отелях туристы планируют останавливаться в среднем на две-три ночи, а за сутки платят в среднем 3,9 тысячи рублей в России и 5,6 тысячи рублей — за границей.Санкт-Петербург — лидер спроса, 22 процента бронирования делают именно там. Средняя цена номера — 3,4 тысячи рублей в сутки.На втором месте по популярности — столичные отели: на Москву приходится около 15 процентов заказов. Сутки в гостинице стоят в среднем 3,9 тысячи рублей, средняя продолжительность визита — два дня.Сочи замыкает тройку востребованных направлений. Его доля — 5,6 процента, а средний чек за ночь — 3,7 тысячи рублей.Примерно на таком же уровне находится спрос на отели в Казани, здесь средний чек — 5,3 тысячи рублей. В десятку наиболее популярных вошли также Нижний Новгород, Калининград, Ярославль, Екатеринбург, Тула и Иркутск.Из заграничных направлений самые востребованные — Белоруссия, Армения и Египет.

https://ria.ru/20230216/suveniry-1847980666.html

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сочи

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, россия, москва, санкт-петербург, сочи, отели, гостиницы, 23 февраля