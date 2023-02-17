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Названы самые популярные города для путешествий на праздничные выходные - РИА Новости, 17.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230217/puteshestviya-1852424890.html
Названы самые популярные города для путешествий на праздничные выходные
Названы самые популярные города для путешествий на праздничные выходные - РИА Новости, 17.02.2023
Названы самые популярные города для путешествий на праздничные выходные
Определены города, в которых туристы чаще всего бронируют гостиницы на длинные выходные в конце февраля, сообщает Туту. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T06:00
2023-02-17T06:00
туризм
туризм
новости - туризм
россия
москва
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сочи
отели
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Определены города, в которых туристы чаще всего бронируют гостиницы на длинные выходные в конце февраля, сообщает Туту.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали заявки пользователей на период с 23 по 26 февраля и выяснили, что 95 процентов оплаченных номеров приходится на РФ. В отелях туристы планируют останавливаться в среднем на две-три ночи, а за сутки платят в среднем 3,9 тысячи рублей в России и 5,6 тысячи рублей — за границей.Санкт-Петербург — лидер спроса, 22 процента бронирования делают именно там. Средняя цена номера — 3,4 тысячи рублей в сутки.На втором месте по популярности — столичные отели: на Москву приходится около 15 процентов заказов. Сутки в гостинице стоят в среднем 3,9 тысячи рублей, средняя продолжительность визита — два дня.Сочи замыкает тройку востребованных направлений. Его доля — 5,6 процента, а средний чек за ночь — 3,7 тысячи рублей.Примерно на таком же уровне находится спрос на отели в Казани, здесь средний чек — 5,3 тысячи рублей. В десятку наиболее популярных вошли также Нижний Новгород, Калининград, Ярославль, Екатеринбург, Тула и Иркутск.Из заграничных направлений самые востребованные — Белоруссия, Армения и Египет.
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туризм, новости - туризм, россия, москва, санкт-петербург, сочи, отели, гостиницы, 23 февраля
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Отели, Гостиницы, 23 февраля
06:00 17.02.2023
 
Названы самые популярные города для путешествий на праздничные выходные

Туту: две столицы и Сочи — самые популярные города для путешествий на длинные выходные

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в медиабанкГорода России. Сочи
Города России. Сочи - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Определены города, в которых туристы чаще всего бронируют гостиницы на длинные выходные в конце февраля, сообщает Туту.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали заявки пользователей на период с 23 по 26 февраля и выяснили, что 95 процентов оплаченных номеров приходится на РФ. В отелях туристы планируют останавливаться в среднем на две-три ночи, а за сутки платят в среднем 3,9 тысячи рублей в России и 5,6 тысячи рублей — за границей.
Санкт-Петербург — лидер спроса, 22 процента бронирования делают именно там. Средняя цена номера — 3,4 тысячи рублей в сутки.
На втором месте по популярности — столичные отели: на Москву приходится около 15 процентов заказов. Сутки в гостинице стоят в среднем 3,9 тысячи рублей, средняя продолжительность визита — два дня.
Сочи замыкает тройку востребованных направлений. Его доля — 5,6 процента, а средний чек за ночь — 3,7 тысячи рублей.
Примерно на таком же уровне находится спрос на отели в Казани, здесь средний чек — 5,3 тысячи рублей. В десятку наиболее популярных вошли также Нижний Новгород, Калининград, Ярославль, Екатеринбург, Тула и Иркутск.
Из заграничных направлений самые востребованные — Белоруссия, Армения и Египет.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмРоссияМоскваСанкт-ПетербургСочиОтелиГостиницы23 февраля
 
 
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