https://ria.ru/20230217/pushkin-1852803734.html
Захарова прокомментировала попытки представить Пушкина французом
Захарова прокомментировала попытки представить Пушкина французом - РИА Новости, 17.02.2023
Захарова прокомментировала попытки представить Пушкина французом
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "новой ненормальностью" попытки представить российского поэта Александра Пушкина французом. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T23:32
2023-02-17T23:32
2023-02-17T23:32
в мире
франция
россия
париж
александр пушкин
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824074382_0:382:2049:1534_1920x0_80_0_0_59715767e8d2fcbd20e2de6138ff3049.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "новой ненормальностью" попытки представить российского поэта Александра Пушкина французом. "Посольство Франции в Центральной Африканской Республике запустило цикл лекций о выдающихся деятелях французской культуры. Героем первой лекции о культуре Франции стал… Пушкин. Дипломат из Парижа представил Александра Сергеевича как "африкано-французского деятеля с русскими корнями", - написала она в своем Telegram канале. "Айвазовский с Куинджи украинцы, Пушкин француз - новая ненормальность", - отметила Захарова.
https://ria.ru/20230209/muzey-1850982804.html
франция
россия
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824074382_0:190:2049:1726_1920x0_80_0_0_21eb7115f26bf516889531cfd474f7ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, россия, париж, александр пушкин, мария захарова
В мире, Франция, Россия, Париж, Александр Пушкин, Мария Захарова
Захарова прокомментировала попытки представить Пушкина французом
Захарова назвала новой ненормальностью попытки представить Пушкина французом