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Захарова прокомментировала попытки представить Пушкина французом - РИА Новости, 17.02.2023
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Захарова прокомментировала попытки представить Пушкина французом
Захарова прокомментировала попытки представить Пушкина французом - РИА Новости, 17.02.2023
Захарова прокомментировала попытки представить Пушкина французом
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "новой ненормальностью" попытки представить российского поэта Александра Пушкина французом. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T23:32
2023-02-17T23:32
в мире
франция
россия
париж
александр пушкин
мария захарова
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "новой ненормальностью" попытки представить российского поэта Александра Пушкина французом. "Посольство Франции в Центральной Африканской Республике запустило цикл лекций о выдающихся деятелях французской культуры. Героем первой лекции о культуре Франции стал… Пушкин. Дипломат из Парижа представил Александра Сергеевича как "африкано-французского деятеля с русскими корнями", - написала она в своем Telegram канале. "Айвазовский с Куинджи украинцы, Пушкин француз - новая ненормальность", - отметила Захарова.
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в мире, франция, россия, париж, александр пушкин, мария захарова
В мире, Франция, Россия, Париж, Александр Пушкин, Мария Захарова
23:32 17.02.2023
 
Захарова прокомментировала попытки представить Пушкина французом

Захарова назвала новой ненормальностью попытки представить Пушкина французом

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРепродукция картины Ореста Кипренского "Портрет А.С. Пушкина"
Репродукция картины Ореста Кипренского Портрет А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости
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Репродукция картины Ореста Кипренского "Портрет А.С. Пушкина". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "новой ненормальностью" попытки представить российского поэта Александра Пушкина французом.
"Посольство Франции в Центральной Африканской Республике запустило цикл лекций о выдающихся деятелях французской культуры. Героем первой лекции о культуре Франции стал… Пушкин. Дипломат из Парижа представил Александра Сергеевича как "африкано-французского деятеля с русскими корнями", - написала она в своем Telegram канале.
"Айвазовский с Куинджи украинцы, Пушкин француз - новая ненормальность", - отметила Захарова.
Эдгар Дега. Русская танцовщица, 1899 год - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 21:53Культура
Метрополитен-музей переименовал "Русскую танцовщицу" Дега в угоду Украине
 
В миреФранцияРоссияПарижАлександр ПушкинМария Захарова
 
 
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