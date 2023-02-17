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Разведчики ЗВО активно используют противодронные пушки в борьбе с БПЛА
Разведчики ЗВО активно используют противодронные пушки в борьбе с БПЛА - РИА Новости, 17.02.2023
Разведчики ЗВО активно используют противодронные пушки в борьбе с БПЛА
Разведчики российского Западного военного округа активно используют противодронные пушки в борьбе с беспилотниками украинской армии, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T04:52
2023-02-17T04:52
2023-02-17T08:45
специальная военная операция на украине
безопасность
донбасс
кременная
западный военный округ (зво)
технологии
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 17 фев — РИА Новости. Разведчики российского Западного военного округа активно используют противодронные пушки в борьбе с беспилотниками украинской армии, передает корреспондент РИА Новости. Ранее источник сообщил агентству, что этот тип оружия подтвердил свою эффективность в боевых условиях в зоне спецоперации. "Это антидронная пушка, можно коптер сажать противника и свой даже. Она излучает мощную электроволновую частоту, которая глушит связь между пультом и дроном, соответственно, дрон переходит под ваше управление", — рассказал РИА Новости один из разведчиков ЗВО.Ранее сообщалось, что разведчики ЗВО продвигаются на Кременском участке фронта и взяли несколько опорных пунктов противника. Ситуация там и на Сватовском направлении обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.
https://ria.ru/20230212/vsu-1851551227.html
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Кадры работы разведчиков на кременском участке фронта в Донбассе
Кадры работы разведчиков на кременском участке фронта в Донбассе
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безопасность, донбасс, кременная, западный военный округ (зво), технологии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донбасс, Кременная, Западный военный округ (ЗВО), Технологии
04:52 17.02.2023 (обновлено: 08:45 17.02.2023)
Разведчики ЗВО активно используют противодронные пушки в борьбе с БПЛА
Разведчики ЗВО активно используют противодронные пушки в борьбе с украинскими БПЛА