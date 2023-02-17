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Разведчики ЗВО активно используют противодронные пушки в борьбе с БПЛА

Разведчики ЗВО активно используют противодронные пушки в борьбе с БПЛА - РИА Новости, 17.02.2023

Разведчики ЗВО активно используют противодронные пушки в борьбе с БПЛА

Разведчики российского Западного военного округа активно используют противодронные пушки в борьбе с беспилотниками украинской армии, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T04:52

2023-02-17T04:52

2023-02-17T08:45

специальная военная операция на украине

безопасность

донбасс

кременная

западный военный округ (зво)

технологии

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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 17 фев — РИА Новости. Разведчики российского Западного военного округа активно используют противодронные пушки в борьбе с беспилотниками украинской армии, передает корреспондент РИА Новости. Ранее источник сообщил агентству, что этот тип оружия подтвердил свою эффективность в боевых условиях в зоне спецоперации. "Это антидронная пушка, можно коптер сажать противника и свой даже. Она излучает мощную электроволновую частоту, которая глушит связь между пультом и дроном, соответственно, дрон переходит под ваше управление", — рассказал РИА Новости один из разведчиков ЗВО.Ранее сообщалось, что разведчики ЗВО продвигаются на Кременском участке фронта и взяли несколько опорных пунктов противника. Ситуация там и на Сватовском направлении обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.

https://ria.ru/20230212/vsu-1851551227.html

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Кадры работы разведчиков на кременском участке фронта в Донбассе Кадры работы разведчиков на кременском участке фронта в Донбассе 2023-02-17T04:52 true PT4M17S

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безопасность, донбасс, кременная, западный военный округ (зво), технологии