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Под Авдеевкой нашли боекомплект для пулемета натовского калибра - РИА Новости, 17.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230217/pulemet-1852787151.html
Под Авдеевкой нашли боекомплект для пулемета натовского калибра
Под Авдеевкой нашли боекомплект для пулемета натовского калибра - РИА Новости, 17.02.2023
Под Авдеевкой нашли боекомплект для пулемета натовского калибра
Боекомплект для крупнокалиберного пулемета натовского образца найден на позициях, отбитых у боевиков киевского режима под Авдеевкой (населенный пункт Водяново)... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T20:51
2023-02-17T20:51
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
нато
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Боекомплект для крупнокалиберного пулемета натовского образца найден на позициях, отбитых у боевиков киевского режима под Авдеевкой (населенный пункт Водяново) в ДНР, передает корреспондент РИА Новости. На найденном на украинских позициях цинковом оружейном ящике - маркировка на немецком языке, выполненная по единым стандартам стран НАТО. В ящике - снаряженная бронебойными и зажигательными (трассирующими) боеприпасами лента для крупнокалиберного пулемета, предположительно, системы Браунинга. Калибр боеприпасов 12,7 на 99 миллиметров стандартизирован в НАТО и выпускается по единым техническим условиям различными странами членами Альянса с середины XX века и по настоящее время. Данный ящик с боеприпасами был захвачен штурмовиками ВС РФ 14-15 февраля.
https://ria.ru/20230217/snayper-1852748003.html
https://ria.ru/20230217/spetsoperatsiya-1852711158.html
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в мире, авдеевка, нато, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, НАТО, Вооруженные силы РФ
20:51 17.02.2023
 
Под Авдеевкой нашли боекомплект для пулемета натовского калибра

В ДНР под Авдеевкой нашли боекомплект для крупнокалиберного пулемета натовского калибра

© РИА Новости / Андрей КоцТрофейный пулемет M2 Browinig
Трофейный пулемет M2 Browinig - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Андрей Коц
Трофейный пулемет M2 Browinig. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Боекомплект для крупнокалиберного пулемета натовского образца найден на позициях, отбитых у боевиков киевского режима под Авдеевкой (населенный пункт Водяново) в ДНР, передает корреспондент РИА Новости.
На найденном на украинских позициях цинковом оружейном ящике - маркировка на немецком языке, выполненная по единым стандартам стран НАТО. В ящике - снаряженная бронебойными и зажигательными (трассирующими) боеприпасами лента для крупнокалиберного пулемета, предположительно, системы Браунинга.
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Калибр боеприпасов 12,7 на 99 миллиметров стандартизирован в НАТО и выпускается по единым техническим условиям различными странами членами Альянса с середины XX века и по настоящее время.
Данный ящик с боеприпасами был захвачен штурмовиками ВС РФ 14-15 февраля.
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