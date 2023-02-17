https://ria.ru/20230217/pulemet-1852787151.html
Под Авдеевкой нашли боекомплект для пулемета натовского калибра
Под Авдеевкой нашли боекомплект для пулемета натовского калибра - РИА Новости, 17.02.2023
Под Авдеевкой нашли боекомплект для пулемета натовского калибра
Боекомплект для крупнокалиберного пулемета натовского образца найден на позициях, отбитых у боевиков киевского режима под Авдеевкой (населенный пункт Водяново)... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T20:51
2023-02-17T20:51
2023-02-17T20:51
специальная военная операция на украине
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авдеевка
нато
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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Боекомплект для крупнокалиберного пулемета натовского образца найден на позициях, отбитых у боевиков киевского режима под Авдеевкой (населенный пункт Водяново) в ДНР, передает корреспондент РИА Новости. На найденном на украинских позициях цинковом оружейном ящике - маркировка на немецком языке, выполненная по единым стандартам стран НАТО. В ящике - снаряженная бронебойными и зажигательными (трассирующими) боеприпасами лента для крупнокалиберного пулемета, предположительно, системы Браунинга. Калибр боеприпасов 12,7 на 99 миллиметров стандартизирован в НАТО и выпускается по единым техническим условиям различными странами членами Альянса с середины XX века и по настоящее время. Данный ящик с боеприпасами был захвачен штурмовиками ВС РФ 14-15 февраля.
https://ria.ru/20230217/snayper-1852748003.html
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в мире, авдеевка, нато, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, НАТО, Вооруженные силы РФ
Под Авдеевкой нашли боекомплект для пулемета натовского калибра
В ДНР под Авдеевкой нашли боекомплект для крупнокалиберного пулемета натовского калибра