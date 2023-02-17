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"Убрать вместе с Байденом": в США назвали пять главных военных преступников - РИА Новости, 17.02.2023
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"Убрать вместе с Байденом": в США назвали пять главных военных преступников
"Убрать вместе с Байденом": в США назвали пять главных военных преступников - РИА Новости, 17.02.2023
"Убрать вместе с Байденом": в США назвали пять главных военных преступников
Министр обороны США Ллойд Остин, президент Джо Байден, глава СНБ Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен и замгоссекретаря Виктория Нуланд должны подать в... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T04:21
2023-02-17T10:44
в мире
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украина
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин, президент Джо Байден, глава СНБ Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен и замгоссекретаря Виктория Нуланд должны подать в отставку за военные преступления, заявил в Twitter американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.Янг известен резкими заявлениями в адрес американских властей. Так, 14 января он призвал немедленно объявить Байдену импичмент за военные преступления на Украине, в Йемене, Сирии, Ираке и других странах, а также за продолжение прокси-войны против России.По его мнению, все без исключения американские президенты с 1945 года становились военными преступниками. Кроме того, Янг резко критиковал Белый дом за поддержку Киева и поставки ему вооружений.
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в мире, сша, кентукки, украина, ллойд остин, twitter
В мире, США, Кентукки, Украина, Ллойд Остин, Twitter
04:21 17.02.2023 (обновлено: 10:44 17.02.2023)
 
"Убрать вместе с Байденом": в США назвали пять главных военных преступников

Американский политик Янг назвал главу Пентагона Ллойда Остина главным военным преступником

© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин, президент Джо Байден, глава СНБ Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен и замгоссекретаря Виктория Нуланд должны подать в отставку за военные преступления, заявил в Twitter американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.

"Ллойд Остин — один из худших, самых могущественных военных преступников в мире на данный момент. Его нужно отправить в отставку и официально предъявить ему обвинения и отстранить его от должности вместе Байденом, Салливаном, Блинкеном и Нуланд", — написал политик.

Янг известен резкими заявлениями в адрес американских властей. Так, 14 января он призвал немедленно объявить Байдену импичмент за военные преступления на Украине, в Йемене, Сирии, Ираке и других странах, а также за продолжение прокси-войны против России.
По его мнению, все без исключения американские президенты с 1945 года становились военными преступниками. Кроме того, Янг резко критиковал Белый дом за поддержку Киева и поставки ему вооружений.
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