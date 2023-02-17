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"Убрать вместе с Байденом": в США назвали пять главных военных преступников

"Убрать вместе с Байденом": в США назвали пять главных военных преступников - РИА Новости, 17.02.2023

"Убрать вместе с Байденом": в США назвали пять главных военных преступников

Министр обороны США Ллойд Остин, президент Джо Байден, глава СНБ Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен и замгоссекретаря Виктория Нуланд должны подать в... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T04:21

2023-02-17T04:21

2023-02-17T10:44

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин, президент Джо Байден, глава СНБ Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен и замгоссекретаря Виктория Нуланд должны подать в отставку за военные преступления, заявил в Twitter американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.Янг известен резкими заявлениями в адрес американских властей. Так, 14 января он призвал немедленно объявить Байдену импичмент за военные преступления на Украине, в Йемене, Сирии, Ираке и других странах, а также за продолжение прокси-войны против России.По его мнению, все без исключения американские президенты с 1945 года становились военными преступниками. Кроме того, Янг резко критиковал Белый дом за поддержку Киева и поставки ему вооружений.

https://ria.ru/20230125/pravitelstvo-1847230437.html

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в мире, сша, кентукки, украина, ллойд остин, twitter