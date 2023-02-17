https://ria.ru/20230217/prestupniki-1852564063.html
"Убрать вместе с Байденом": в США назвали пять главных военных преступников
"Убрать вместе с Байденом": в США назвали пять главных военных преступников - РИА Новости, 17.02.2023
"Убрать вместе с Байденом": в США назвали пять главных военных преступников
Министр обороны США Ллойд Остин, президент Джо Байден, глава СНБ Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен и замгоссекретаря Виктория Нуланд должны подать в... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T04:21
2023-02-17T04:21
2023-02-17T10:44
в мире
сша
кентукки
украина
ллойд остин
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750653734_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54b3d894fa5c0cb715c64bd889fff4fc.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин, президент Джо Байден, глава СНБ Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен и замгоссекретаря Виктория Нуланд должны подать в отставку за военные преступления, заявил в Twitter американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.Янг известен резкими заявлениями в адрес американских властей. Так, 14 января он призвал немедленно объявить Байдену импичмент за военные преступления на Украине, в Йемене, Сирии, Ираке и других странах, а также за продолжение прокси-войны против России.По его мнению, все без исключения американские президенты с 1945 года становились военными преступниками. Кроме того, Янг резко критиковал Белый дом за поддержку Киева и поставки ему вооружений.
https://ria.ru/20230125/pravitelstvo-1847230437.html
сша
кентукки
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750653734_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5baa90642140db70e2ae31132115970e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, кентукки, украина, ллойд остин, twitter
В мире, США, Кентукки, Украина, Ллойд Остин, Twitter
04:21 17.02.2023 (обновлено: 10:44 17.02.2023)
"Убрать вместе с Байденом": в США назвали пять главных военных преступников
Американский политик Янг назвал главу Пентагона Ллойда Остина главным военным преступником