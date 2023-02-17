https://ria.ru/20230217/premiya-1852561658.html
Нуланд пообещала Нетаньяху награду, если он сможет повлиять на Путина
Нуланд пообещала Нетаньяху награду, если он сможет повлиять на Путина - РИА Новости, 17.02.2023
Нуланд пообещала Нетаньяху награду, если он сможет повлиять на Путина
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд пообещала премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху Нобелевскую премию мира, если тот... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T02:24
2023-02-17T02:24
2023-02-17T02:47
специальная военная операция на украине
в мире
россия
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сша
владимир путин
биньямин нетаньяху
виктория нуланд
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ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд пообещала премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху Нобелевскую премию мира, если тот убедит президента РФ Владимира Путина вывести войска с Украины. "Если Биби Нетаньяху сможет увести Путина с Украины, я дам ему Нобелевскую премию", - сказал она, выступая в вашингтонском аналитическом центре Carnegie. Лауреатов премии мира ежегодно выбирает норвежский нобелевский комитет. Израильтяне, которые держатся в стороне от антироссийской коалиции западных стран, продолжают, по словам Нуланд, считать, что у них особые отношения с РФ. "А мы говорим: "Вперед, используйте их, чтобы окончить эту ужасную, жестокую войну", - сказал дипломат. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230205/izrail-1849798965.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, биньямин нетаньяху, виктория нуланд, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Биньямин Нетаньяху, Виктория Нуланд, НАТО
02:24 17.02.2023 (обновлено: 02:47 17.02.2023)
Нуланд пообещала Нетаньяху награду, если он сможет повлиять на Путина
Нуланд пообещала Нетаньяху Нобелевскую премию, если он убедит Путина уйти с Украины