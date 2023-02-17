Вагон электрички в Москве загорелся, предположительно, из-за поджога
Экстренные службы назвали поджог основной версией причины пожара в электричке в Москве
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратураНа месте пожара в вагоне электропоезда на платформе Ростокино в Москве
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура
На месте пожара в вагоне электропоезда на платформе Ростокино в Москве
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Причиной пожара в вагоне электрички на проспекте Мира в Москве, по предварительным данным, стал поджог сидения, виновник происшествия погиб, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось о гибели человека после возгорания на общей площади около 7 квадратных метров в вагоне электрички на проспекте Мира. Состав покинули три человека, машинисты для борьбы с огнем использовали систему пожаротушения "Белый Волк". Московская железная дорога уточнила, что ЧП случилось в 00.18 пятницы на станции "Ростокино" Ярославского направления МЖД. Произошло задымление в хвостовом вагоне поезда №6349 Александров — Москва. В 00.30 возгорание было устранено. В ходе осмотра в вагоне обнаружен один погибший. Пассажиры этой электрички продолжили движение на идущих вслед поездах. Из-за инцидента было задержано движение поезда №6349 Александров — Москва и №6575 Щелково — Москва.
"Предварительно, поджог сиденья в этом вагоне пассажиром электрички", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что точную причину возгорания и личность погибшего установит следственно-оперативная группа, приступившая к расследованию обстоятельств пожара.