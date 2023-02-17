https://ria.ru/20230217/pozhar-1852598412.html

Вагон электрички в Москве загорелся, предположительно, из-за поджога

Вагон электрички в Москве загорелся, предположительно, из-за поджога - РИА Новости, 17.02.2023

Вагон электрички в Москве загорелся, предположительно, из-за поджога

Причиной пожара в вагоне электрички на проспекте Мира в Москве, по предварительным данным, стал поджог сидения, виновник происшествия погиб, рассказал РИА... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T10:36

2023-02-17T10:36

2023-02-17T10:36

происшествия

москва

московская железная дорога

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Причиной пожара в вагоне электрички на проспекте Мира в Москве, по предварительным данным, стал поджог сидения, виновник происшествия погиб, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее сообщалось о гибели человека после возгорания на общей площади около 7 квадратных метров в вагоне электрички на проспекте Мира. Состав покинули три человека, машинисты для борьбы с огнем использовали систему пожаротушения "Белый Волк". Московская железная дорога уточнила, что ЧП случилось в 00.18 пятницы на станции "Ростокино" Ярославского направления МЖД. Произошло задымление в хвостовом вагоне поезда №6349 Александров — Москва. В 00.30 возгорание было устранено. В ходе осмотра в вагоне обнаружен один погибший. Пассажиры этой электрички продолжили движение на идущих вслед поездах. Из-за инцидента было задержано движение поезда №6349 Александров — Москва и №6575 Щелково — Москва. "Предварительно, поджог сиденья в этом вагоне пассажиром электрички", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что точную причину возгорания и личность погибшего установит следственно-оперативная группа, приступившая к расследованию обстоятельств пожара.

https://ria.ru/20230214/kolyaska-1851929900.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, московская железная дорога