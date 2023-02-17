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Швеция обратила внимание на заявления России по поводу "Северных потоков" - РИА Новости, 17.02.2023
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Швеция обратила внимание на заявления России по поводу "Северных потоков"
Швеция обратила внимание на заявления России по поводу "Северных потоков" - РИА Новости, 17.02.2023
Швеция обратила внимание на заявления России по поводу "Северных потоков"
Власти Швеции обратили внимание на заявления российской стороны о письмах премьер-министра РФ Михаила Мишустина относительно расследования терактов на... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T14:45
2023-02-17T14:45
в мире
швеция
россия
сша
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
газпром
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ЦЮРИХ, 17 фев - РИА Новости. Власти Швеции обратили внимание на заявления российской стороны о письмах премьер-министра РФ Михаила Мишустина относительно расследования терактов на газопроводах "Северный поток", сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД королевства. В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Дания и Швеция полгода не отвечают на письма Мишустина по взрывам на "Северных потоках". По словам министра, молчание скрывает провал попыток затушевать ответственность Запада и США в подрыве газопроводов. "Мы обратили внимание на то, что официальные представители России прокомментировали переговоры Швеции и России по поводу "Северного потока". В Швеции расследованием занимается судебная система. Следовательно, правительству нечего добавить", - сообщили в МИД страны в ответ на просьбу прокомментировать слова российского министра иностранных дел. Ранее Лавров, комментируя расследования журналиста Сеймура Херша о возможной причастности США к подрыву "Северных потоков", сказал, что правительства западных стран стремятся замолчать тему и "держат в узде" СМИ. Расследование Херша, обвинившего США и Норвегию в прошлогодней диверсии на трубопроводах, не получило широкого освещения в иностранной прессе. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Аналогичное заявление сделал и Белый дом. Госдеп призвал верить позиции Вашингтона. Ряд крупных изданий в США и Великобритании предпочли проигнорировать расследование. В частности, спустя неделю после выхода статьи такие крупные американские СМИ, как New York Times и Washington Post, так и не написали ничего об этом. Кроме того, расследование не освещали и ряд британских СМИ, например, Financial Times и Guardian. Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке - 1" и "Северном потоке - 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.
https://ria.ru/20230217/khersh-1852588556.html
https://ria.ru/20230216/vodolazy-1852456054.html
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швеция
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Владимир Лаврентьев
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в мире, швеция, россия, сша, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", газпром, михаил мишустин, мид швеции
В мире, Швеция, Россия, США, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках", Газпром, Михаил Мишустин, МИД Швеции
14:45 17.02.2023
 
Швеция обратила внимание на заявления России по поводу "Северных потоков"

МИД Швеции обратил внимание на заявления России о письмах по поводу "Северных потоков"

© iStock.com / RichardALockФлаг Швеции
Флаг Швеции - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© iStock.com / RichardALock
Флаг Швеции . Архивное фото
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ЦЮРИХ, 17 фев - РИА Новости. Власти Швеции обратили внимание на заявления российской стороны о письмах премьер-министра РФ Михаила Мишустина относительно расследования терактов на газопроводах "Северный поток", сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД королевства.
В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Дания и Швеция полгода не отвечают на письма Мишустина по взрывам на "Северных потоках". По словам министра, молчание скрывает провал попыток затушевать ответственность Запада и США в подрыве газопроводов.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
09:41
Херш: США ждут колоссальные последствия подрыва "Северных потоков"
"Мы обратили внимание на то, что официальные представители России прокомментировали переговоры Швеции и России по поводу "Северного потока". В Швеции расследованием занимается судебная система. Следовательно, правительству нечего добавить", - сообщили в МИД страны в ответ на просьбу прокомментировать слова российского министра иностранных дел.
Ранее Лавров, комментируя расследования журналиста Сеймура Херша о возможной причастности США к подрыву "Северных потоков", сказал, что правительства западных стран стремятся замолчать тему и "держат в узде" СМИ.
Расследование Херша, обвинившего США и Норвегию в прошлогодней диверсии на трубопроводах, не получило широкого освещения в иностранной прессе. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Аналогичное заявление сделал и Белый дом. Госдеп призвал верить позиции Вашингтона.
Учения Baltops-2022 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 16:32
Появились новые свидетельства причастности США к подрыву "Северных потоков"
Ряд крупных изданий в США и Великобритании предпочли проигнорировать расследование. В частности, спустя неделю после выхода статьи такие крупные американские СМИ, как New York Times и Washington Post, так и не написали ничего об этом. Кроме того, расследование не освещали и ряд британских СМИ, например, Financial Times и Guardian.
Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке - 1" и "Северном потоке - 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 11:02
США пытаются замотать расследование по "Северным потокам", считает эксперт
 
В миреШвецияРоссияСШАСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"ГазпромМихаил МишустинМИД Швеции
 
 
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