Швеция обратила внимание на заявления России по поводу "Северных потоков"
МИД Швеции обратил внимание на заявления России о письмах по поводу "Северных потоков"
© iStock.com / RichardALockФлаг Швеции
© iStock.com / RichardALock
Флаг Швеции . Архивное фото
ЦЮРИХ, 17 фев - РИА Новости. Власти Швеции обратили внимание на заявления российской стороны о письмах премьер-министра РФ Михаила Мишустина относительно расследования терактов на газопроводах "Северный поток", сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД королевства.
В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Дания и Швеция полгода не отвечают на письма Мишустина по взрывам на "Северных потоках". По словам министра, молчание скрывает провал попыток затушевать ответственность Запада и США в подрыве газопроводов.
"Мы обратили внимание на то, что официальные представители России прокомментировали переговоры Швеции и России по поводу "Северного потока". В Швеции расследованием занимается судебная система. Следовательно, правительству нечего добавить", - сообщили в МИД страны в ответ на просьбу прокомментировать слова российского министра иностранных дел.
Ранее Лавров, комментируя расследования журналиста Сеймура Херша о возможной причастности США к подрыву "Северных потоков", сказал, что правительства западных стран стремятся замолчать тему и "держат в узде" СМИ.
Расследование Херша, обвинившего США и Норвегию в прошлогодней диверсии на трубопроводах, не получило широкого освещения в иностранной прессе. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Аналогичное заявление сделал и Белый дом. Госдеп призвал верить позиции Вашингтона.
Ряд крупных изданий в США и Великобритании предпочли проигнорировать расследование. В частности, спустя неделю после выхода статьи такие крупные американские СМИ, как New York Times и Washington Post, так и не написали ничего об этом. Кроме того, расследование не освещали и ряд британских СМИ, например, Financial Times и Guardian.
Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке - 1" и "Северном потоке - 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.