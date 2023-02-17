https://ria.ru/20230217/potoki-1852649165.html
МИД России потребовал от США свою версию подрывов "Северных потоков"
МИД России потребовал от США свою версию подрывов "Северных потоков" - РИА Новости, 17.02.2023
МИД России потребовал от США свою версию подрывов "Северных потоков"
США после расследования журналиста Сеймура Херша обязаны рассказать свою версию подрывов "Северных потоков", подкрепив ее фактами, заявила официальный... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T12:59
2023-02-17T12:59
2023-02-17T13:11
россия
сша
авария на "северных потоках"
в мире
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. США после расследования журналиста Сеймура Херша обязаны рассказать свою версию подрывов "Северных потоков", подкрепив ее фактами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Если те расследования и те данные, которые опубликованы, не представляют ценности для американской администрации, они обязаны предоставить свою версию, они вовлечены в это полностью... Они сейчас просто обязаны сказать, какова их версия случившегося... подкрепить ее фактами, данными. Эти данные у них есть", - сказала Захарова на брифинге.Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
https://ria.ru/20230216/vodolazy-1852456054.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша, авария на "северных потоках", в мире, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, США, Авария на "Северных потоках", В мире, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
12:59 17.02.2023 (обновлено: 13:11 17.02.2023)
МИД России потребовал от США свою версию подрывов "Северных потоков"
Захарова: США после слов Херша обязаны рассказать свою версию подрывов "Северных потоков"