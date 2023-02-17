https://ria.ru/20230217/postradavshie-1852672167.html

Число пострадавших за сутки в ДНР возросло до трех человек

Число пострадавших за сутки в ДНР возросло до трех человек - РИА Новости, 17.02.2023

Число пострадавших за сутки в ДНР возросло до трех человек

Число пострадавших при обстрелах за минувшие сутки мирных жителей Донецкой Народной Республики возросло до трех, уточнило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T14:00

2023-02-17T14:00

2023-02-17T14:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

кировский район

донецк

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Число пострадавших при обстрелах за минувшие сутки мирных жителей Донецкой Народной Республики возросло до трех, уточнило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В представительстве сообщили, что 16 февраля в Кировском районе Донецка по улице Абакумова пострадали женщина 1967 года рождения и мужчина 1965 года рождения. "Таким образом, общее количество пострадавших среди гражданских лиц от атак ВФУ (вооруженных формирований Украины) за 16 февраля 2023 года составляет три человека. Информация продолжает поступать", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Ранее представительство сообщало об одной пострадавшей в Петровском районе Донецка.

https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html

донецкая народная республика

кировский район

донецк

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донецкая народная республика, кировский район, донецк, сцкк, происшествия