Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших за сутки в ДНР возросло до трех человек - РИА Новости, 17.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230217/postradavshie-1852672167.html
Число пострадавших за сутки в ДНР возросло до трех человек
Число пострадавших за сутки в ДНР возросло до трех человек - РИА Новости, 17.02.2023
Число пострадавших за сутки в ДНР возросло до трех человек
Число пострадавших при обстрелах за минувшие сутки мирных жителей Донецкой Народной Республики возросло до трех, уточнило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T14:00
2023-02-17T14:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
кировский район
донецк
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Число пострадавших при обстрелах за минувшие сутки мирных жителей Донецкой Народной Республики возросло до трех, уточнило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В представительстве сообщили, что 16 февраля в Кировском районе Донецка по улице Абакумова пострадали женщина 1967 года рождения и мужчина 1965 года рождения. "Таким образом, общее количество пострадавших среди гражданских лиц от атак ВФУ (вооруженных формирований Украины) за 16 февраля 2023 года составляет три человека. Информация продолжает поступать", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Ранее представительство сообщало об одной пострадавшей в Петровском районе Донецка.
https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html
донецкая народная республика
кировский район
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, кировский район, донецк, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Кировский район, Донецк, СЦКК, Происшествия
14:00 17.02.2023
 
Число пострадавших за сутки в ДНР возросло до трех человек

Представительство ДНР: число пострадавших за сутки в ДНР возросло до трех человек

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Число пострадавших при обстрелах за минувшие сутки мирных жителей Донецкой Народной Республики возросло до трех, уточнило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В представительстве сообщили, что 16 февраля в Кировском районе Донецка по улице Абакумова пострадали женщина 1967 года рождения и мужчина 1965 года рождения.
"Таким образом, общее количество пострадавших среди гражданских лиц от атак ВФУ (вооруженных формирований Украины) за 16 февраля 2023 года составляет три человека. Информация продолжает поступать", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Ранее представительство сообщало об одной пострадавшей в Петровском районе Донецка.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
До "последнего украинца" Западу осталось недолго
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКировский районДонецкСЦККПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала