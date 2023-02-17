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ОТР будет транслировать послание Путина с сурдопереводом - РИА Новости, 17.02.2023
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ОТР будет транслировать послание Путина с сурдопереводом
ОТР будет транслировать послание Путина с сурдопереводом - РИА Новости, 17.02.2023
ОТР будет транслировать послание Путина с сурдопереводом
Трансляция послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию на Общественном телевидении России будет идти с сурдопереводом, сообщает... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T15:56
2023-02-17T15:56
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию в 2021 году
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МОСКВА. 17 фев - РИА Новости. Трансляция послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию на Общественном телевидении России будет идти с сурдопереводом, сообщает пресс-служба ОТР. 21 февраля в 12:00 по московскому времени состоится послание президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию. "На Общественном телевидении России трансляция будет сопровождена сурдопереводом. На сайте ОТР будет доступна также текстовая трансляция", - говорится в сообщении.
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россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию в 2021 году
Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию в 2021 году
15:56 17.02.2023
 
ОТР будет транслировать послание Путина с сурдопереводом

Трансляция послания Путина Федеральному Собранию на ОТР будет идти с сурдопереводом

© РИА Новости / Галия ИбрагимоваПеред началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Галия Ибрагимова
Перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Архивное фото
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МОСКВА. 17 фев - РИА Новости. Трансляция послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию на Общественном телевидении России будет идти с сурдопереводом, сообщает пресс-служба ОТР.
21 февраля в 12:00 по московскому времени состоится послание президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию.
"На Общественном телевидении России трансляция будет сопровождена сурдопереводом. На сайте ОТР будет доступна также текстовая трансляция", - говорится в сообщении.
Перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
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РоссияВладимир ПутинПослание президента Федеральному собранию в 2021 году
 
 
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