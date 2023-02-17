https://ria.ru/20230217/poslanie-1852712153.html

ОТР будет транслировать послание Путина с сурдопереводом

ОТР будет транслировать послание Путина с сурдопереводом - РИА Новости, 17.02.2023

ОТР будет транслировать послание Путина с сурдопереводом

Трансляция послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию на Общественном телевидении России будет идти с сурдопереводом, сообщает... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T15:56

2023-02-17T15:56

2023-02-17T15:56

россия

владимир путин

послание президента федеральному собранию в 2021 году

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МОСКВА. 17 фев - РИА Новости. Трансляция послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию на Общественном телевидении России будет идти с сурдопереводом, сообщает пресс-служба ОТР. 21 февраля в 12:00 по московскому времени состоится послание президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию. "На Общественном телевидении России трансляция будет сопровождена сурдопереводом. На сайте ОТР будет доступна также текстовая трансляция", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230216/poslanie-1852495138.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию в 2021 году