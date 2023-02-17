https://ria.ru/20230217/poslanie-1852640334.html

Песков заявил, что Путина на послании надежно защитят от вирусов

Песков заявил, что Путина на послании надежно защитят от вирусов - РИА Новости, 17.02.2023

Песков заявил, что Путина на послании надежно защитят от вирусов

Президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию будет на должном уровне защищен от возможности заболевания каким-любо вирусом,... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T12:37

2023-02-17T12:37

2023-02-17T12:37

распространение коронавируса

политика

здоровье - общество

россия

дмитрий песков

владимир путин

послание президента федеральному собранию

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию будет на должном уровне защищен от возможности заболевания каким-любо вирусом, все меры санитарно-эпидемиологической безопасности будут соблюдены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля в Гостином дворе. "Он будет защищен на должном уровне… Все необходимые меры санитарной, эпидемиологической безопасности приняты", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, насколько будет защищен президент РФ во время своего послания на фоне повышенной заболеваемости и больничных у многих депутатов Госдумы. Он отметил, что если люди болеют, то, конечно, "нужно сидеть дома и болеть". "Хуже прийти больным и кого-то заражать. Все должны тут соблюдать такую самостоятельную ответственность, чувство ответственности за свое здоровье и за здоровье коллег", - подчеркнул Песков. Во вторник пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла за неделю в России почти на 5%, доминирующим является вариант гриппа В, на него приходится почти 80% случаев.

https://ria.ru/20230216/poslanie-1852495138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, здоровье - общество, россия, дмитрий песков, владимир путин, послание президента федеральному собранию