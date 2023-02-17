Песков заявил, что Путина на послании надежно защитят от вирусов
Песков: все меры эпидемиологической безопасности на послании Путина будут соблюдаться
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию будет на должном уровне защищен от возможности заболевания каким-любо вирусом, все меры санитарно-эпидемиологической безопасности будут соблюдены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля в Гостином дворе.
"Он будет защищен на должном уровне… Все необходимые меры санитарной, эпидемиологической безопасности приняты", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, насколько будет защищен президент РФ во время своего послания на фоне повышенной заболеваемости и больничных у многих депутатов Госдумы.
Он отметил, что если люди болеют, то, конечно, "нужно сидеть дома и болеть". "Хуже прийти больным и кого-то заражать. Все должны тут соблюдать такую самостоятельную ответственность, чувство ответственности за свое здоровье и за здоровье коллег", - подчеркнул Песков.
Во вторник пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла за неделю в России почти на 5%, доминирующим является вариант гриппа В, на него приходится почти 80% случаев.