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Песков заявил, что Путина на послании надежно защитят от вирусов - РИА Новости, 17.02.2023
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Песков заявил, что Путина на послании надежно защитят от вирусов
Песков заявил, что Путина на послании надежно защитят от вирусов - РИА Новости, 17.02.2023
Песков заявил, что Путина на послании надежно защитят от вирусов
Президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию будет на должном уровне защищен от возможности заболевания каким-любо вирусом,... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T12:37
2023-02-17T12:37
распространение коронавируса
политика
здоровье - общество
россия
дмитрий песков
владимир путин
послание президента федеральному собранию
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию будет на должном уровне защищен от возможности заболевания каким-любо вирусом, все меры санитарно-эпидемиологической безопасности будут соблюдены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля в Гостином дворе. "Он будет защищен на должном уровне… Все необходимые меры санитарной, эпидемиологической безопасности приняты", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, насколько будет защищен президент РФ во время своего послания на фоне повышенной заболеваемости и больничных у многих депутатов Госдумы. Он отметил, что если люди болеют, то, конечно, "нужно сидеть дома и болеть". "Хуже прийти больным и кого-то заражать. Все должны тут соблюдать такую самостоятельную ответственность, чувство ответственности за свое здоровье и за здоровье коллег", - подчеркнул Песков. Во вторник пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла за неделю в России почти на 5%, доминирующим является вариант гриппа В, на него приходится почти 80% случаев.
https://ria.ru/20230216/poslanie-1852495138.html
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политика, здоровье - общество, россия, дмитрий песков, владимир путин, послание президента федеральному собранию
Распространение коронавируса, Политика, Здоровье - Общество, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию
12:37 17.02.2023
 
Песков заявил, что Путина на послании надежно защитят от вирусов

Песков: все меры эпидемиологической безопасности на послании Путина будут соблюдаться

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию будет на должном уровне защищен от возможности заболевания каким-любо вирусом, все меры санитарно-эпидемиологической безопасности будут соблюдены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля в Гостином дворе.
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"Он будет защищен на должном уровне… Все необходимые меры санитарной, эпидемиологической безопасности приняты", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, насколько будет защищен президент РФ во время своего послания на фоне повышенной заболеваемости и больничных у многих депутатов Госдумы.
Он отметил, что если люди болеют, то, конечно, "нужно сидеть дома и болеть". "Хуже прийти больным и кого-то заражать. Все должны тут соблюдать такую самостоятельную ответственность, чувство ответственности за свое здоровье и за здоровье коллег", - подчеркнул Песков.
Во вторник пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла за неделю в России почти на 5%, доминирующим является вариант гриппа В, на него приходится почти 80% случаев.
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