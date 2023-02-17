https://ria.ru/20230217/polsha-1852645119.html

Варшава отказалась комментировать сообщения о "польском легионе" на Украине

Варшава отказалась комментировать сообщения о "польском легионе" на Украине - РИА Новости, 17.02.2023

Варшава отказалась комментировать сообщения о "польском легионе" на Украине

Официальная Варшава отказалась комментировать информацию о создаваемом на Украине спецподразделении, состоящим из граждан Польши. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T12:49

2023-02-17T12:49

2023-02-17T12:49

специальная военная операция на украине

в мире

украина

польша

мид польши

ситуация в днр и лнр

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ВАРШАВА, 17 фев – РИА Новости. Официальная Варшава отказалась комментировать информацию о создаваемом на Украине спецподразделении, состоящим из граждан Польши. В четверг польское издание Onet сообщило о том, что на Украине создается подразделение специального назначения, которое будет состоять из граждан Польши – "Польский добровольческий легион". "Я не буду этого комментировать, так как тут есть много неточной информации, а отсутствие точности... часто служит для дезинформации", - заявил заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM. При этом он подчеркнул, что официально польские военные не принимают участия в боевых действиях на Украине. "Мы поставляем Украине технику, помогаем в обучении, помогаем в лечении раненых, помогаем в гуманитарной сфере, но Войско Польское не принимает участия в войне", - заявил замминистра. Тем не менее он признал, что Варшаве известно о гражданах Польши, которые принимают участие в боевых действиях на Украине. "У нас есть такие сигналы, что единичные польские граждане принимают участие в войне, но в то же время каждый делает это под личную ответственность", - сказал Яблоньский. - Это не солдаты Войска Польского. Это не люди, направленные туда польским государством".

https://ria.ru/20230217/bezhentsy-1852565717.html

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, польша, мид польши, ситуация в днр и лнр