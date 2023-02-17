https://ria.ru/20230217/polsha-1852645119.html
Варшава отказалась комментировать сообщения о "польском легионе" на Украине
Варшава отказалась комментировать сообщения о "польском легионе" на Украине - РИА Новости, 17.02.2023
Варшава отказалась комментировать сообщения о "польском легионе" на Украине
Официальная Варшава отказалась комментировать информацию о создаваемом на Украине спецподразделении, состоящим из граждан Польши. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T12:49
2023-02-17T12:49
2023-02-17T12:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
мид польши
ситуация в днр и лнр
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ВАРШАВА, 17 фев – РИА Новости. Официальная Варшава отказалась комментировать информацию о создаваемом на Украине спецподразделении, состоящим из граждан Польши. В четверг польское издание Onet сообщило о том, что на Украине создается подразделение специального назначения, которое будет состоять из граждан Польши – "Польский добровольческий легион". "Я не буду этого комментировать, так как тут есть много неточной информации, а отсутствие точности... часто служит для дезинформации", - заявил заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM. При этом он подчеркнул, что официально польские военные не принимают участия в боевых действиях на Украине. "Мы поставляем Украине технику, помогаем в обучении, помогаем в лечении раненых, помогаем в гуманитарной сфере, но Войско Польское не принимает участия в войне", - заявил замминистра. Тем не менее он признал, что Варшаве известно о гражданах Польши, которые принимают участие в боевых действиях на Украине. "У нас есть такие сигналы, что единичные польские граждане принимают участие в войне, но в то же время каждый делает это под личную ответственность", - сказал Яблоньский. - Это не солдаты Войска Польского. Это не люди, направленные туда польским государством".
https://ria.ru/20230217/bezhentsy-1852565717.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, мид польши, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, МИД Польши, Ситуация в ДНР и ЛНР
Варшава отказалась комментировать сообщения о "польском легионе" на Украине
Замглавы МИД Яблоньский отказался комментировать сообщения о "польском легионе" на Украине
ВАРШАВА, 17 фев – РИА Новости.
Официальная Варшава отказалась
комментировать информацию о создаваемом на Украине спецподразделении, состоящим из граждан Польши.
В четверг польское издание Onet сообщило о том, что на Украине создается подразделение специального назначения, которое будет состоять из граждан Польши – "Польский добровольческий легион".
"Я не буду этого комментировать, так как тут есть много неточной информации, а отсутствие точности... часто служит для дезинформации", - заявил заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM.
При этом он подчеркнул, что официально польские военные не принимают участия в боевых действиях на Украине. "Мы поставляем Украине технику, помогаем в обучении, помогаем в лечении раненых, помогаем в гуманитарной сфере, но Войско Польское не принимает участия в войне", - заявил замминистра.
Тем не менее он признал, что Варшаве известно о гражданах Польши, которые принимают участие в боевых действиях на Украине. "У нас есть такие сигналы, что единичные польские граждане принимают участие в войне, но в то же время каждый делает это под личную ответственность", - сказал Яблоньский. - Это не солдаты Войска Польского. Это не люди, направленные туда польским государством".