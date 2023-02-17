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СМИ: США использовали конфликт на Украине для подготовки к грядущей войне - РИА Новости, 17.02.2023
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СМИ: США использовали конфликт на Украине для подготовки к грядущей войне
СМИ: США использовали конфликт на Украине для подготовки к грядущей войне - РИА Новости, 17.02.2023
СМИ: США использовали конфликт на Украине для подготовки к грядущей войне
США использовали полученный на Украине опыт для подготовки к войне с Китаем, заявила обозреватель Associated Press Тара Копп. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T02:00
2023-02-17T11:38
в мире
китай
тайвань
сша
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. США использовали полученный на Украине опыт для подготовки к войне с Китаем, заявила обозреватель Associated Press Тара Копп.По ее мнению, КНР остается "самой большой проблемой Америки". Украинский кризис преподал Вашингтону некоторые уроки, которые можно было бы применить при "поддержке" Тайваня.Она также добавила, что Тайвань необходимо "полностью вооружить заранее". В статье говорится, что "войну надо начать со всем необходимым".В качестве одного из основных моментов в подготовке к будущему столкновению с Китаем она обозначила налаживание промышленных мощностей для производства большего числа оружия.Немаловажным аспектом стало также использование космоса, который оказался полезным для "разведки, связи и пропаганды", отметила обозреватель.Пекин не раз заявлял, что США должны прекратить продажу вооружений Тайваню и связи с островом по военной линии.Ситуация вокруг Тайваня обострилась в августе после визита в Тайбэй спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси. КНР не признает суверенитета острова, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.Официальные отношения между центральным правительством Китая и Тайванем прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Коммунистической партией силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на этот остров. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.
https://ria.ru/20230131/kitay-1848557212.html
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в мире, китай, тайвань, сша, украина
В мире, Китай, Тайвань, США, Украина
02:00 17.02.2023 (обновлено: 11:38 17.02.2023)
 
СМИ: США использовали конфликт на Украине для подготовки к грядущей войне

Associated Press: США использовали конфликт на Украине для подготовки к войне с Китаем

© AP Photo / Taiwan Ministry of National DefenseЗапуск американской зенитной ракеты Standard во время учений ВС Тайваня
Запуск американской зенитной ракеты Standard во время учений ВС Тайваня - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© AP Photo / Taiwan Ministry of National Defense
Запуск американской зенитной ракеты Standard во время учений ВС Тайваня . Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. США использовали полученный на Украине опыт для подготовки к войне с Китаем, заявила обозреватель Associated Press Тара Копп.
По ее мнению, КНР остается "самой большой проблемой Америки". Украинский кризис преподал Вашингтону некоторые уроки, которые можно было бы применить при "поддержке" Тайваня.

"Будущая американская военная кампания, скорее всего, будет включать гораздо больше военно-воздушных и морских сил, чтобы позволить снять часть нагрузки с наземных систем и использовать меньше боеприпасов", — написала Копп.

Она также добавила, что Тайвань необходимо "полностью вооружить заранее". В статье говорится, что "войну надо начать со всем необходимым".
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Немаловажным аспектом стало также использование космоса, который оказался полезным для "разведки, связи и пропаганды", отметила обозреватель.
"Американские космические эксперты также рассматривают возможность расширения спутниковой связи, опираясь на успехи Starlink", — добавила Копп.
Пекин не раз заявлял, что США должны прекратить продажу вооружений Тайваню и связи с островом по военной линии.
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Ситуация вокруг Тайваня обострилась в августе после визита в Тайбэй спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси. КНР не признает суверенитета острова, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и Тайванем прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Коммунистической партией силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на этот остров. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.
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