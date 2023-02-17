Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о мерах соцподдержки в новых субъектах - РИА Новости, 17.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230217/podderzhka-1852678741.html
Путин подписал закон о мерах соцподдержки в новых субъектах
Путин подписал закон о мерах соцподдержки в новых субъектах - РИА Новости, 17.02.2023
Путин подписал закон о мерах соцподдержки в новых субъектах
Президент России Владимир Путин подписал закон о мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан в новых регионах РФ, а также о прожиточном минимуме... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T14:15
2023-02-17T14:15
общество
россия
украина
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850631765_0:0:3138:1765_1920x0_80_0_0_fca93aa25c2c0aff60327e5487f9f2f6.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан в новых регионах РФ, а также о прожиточном минимуме в этих субъектах. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В частности, в целях перехода к системе социальной защиты Российской Федерации, предусматривающей предоставление отдельных мер социальной поддержки в денежной форме, законом установлено право льготных категорий граждан на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) и набор социальных услуг с 1 марта 2023 года. В частности, документом предусматривается сохранение объема мер соцподдержки лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий и реабилитированным лицам. Выплаты ветеранам и участникам Великой Отечественной войны будут предоставляться из средств бюджета, а военнослужащие, некоторые категории граждан, отнесенные к участкам боевых действий законом Украины, будут получать меры поддержки, установленные региональным законодательством. Кроме того, признание инвалидом будет осуществляться в соответствии с законодательством РФ с 1 марта 2023 года. В целях сохранения мер соцзащиты, установленных законодательством Украины для граждан, пострадавших от радиационного воздействия, проживавших на момент определения статуса новых субъектов, документом предлагается распространить на них меры социальной поддержки, установленные законодательством РФ для аналогичных категорий граждан. Кроме того, законом устанавливается, что документы в связи с установлением инвалидности, выданные в новых регионах до 1 марта 2023 года, в которых не указан срок действия, признаются действующими до 1 января 2026 года.
https://ria.ru/20230217/spetsoperatsiya-1852627060.html
https://ria.ru/20230217/studenty-1852616065.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850631765_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1f4a05035fe0d418a8f18c506308a9b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, украина, владимир путин
Общество, Россия, Украина, Владимир Путин
14:15 17.02.2023
 
Путин подписал закон о мерах соцподдержки в новых субъектах

Путин подписал закон о мерах поддержки в новых субъектах для отдельных категорий граждан

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан в новых регионах РФ, а также о прожиточном минимуме в этих субъектах.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
12:01Специальная военная операция на Украине
ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о "детях спецоперации"
В частности, в целях перехода к системе социальной защиты Российской Федерации, предусматривающей предоставление отдельных мер социальной поддержки в денежной форме, законом установлено право льготных категорий граждан на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) и набор социальных услуг с 1 марта 2023 года.
В частности, документом предусматривается сохранение объема мер соцподдержки лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий и реабилитированным лицам.
Выплаты ветеранам и участникам Великой Отечественной войны будут предоставляться из средств бюджета, а военнослужащие, некоторые категории граждан, отнесенные к участкам боевых действий законом Украины, будут получать меры поддержки, установленные региональным законодательством.
Кроме того, признание инвалидом будет осуществляться в соответствии с законодательством РФ с 1 марта 2023 года.
В целях сохранения мер соцзащиты, установленных законодательством Украины для граждан, пострадавших от радиационного воздействия, проживавших на момент определения статуса новых субъектов, документом предлагается распространить на них меры социальной поддержки, установленные законодательством РФ для аналогичных категорий граждан.
Кроме того, законом устанавливается, что документы в связи с установлением инвалидности, выданные в новых регионах до 1 марта 2023 года, в которых не указан срок действия, признаются действующими до 1 января 2026 года.
Студенческие билеты учеников на традиционном празднике День первокурсника в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
11:38
В ГД предложили увеличить квоты и стипендии для студентов из новых регионов
 
ОбществоРоссияУкраинаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала