https://ria.ru/20230217/podderzhka-1852678741.html

Путин подписал закон о мерах соцподдержки в новых субъектах

Путин подписал закон о мерах соцподдержки в новых субъектах - РИА Новости, 17.02.2023

Путин подписал закон о мерах соцподдержки в новых субъектах

Президент России Владимир Путин подписал закон о мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан в новых регионах РФ, а также о прожиточном минимуме... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T14:15

2023-02-17T14:15

2023-02-17T14:15

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россия

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владимир путин

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан в новых регионах РФ, а также о прожиточном минимуме в этих субъектах. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В частности, в целях перехода к системе социальной защиты Российской Федерации, предусматривающей предоставление отдельных мер социальной поддержки в денежной форме, законом установлено право льготных категорий граждан на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) и набор социальных услуг с 1 марта 2023 года. В частности, документом предусматривается сохранение объема мер соцподдержки лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий и реабилитированным лицам. Выплаты ветеранам и участникам Великой Отечественной войны будут предоставляться из средств бюджета, а военнослужащие, некоторые категории граждан, отнесенные к участкам боевых действий законом Украины, будут получать меры поддержки, установленные региональным законодательством. Кроме того, признание инвалидом будет осуществляться в соответствии с законодательством РФ с 1 марта 2023 года. В целях сохранения мер соцзащиты, установленных законодательством Украины для граждан, пострадавших от радиационного воздействия, проживавших на момент определения статуса новых субъектов, документом предлагается распространить на них меры социальной поддержки, установленные законодательством РФ для аналогичных категорий граждан. Кроме того, законом устанавливается, что документы в связи с установлением инвалидности, выданные в новых регионах до 1 марта 2023 года, в которых не указан срок действия, признаются действующими до 1 января 2026 года.

https://ria.ru/20230217/spetsoperatsiya-1852627060.html

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общество, россия, украина, владимир путин