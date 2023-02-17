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В Раде прокомментировали идею отменить празднование Дня Победы - РИА Новости, 17.02.2023
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В Раде прокомментировали идею отменить празднование Дня Победы
В Раде прокомментировали идею отменить празднование Дня Победы - РИА Новости, 17.02.2023
В Раде прокомментировали идею отменить празднование Дня Победы
Депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что идея отмены празднования на Украине Дня Победы над нацизмом могла прийти в голову только тем, кто огорчён... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T14:48
2023-02-17T14:49
в мире
украина
максим бужанский
верховная рада украины
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что идея отмены празднования на Украине Дня Победы над нацизмом могла прийти в голову только тем, кто огорчён его поражением. Ранее группа парламентариев зарегистрировали в Верховной раде законопроект, согласно которому предлагается отменить на Украине празднование 8 марта, 1 мая и Дня Победы. Они считают, что следует отмечать только "День памяти и примирения", отмечаемый 8 мая. "Идея отменить День Победы над нацизмом как праздник может прийти в голову только тем, кто немного огорчен поражением нацизма. И чтоб не вставать дважды. Категорически не вижу других мотивов", - написал Бужанский в своем Telegram-канале. Он отметил, что такой законопроект не имеет шансов даже на рассмотрение, предположив, что он не будет принят. Предложение отменить празднование 8 марта депутат назвал "маргинальной инициативой", при этом добавил, что подобные инициативы - "официальное признание в том, что никаких других инициатив нет".
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в мире, украина, максим бужанский, верховная рада украины, день победы, великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Украина, Максим Бужанский, Верховная Рада Украины, День Победы, Великая Отечественная война (1941-1945)
14:48 17.02.2023 (обновлено: 14:49 17.02.2023)
 
В Раде прокомментировали идею отменить празднование Дня Победы

Депутат Рады Бужанский: лишь огорченные поражением нацизма могут хотеть отмены Дня Победы

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛюди возле скульптурной композиции "Родина-мать" в Киеве. 2021 год
Люди возле скульптурной композиции Родина-мать в Киеве. 2021 год - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Люди возле скульптурной композиции "Родина-мать" в Киеве. 2021 год. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что идея отмены празднования на Украине Дня Победы над нацизмом могла прийти в голову только тем, кто огорчён его поражением.
Ранее группа парламентариев зарегистрировали в Верховной раде законопроект, согласно которому предлагается отменить на Украине празднование 8 марта, 1 мая и Дня Победы. Они считают, что следует отмечать только "День памяти и примирения", отмечаемый 8 мая.
"Идея отменить День Победы над нацизмом как праздник может прийти в голову только тем, кто немного огорчен поражением нацизма. И чтоб не вставать дважды. Категорически не вижу других мотивов", - написал Бужанский в своем Telegram-канале.
Он отметил, что такой законопроект не имеет шансов даже на рассмотрение, предположив, что он не будет принят. Предложение отменить празднование 8 марта депутат назвал "маргинальной инициативой", при этом добавил, что подобные инициативы - "официальное признание в том, что никаких других инициатив нет".
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В миреУкраинаМаксим БужанскийВерховная Рада УкраиныДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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