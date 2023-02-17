https://ria.ru/20230217/pobeda-1852690329.html

В Раде прокомментировали идею отменить празднование Дня Победы

В Раде прокомментировали идею отменить празднование Дня Победы - РИА Новости, 17.02.2023

В Раде прокомментировали идею отменить празднование Дня Победы

Депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что идея отмены празднования на Украине Дня Победы над нацизмом могла прийти в голову только тем, кто огорчён... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T14:48

2023-02-17T14:48

2023-02-17T14:49

в мире

украина

максим бужанский

верховная рада украины

день победы

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что идея отмены празднования на Украине Дня Победы над нацизмом могла прийти в голову только тем, кто огорчён его поражением. Ранее группа парламентариев зарегистрировали в Верховной раде законопроект, согласно которому предлагается отменить на Украине празднование 8 марта, 1 мая и Дня Победы. Они считают, что следует отмечать только "День памяти и примирения", отмечаемый 8 мая. "Идея отменить День Победы над нацизмом как праздник может прийти в голову только тем, кто немного огорчен поражением нацизма. И чтоб не вставать дважды. Категорически не вижу других мотивов", - написал Бужанский в своем Telegram-канале. Он отметил, что такой законопроект не имеет шансов даже на рассмотрение, предположив, что он не будет принят. Предложение отменить празднование 8 марта депутат назвал "маргинальной инициативой", при этом добавил, что подобные инициативы - "официальное признание в том, что никаких других инициатив нет".

https://ria.ru/20230216/evropa-1852273297.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, максим бужанский, верховная рада украины, день победы, великая отечественная война (1941-1945)