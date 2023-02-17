https://ria.ru/20230217/petitsiya-1852800051.html

Более 500 тысяч человек призвали Шольца к переговорам по Украине

Более 500 тысяч человек призвали Шольца к переговорам по Украине - РИА Новости, 17.02.2023

Более 500 тысяч человек призвали Шольца к переговорам по Украине

Более 500 тысяч человек подписали петицию, призывающую канцлера Германии Олафа Шольца прекратить наращивать поставки оружия Киеву и инициировать мирные... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T22:49

2023-02-17T22:49

2023-02-17T23:00

специальная военная операция на украине

в мире

германия

киев

олаф шольц

сара вагенкнехт

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1848002132_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_304e4b81db731fa8be840ae51207b9c1.jpg

БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. Более 500 тысяч человек подписали петицию, призывающую канцлера Германии Олафа Шольца прекратить наращивать поставки оружия Киеву и инициировать мирные переговоры, сообщается на сайте change.org. Петиция под названием "Манифест за мир", инициаторами которой выступили Сара Вагенкнехт и известный немецкий журналист, основательница журнала Emma феминистка Алиса Шварцер, была опубликована 10 февраля на портале change.org. Они призвали Шольца остановить наращивание поставок оружия на Украину и инициировать переговоры. Вагенкнехт помимо подписания петиции призвала 25 февраля принять участие в митинге в поддержку инициативы в центре Берлина. В пятницу Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности признал, что в ФРГ нет единства по поводу санкций против РФ и поставок оружия Киеву. В числе тех, кто подписал документ, - известные немецкие политики, среди которых есть представители диаметрально противоположных политических течений, писатели, журналисты, деятели культуры, искусства и науки.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

германия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, германия, киев, олаф шольц, сара вагенкнехт, украина