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Более 500 тысяч человек призвали Шольца к переговорам по Украине - РИА Новости, 17.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230217/petitsiya-1852800051.html
Более 500 тысяч человек призвали Шольца к переговорам по Украине
Более 500 тысяч человек призвали Шольца к переговорам по Украине - РИА Новости, 17.02.2023
Более 500 тысяч человек призвали Шольца к переговорам по Украине
Более 500 тысяч человек подписали петицию, призывающую канцлера Германии Олафа Шольца прекратить наращивать поставки оружия Киеву и инициировать мирные... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T22:49
2023-02-17T23:00
специальная военная операция на украине
в мире
германия
киев
олаф шольц
сара вагенкнехт
украина
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БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. Более 500 тысяч человек подписали петицию, призывающую канцлера Германии Олафа Шольца прекратить наращивать поставки оружия Киеву и инициировать мирные переговоры, сообщается на сайте change.org. Петиция под названием "Манифест за мир", инициаторами которой выступили Сара Вагенкнехт и известный немецкий журналист, основательница журнала Emma феминистка Алиса Шварцер, была опубликована 10 февраля на портале change.org. Они призвали Шольца остановить наращивание поставок оружия на Украину и инициировать переговоры. Вагенкнехт помимо подписания петиции призвала 25 февраля принять участие в митинге в поддержку инициативы в центре Берлина. В пятницу Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности признал, что в ФРГ нет единства по поводу санкций против РФ и поставок оружия Киеву. В числе тех, кто подписал документ, - известные немецкие политики, среди которых есть представители диаметрально противоположных политических течений, писатели, журналисты, деятели культуры, искусства и науки.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, германия, киев, олаф шольц, сара вагенкнехт, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Киев, Олаф Шольц, Сара Вагенкнехт, Украина
22:49 17.02.2023 (обновлено: 23:00 17.02.2023)
 
Более 500 тысяч человек призвали Шольца к переговорам по Украине

Сhange.org: петиция к Шольцу о переговорах по Украине собрала более 500 тысяч подписей

© AP Photo / Pool / Benoit TessierКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© AP Photo / Pool / Benoit Tessier
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. Более 500 тысяч человек подписали петицию, призывающую канцлера Германии Олафа Шольца прекратить наращивать поставки оружия Киеву и инициировать мирные переговоры, сообщается на сайте change.org.
Петиция под названием "Манифест за мир", инициаторами которой выступили Сара Вагенкнехт и известный немецкий журналист, основательница журнала Emma феминистка Алиса Шварцер, была опубликована 10 февраля на портале change.org. Они призвали Шольца остановить наращивание поставок оружия на Украину и инициировать переговоры.
Вагенкнехт помимо подписания петиции призвала 25 февраля принять участие в митинге в поддержку инициативы в центре Берлина.
В пятницу Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности признал, что в ФРГ нет единства по поводу санкций против РФ и поставок оружия Киеву.
В числе тех, кто подписал документ, - известные немецкие политики, среди которых есть представители диаметрально противоположных политических течений, писатели, журналисты, деятели культуры, искусства и науки.
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22 июня 2022, 17:18Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияКиевОлаф ШольцСара ВагенкнехтУкраина
 
 
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