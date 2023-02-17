https://ria.ru/20230217/petitsiya-1852579518.html
На сайт Зеленского внесли петицию с просьбой не отменять празднование 9 мая
На сайт Зеленского внесли петицию с просьбой не отменять празднование 9 мая - РИА Новости, 17.02.2023
На сайт Зеленского внесли петицию с просьбой не отменять празднование 9 мая
Петиция с просьбой не отменять празднование 9 мая, оставить эту дату официальным праздником внесена на сайт офиса Владимира Зеленского. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T09:06
2023-02-17T09:06
2023-02-17T09:06
специальная военная операция на украине
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украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Петиция с просьбой не отменять празднование 9 мая, оставить эту дату официальным праздником внесена на сайт офиса Владимира Зеленского. "Ветераны, работники тыла, жертвы концлагерей ушли, поколение ушло, осталось только одно – память о тяжелых боях, упорном труде и Великой Победе. Отмена празднования 9 мая в Украине – это еще одна попытка реализации идеи тотального демонтажа исторической памяти. Этого нельзя допустить! На основании вышеизложенного, 9 мая в Украине считать официальным праздником и нерабочим днем", - говорится в тексте петиции на сайте офиса Зеленского. Петиция зарегистрирована в четверг. Она набрала около 80 голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения Зеленским. Ранее депутаты Верховной рады зарегистрировали законопроект, согласно которому предлагается отменить на Украине празднование 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы.
https://ria.ru/20230214/petitsiya-1852045260.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
На сайт Зеленского внесли петицию с просьбой не отменять празднование 9 мая
На сайт офиса Зеленского внесли петицию с просьбой оставить 9 мая официальным праздником