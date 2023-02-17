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На сайт Зеленского внесли петицию с просьбой не отменять празднование 9 мая - РИА Новости, 17.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230217/petitsiya-1852579518.html
На сайт Зеленского внесли петицию с просьбой не отменять празднование 9 мая
На сайт Зеленского внесли петицию с просьбой не отменять празднование 9 мая - РИА Новости, 17.02.2023
На сайт Зеленского внесли петицию с просьбой не отменять празднование 9 мая
Петиция с просьбой не отменять празднование 9 мая, оставить эту дату официальным праздником внесена на сайт офиса Владимира Зеленского. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T09:06
2023-02-17T09:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Петиция с просьбой не отменять празднование 9 мая, оставить эту дату официальным праздником внесена на сайт офиса Владимира Зеленского. "Ветераны, работники тыла, жертвы концлагерей ушли, поколение ушло, осталось только одно – память о тяжелых боях, упорном труде и Великой Победе. Отмена празднования 9 мая в Украине – это еще одна попытка реализации идеи тотального демонтажа исторической памяти. Этого нельзя допустить! На основании вышеизложенного, 9 мая в Украине считать официальным праздником и нерабочим днем", - говорится в тексте петиции на сайте офиса Зеленского. Петиция зарегистрирована в четверг. Она набрала около 80 голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения Зеленским. Ранее депутаты Верховной рады зарегистрировали законопроект, согласно которому предлагается отменить на Украине празднование 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы.
https://ria.ru/20230214/petitsiya-1852045260.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
09:06 17.02.2023
 
На сайт Зеленского внесли петицию с просьбой не отменять празднование 9 мая

На сайт офиса Зеленского внесли петицию с просьбой оставить 9 мая официальным праздником

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Петиция с просьбой не отменять празднование 9 мая, оставить эту дату официальным праздником внесена на сайт офиса Владимира Зеленского.
"Ветераны, работники тыла, жертвы концлагерей ушли, поколение ушло, осталось только одно – память о тяжелых боях, упорном труде и Великой Победе. Отмена празднования 9 мая в Украине – это еще одна попытка реализации идеи тотального демонтажа исторической памяти. Этого нельзя допустить! На основании вышеизложенного, 9 мая в Украине считать официальным праздником и нерабочим днем", - говорится в тексте петиции на сайте офиса Зеленского.
Петиция зарегистрирована в четверг. Она набрала около 80 голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения Зеленским.
Ранее депутаты Верховной рады зарегистрировали законопроект, согласно которому предлагается отменить на Украине празднование 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
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