https://ria.ru/20230217/pentagon-1852775224.html

Пентагон объявил о завершении поисков обломков китайского аэростата

Пентагон объявил о завершении поисков обломков китайского аэростата - РИА Новости, 17.02.2023

Пентагон объявил о завершении поисков обломков китайского аэростата

Американские военные объявили об успешном завершении поисков и сбора фрагментов китайского аэростата, который был сбит над Атлантическим океаном. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T19:43

2023-02-17T19:43

2023-02-17T19:53

в мире

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атлантический океан

южная каролина

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ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Американские военные объявили об успешном завершении поисков и сбора фрагментов китайского аэростата, который был сбит над Атлантическим океаном. "Поисковая операция завершилась 16 февраля у побережья Южной Каролины после того, как средства военно-морских сил США, приданные Северному командованию, успешно обнаружили и собрали обломки высотного разведывательного воздушного шара КНР", - сказано в пресс-релизе Пентагона. Фрагменты аэростата, который пересек всю сухопутную часть США и был сбит 4 февраля, переданы для исследований в лабораторию ФБР. "Корабли ВМС и береговой охраны покинули зону поисков. Все ограничения для полетов и судоходства сняты", - добавили военные.

https://ria.ru/20230217/ukraina-1852577207.html

сша

атлантический океан

южная каролина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, атлантический океан, южная каролина, фбр, министерство обороны сша