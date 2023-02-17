https://ria.ru/20230217/pentagon-1852775224.html
Пентагон объявил о завершении поисков обломков китайского аэростата
Пентагон объявил о завершении поисков обломков китайского аэростата - РИА Новости, 17.02.2023
Пентагон объявил о завершении поисков обломков китайского аэростата
Американские военные объявили об успешном завершении поисков и сбора фрагментов китайского аэростата, который был сбит над Атлантическим океаном. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T19:43
2023-02-17T19:43
2023-02-17T19:53
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атлантический океан
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ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Американские военные объявили об успешном завершении поисков и сбора фрагментов китайского аэростата, который был сбит над Атлантическим океаном. "Поисковая операция завершилась 16 февраля у побережья Южной Каролины после того, как средства военно-морских сил США, приданные Северному командованию, успешно обнаружили и собрали обломки высотного разведывательного воздушного шара КНР", - сказано в пресс-релизе Пентагона. Фрагменты аэростата, который пересек всю сухопутную часть США и был сбит 4 февраля, переданы для исследований в лабораторию ФБР. "Корабли ВМС и береговой охраны покинули зону поисков. Все ограничения для полетов и судоходства сняты", - добавили военные.
https://ria.ru/20230217/ukraina-1852577207.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, атлантический океан, южная каролина, фбр, министерство обороны сша
В мире, США, Атлантический океан, Южная Каролина, ФБР, Министерство обороны США
19:43 17.02.2023 (обновлено: 19:53 17.02.2023)
Пентагон объявил о завершении поисков обломков китайского аэростата
Пентагон объявил о завершении сбора обломков китайского аэростата, сбитого над Атлантикой