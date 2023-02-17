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Пентагон объявил о завершении поисков обломков китайского аэростата - РИА Новости, 17.02.2023
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Пентагон объявил о завершении поисков обломков китайского аэростата
Пентагон объявил о завершении поисков обломков китайского аэростата - РИА Новости, 17.02.2023
Пентагон объявил о завершении поисков обломков китайского аэростата
Американские военные объявили об успешном завершении поисков и сбора фрагментов китайского аэростата, который был сбит над Атлантическим океаном. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T19:43
2023-02-17T19:53
в мире
сша
атлантический океан
южная каролина
фбр
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Американские военные объявили об успешном завершении поисков и сбора фрагментов китайского аэростата, который был сбит над Атлантическим океаном. "Поисковая операция завершилась 16 февраля у побережья Южной Каролины после того, как средства военно-морских сил США, приданные Северному командованию, успешно обнаружили и собрали обломки высотного разведывательного воздушного шара КНР", - сказано в пресс-релизе Пентагона. Фрагменты аэростата, который пересек всю сухопутную часть США и был сбит 4 февраля, переданы для исследований в лабораторию ФБР. "Корабли ВМС и береговой охраны покинули зону поисков. Все ограничения для полетов и судоходства сняты", - добавили военные.
https://ria.ru/20230217/ukraina-1852577207.html
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атлантический океан
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в мире, сша, атлантический океан, южная каролина, фбр, министерство обороны сша
В мире, США, Атлантический океан, Южная Каролина, ФБР, Министерство обороны США
19:43 17.02.2023 (обновлено: 19:53 17.02.2023)
 
Пентагон объявил о завершении поисков обломков китайского аэростата

Пентагон объявил о завершении сбора обломков китайского аэростата, сбитого над Атлантикой

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Американские военные объявили об успешном завершении поисков и сбора фрагментов китайского аэростата, который был сбит над Атлантическим океаном.
"Поисковая операция завершилась 16 февраля у побережья Южной Каролины после того, как средства военно-морских сил США, приданные Северному командованию, успешно обнаружили и собрали обломки высотного разведывательного воздушного шара КНР", - сказано в пресс-релизе Пентагона.
Фрагменты аэростата, который пересек всю сухопутную часть США и был сбит 4 февраля, переданы для исследований в лабораторию ФБР.
"Корабли ВМС и береговой охраны покинули зону поисков. Все ограничения для полетов и судоходства сняты", - добавили военные.
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