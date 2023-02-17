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Более 600 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта - РИА Новости, 17.02.2023
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Более 600 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта
Более 600 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта - РИА Новости, 17.02.2023
Более 600 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта
Более 600 тысяч жителей Донецкой Народной Республики получили российские паспорта, сообщила сенатор от региона Наталья Никонорова. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T20:24
2023-02-17T20:28
общество
донецкая народная республика
россия
наталья никонорова
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Более 600 тысяч жителей Донецкой Народной Республики получили российские паспорта, сообщила сенатор от региона Наталья Никонорова. "На сегодняшний день (российских) паспортов получено уже более 600 тысяч", - сказала политик в эфире телеканала "Россия-24", отметив, что в ДНР уже давно чувствовали себя частью русского сообщества. Никонорова добавила, что жители ДНР активно участвуют в политической жизни России. Так, граждане республики принимали участие в референдуме по внесению изменений в Конституцию страны.
https://ria.ru/20230216/rossiya-1852416098.html
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общество, донецкая народная республика, россия, наталья никонорова
Общество, Донецкая Народная Республика, Россия, Наталья Никонорова
20:24 17.02.2023 (обновлено: 20:28 17.02.2023)
 
Более 600 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта

Сенатор Никонорова: более 600 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Российский паспорт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Более 600 тысяч жителей Донецкой Народной Республики получили российские паспорта, сообщила сенатор от региона Наталья Никонорова.
"На сегодняшний день (российских) паспортов получено уже более 600 тысяч", - сказала политик в эфире телеканала "Россия-24", отметив, что в ДНР уже давно чувствовали себя частью русского сообщества.
Никонорова добавила, что жители ДНР активно участвуют в политической жизни России. Так, граждане республики принимали участие в референдуме по внесению изменений в Конституцию страны.
Выдача российских паспортов - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 14:33
Более 130 тысяч жителей Запорожской области получили российские паспорта
 
ОбществоДонецкая Народная РеспубликаРоссияНаталья Никонорова
 
 
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