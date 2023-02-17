https://ria.ru/20230217/pasport-1852784310.html

Более 600 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта

Более 600 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта - РИА Новости, 17.02.2023

Более 600 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта

Более 600 тысяч жителей Донецкой Народной Республики получили российские паспорта, сообщила сенатор от региона Наталья Никонорова. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T20:24

2023-02-17T20:24

2023-02-17T20:28

общество

донецкая народная республика

россия

наталья никонорова

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Более 600 тысяч жителей Донецкой Народной Республики получили российские паспорта, сообщила сенатор от региона Наталья Никонорова. "На сегодняшний день (российских) паспортов получено уже более 600 тысяч", - сказала политик в эфире телеканала "Россия-24", отметив, что в ДНР уже давно чувствовали себя частью русского сообщества. Никонорова добавила, что жители ДНР активно участвуют в политической жизни России. Так, граждане республики принимали участие в референдуме по внесению изменений в Конституцию страны.

https://ria.ru/20230216/rossiya-1852416098.html

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общество, донецкая народная республика, россия, наталья никонорова