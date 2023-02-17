https://ria.ru/20230217/pasport-1852784310.html
Более 600 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта
Более 600 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта - РИА Новости, 17.02.2023
Более 600 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта
Более 600 тысяч жителей Донецкой Народной Республики получили российские паспорта, сообщила сенатор от региона Наталья Никонорова. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T20:24
2023-02-17T20:24
2023-02-17T20:28
общество
донецкая народная республика
россия
наталья никонорова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826765481_0:111:3071:1839_1920x0_80_0_0_6914940283777fc98a80d7d63ece88c4.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Более 600 тысяч жителей Донецкой Народной Республики получили российские паспорта, сообщила сенатор от региона Наталья Никонорова. "На сегодняшний день (российских) паспортов получено уже более 600 тысяч", - сказала политик в эфире телеканала "Россия-24", отметив, что в ДНР уже давно чувствовали себя частью русского сообщества. Никонорова добавила, что жители ДНР активно участвуют в политической жизни России. Так, граждане республики принимали участие в референдуме по внесению изменений в Конституцию страны.
https://ria.ru/20230216/rossiya-1852416098.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826765481_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_8774fc6f1853bc8278c2d696b3416bba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донецкая народная республика, россия, наталья никонорова
Общество, Донецкая Народная Республика, Россия, Наталья Никонорова
20:24 17.02.2023 (обновлено: 20:28 17.02.2023)
Более 600 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта
Сенатор Никонорова: более 600 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта