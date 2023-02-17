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Российские силы освободили стратегически важное село Парасковиевка в ДНР - РИА Новости, 17.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230217/paraskovievka-1852782002.html
Российские силы освободили стратегически важное село Парасковиевка в ДНР
Российские силы освободили стратегически важное село Парасковиевка в ДНР - РИА Новости, 17.02.2023
Российские силы освободили стратегически важное село Парасковиевка в ДНР
Российские войска взяли под полный контроль населенный пункт Парасковиевка в Донецкой Народной Республике, сообщил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T20:08
2023-02-17T22:30
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
евгений пригожин
денис пушилин
вооруженные силы украины
горловка
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российские войска взяли под полный контроль населенный пункт Парасковиевка в Донецкой Народной Республике, сообщил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин в Telegram-канале."Населенный пункт Парасковиевка полностью находится под контролем подразделений ЧВК "Вагнер". &lt;...&gt; Несмотря на тяжелые потери и кровопролитные бои, парни полностью заняли всю территорию", — говорится в заявлении.Во вторник врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие этого села позволит перекрыть дорогу на Часов Яр.Парасковиевка расположена между Соледаром и Артемовском. Последний находится на подконтрольной киевским властям части республики к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За него идут ожесточенные бои.В пятницу днем вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска как можно скорее покинуть город. Накануне украинские СМИ писали, что оттуда начали вывозить архивы госучреждений. Пресс-секретарь восточной группировки украинских войск Сергей Череватый сообщил об ограничении доступа в Артемовск для гражданских лиц.Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность страны.
https://ria.ru/20230217/obstanovka-1852474186.html
донецкая народная республика
артемовск
горловка
украина
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донецкая народная республика, в мире, артемовск, евгений пригожин, денис пушилин, вооруженные силы украины, горловка, украина, ирина верещук, донбасс
Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Евгений Пригожин, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Горловка, Украина, Ирина Верещук, Донбасс
20:08 17.02.2023 (обновлено: 22:30 17.02.2023)
 
Российские силы освободили стратегически важное село Парасковиевка в ДНР

Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин сообщил о переходе Парасковиевки под полный контроль ВС России

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкАртиллеристы российских Вооруженных сил ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы российских Вооруженных сил ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Артиллеристы российских Вооруженных сил ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российские войска взяли под полный контроль населенный пункт Парасковиевка в Донецкой Народной Республике, сообщил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин в Telegram-канале.
"Населенный пункт Парасковиевка полностью находится под контролем подразделений ЧВК "Вагнер". <...> Несмотря на тяжелые потери и кровопролитные бои, парни полностью заняли всю территорию", — говорится в заявлении.
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Во вторник врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие этого села позволит перекрыть дорогу на Часов Яр.
Парасковиевка расположена между Соледаром и Артемовском. Последний находится на подконтрольной киевским властям части республики к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За него идут ожесточенные бои.
В пятницу днем вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска как можно скорее покинуть город. Накануне украинские СМИ писали, что оттуда начали вывозить архивы госучреждений. Пресс-секретарь восточной группировки украинских войск Сергей Череватый сообщил об ограничении доступа в Артемовск для гражданских лиц.
Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность страны.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВ миреАртемовскЕвгений ПригожинДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныГорловкаУкраинаИрина ВерещукДонбасс
 
 
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