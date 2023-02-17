20:08 17.02.2023 (обновлено: 22:30 17.02.2023)
Российские силы освободили стратегически важное село Парасковиевка в ДНР
Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин сообщил о переходе Парасковиевки под полный контроль ВС России
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкАртиллеристы российских Вооруженных сил ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы российских Вооруженных сил ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российские войска взяли под полный контроль населенный пункт Парасковиевка в Донецкой Народной Республике, сообщил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин в Telegram-канале.
"Населенный пункт Парасковиевка полностью находится под контролем подразделений ЧВК "Вагнер". <...> Несмотря на тяжелые потери и кровопролитные бои, парни полностью заняли всю территорию", — говорится в заявлении.
Во вторник врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие этого села позволит перекрыть дорогу на Часов Яр.
Парасковиевка расположена между Соледаром и Артемовском. Последний находится на подконтрольной киевским властям части республики к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За него идут ожесточенные бои.
В пятницу днем вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска как можно скорее покинуть город. Накануне украинские СМИ писали, что оттуда начали вывозить архивы госучреждений. Пресс-секретарь восточной группировки украинских войск Сергей Череватый сообщил об ограничении доступа в Артемовск для гражданских лиц.
Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность страны.
Инфографика