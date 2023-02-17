https://ria.ru/20230217/paraskovievka-1852782002.html

Российские силы освободили стратегически важное село Парасковиевка в ДНР

Российские силы освободили стратегически важное село Парасковиевка в ДНР - РИА Новости, 17.02.2023

Российские силы освободили стратегически важное село Парасковиевка в ДНР

Российские войска взяли под полный контроль населенный пункт Парасковиевка в Донецкой Народной Республике, сообщил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T20:08

2023-02-17T20:08

2023-02-17T22:30

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

евгений пригожин

денис пушилин

вооруженные силы украины

горловка

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российские войска взяли под полный контроль населенный пункт Парасковиевка в Донецкой Народной Республике, сообщил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин в Telegram-канале."Населенный пункт Парасковиевка полностью находится под контролем подразделений ЧВК "Вагнер". <...> Несмотря на тяжелые потери и кровопролитные бои, парни полностью заняли всю территорию", — говорится в заявлении.Во вторник врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие этого села позволит перекрыть дорогу на Часов Яр.Парасковиевка расположена между Соледаром и Артемовском. Последний находится на подконтрольной киевским властям части республики к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За него идут ожесточенные бои.В пятницу днем вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска как можно скорее покинуть город. Накануне украинские СМИ писали, что оттуда начали вывозить архивы госучреждений. Пресс-секретарь восточной группировки украинских войск Сергей Череватый сообщил об ограничении доступа в Артемовск для гражданских лиц.Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность страны.

https://ria.ru/20230217/obstanovka-1852474186.html

донецкая народная республика

артемовск

горловка

украина

донбасс

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

донецкая народная республика, в мире, артемовск, евгений пригожин, денис пушилин, вооруженные силы украины, горловка, украина, ирина верещук, донбасс