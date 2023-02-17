https://ria.ru/20230217/omikrona-1852567328.html
Эксперт рассказал о сотнях вариаций "омикрона"
Эксперт рассказал о сотнях вариаций "омикрона" - РИА Новости, 17.02.2023
Эксперт рассказал о сотнях вариаций "омикрона"
Подвид коронавируса "омикрон" имеет несколько сотен вариаций, у них много схожих черт, в том числе лёгкое протекание болезни, заявил РИА Новости доцент кафедры... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T06:18
2023-02-17T06:18
2023-02-17T06:18
сергей вознесенский
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россия
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Подвид коронавируса "омикрон" имеет несколько сотен вариаций, у них много схожих черт, в том числе лёгкое протекание болезни, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.По его словам, "новые страшные слова", которые можно услышать в СМИ: "кентавр", "кракен" и так далее, - это подтипы "омикрон" вируса SARS-CoV-2. Он ответил, что при появлении каждого нового вируса не происходит значительного подъёма заболеваемости и госпитализации. Все эти подтипы по большинству характеристик одинаковы, добавил Вознесенский.
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сергей вознесенский, общество, россия
Сергей Вознесенский, Общество, Россия
Эксперт рассказал о сотнях вариаций "омикрона"
Вознесенский: у "омикрона" несколько сотен вариаций, но все они протекают легко
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Подвид коронавируса "омикрон" имеет несколько сотен вариаций, у них много схожих черт, в том числе лёгкое протекание болезни, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.
По его словам, "новые страшные слова", которые можно услышать в СМИ: "кентавр", "кракен" и так далее, - это подтипы "омикрон" вируса SARS-CoV-2.
"Всего на сегодняшний момент известно несколько сотен возможных вариаций штамма "омикрон". Все эти вариации характеризуются двумя особенностями: лёгким течением и высокой заразностью", - отметил эксперт.
Он ответил, что при появлении каждого нового вируса не происходит значительного подъёма заболеваемости и госпитализации. Все эти подтипы по большинству характеристик одинаковы, добавил Вознесенский.